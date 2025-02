ETV Bharat / technology

మహింద్రా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ధరలు రివీల్!- ఫస్ట్ బుక్ చేసుకున్నవారికి లైఫ్​టైమ్ వారెంటీ! - MAHINDRA XEV 9E AND BE 6 PRICE LIST

Mahindra XEV 9e and BE 6 ( Photo Credit- Mahindra & Mahindra )

Mahindra XEV 9E and BE 6 Full Price List: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా ఇటీవలే తన రెండు కొత్త ఈవీలను లాంఛ్ చేసింది. 'XEV 9E', 'BE 6' అనే పేరుతో వీటిని 2024 నవంబర్​లో ప్రారంభించింది. అయితే ఆ సమయంలో కంపెనీ వీటి ప్రారంభ ధరను మాత్రమే ప్రకటించింది. కానీ వేరియంట్ల వారీగా ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ SUVల ధరలను మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ రెండు మోడళ్లకు సంబంధించిన వివిధ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ల వేరియంట్​ వారీ ధరలను వెల్లడించింది.

బుకింగ్స్ అండ్ డెలివరీలు: మహింద్రా XEV 9E, BE 6 కార్ల బుకింగ్స్​ కూడా ఈ నెలలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు వీటి బుకింగ్​లు 2025, ఫిబ్రవరి 14న ఉదయం 9 గంటల నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాక ఈ రెండు కార్లను మొదట బుక్​ చేసుకున్నవారికి లైఫ్​టైమ్ వారెంటీని అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్​లో వాటి బ్యాటరీలు 10 సంవత్సరాలు లేదా 2,00,000 కి.మీ వారంటీతో వస్తాయి.

ఈ నేపథ్యంలో వీటిని ఇవాళ్టి (ఫిబ్రవరి 6) నుంచే కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ప్రిఫరెన్సెస్​ ఆధారంగా బుకింగ్‌లు చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది. అంటే మహింద్రా ఈ రెండు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ప్యాక్ వన్ (59 kW), ప్యాక్ వన్ అబోవ్ (59 kW), ప్యాక్ టూ (59 kW), ప్యాక్ త్రీ సెలెక్ట్ (59 kW), ప్యాక్ త్రీ (79kW) వంటి బ్యాటరీ ప్యాక్​లతో లభిస్తాయి.

వీటిలో 79 kW ప్యాక్ త్రీ వేరియంట్ డెలివరీలు మార్చి 2025లో ప్రారంభమవుతాయి. ప్యాక్ త్రీ సెలెక్ట్ వేరియంట్ డెలివరీలు జూన్ 2025లో, ప్యాక్ టూ వేరియంట్ జులై 2025లో, ప్యాక్ వన్ అండ్ ప్యాక్ వన్ అబోవ్ వేరియంట్‌ల డెలివరీలు ఆగస్టు 2025లో ప్రారంభంకానున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

Battery Pack Price (ex-showroom) BE 6 XEV 9E Pack One

(59 kW) 18.90 lakhs 21.90 lakhs Pack One Above

(59 kW) 20.50 lakhs --------------- Pack Two

(59 kW) 21.90 lakhs 24.90 lakhs Pack Three Select

(59 kW) 24.50 lakhs 27.90 lakhs Pack Three

(79 kW) 26.90 lakhs 30.50 lakhs

మహిద్రా BE6: మహిద్రా BE6 ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. వీటి​ ఫీచర్లను బట్టి ధరలు ఉంటాయి. మహింద్రా BE6 ధర రూ. 18.90 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 26.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది.