ETV Bharat / technology

మహింద్రా కొత్త 'BE 6e' పేరును మార్చింది.. కారణం ఏంటో తెలుసా?

Mahindra 'BE 6e' Renamed as 'BE 6' ( Mahindra & Mahindra )

Mahindra BE 6e Renamed: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా ఇటీవల సరికొత్తగా రెండు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను లాంఛ్ చేసింది. ఈ కార్లతోనే కంపెనీ తొలిసారిగా ఈవీ సెగ్మెంట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇక తన మొదటి ఈ విద్యుత్ వాహనాలను మహింద్రా 'XEV 9e', మహింద్రా 'BE 6e' పేర్లతో తీసుకొచ్చింది. అయితే కంపెనీ వీటిలో 'మహింద్రా BE 6e' పేరును మార్చింది. ఈ పేరులో 'e' ని తొలగించి 'BE 6'గా మార్పుచేసింది. అయితే కంపెనీ ఈ పేరును ఎందుకు మార్చింది? దీని వెనక అసలు కారణం ఏంటి? వంటి వివరాలు మీకోసం.

కారణం ఇదే!: మహింద్రా ఇటీవల లాంఛ్ చేసిన 'BE 6e' ఎలక్ట్రిక్ SUV పేరుపై దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎయిర్​లైన్ సంస్థ ఇండిగో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. తమ ఎయిర్​ లైన్స్ '6E' కోడ్​ను ఉపయోగించి ట్రేడ్​మార్క్ ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని ఆరోపిస్తూ మహింద్రాపై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీంతో దీనిపై మహింద్రా తాజా ప్రకటన విడుదల చేసింది. భారత్​లో రెండు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఇలాంటి అనవరసరమైన వివాదంలో పాల్గొనడం అనాలోచితమని, ఈ నేపథ్యంలో తమ 'BE 6e' ఎలక్ట్రిక్ పేరును 'BE 6'గా మార్చుతున్నట్లు ప్రకటించింది.

'కోర్టులో పోరాటం కొనసాగిస్తాం': మహింద్రా ప్రస్తుతానికి తన 'BE 6e' ఎలక్ట్రిక్ పేరును మార్చినప్పటికీ కోర్టులో పోరాటం కొనసాగిస్తామని పేర్కొంది. ఈ 'BE 6e' ట్రేడ్‌మార్క్ కోసం ఇప్పటికే క్లాస్ 12 సెక్షన్ కింద రిజిస్ట్రేషన్​ కోసం దరఖాస్తు చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఇది ఇండిగో ఎయిర్​లైన్స్ మాతృ సంస్థ ఇంటర్​గ్లోబ్ ఏవియేషన్ లిమిటెడ్ '6e' పేరును నమోదు చేసిన విభాగానికి భిన్నంగా ఉందని తెలిపింది. అయితే మహింద్రా ట్రేడ్​మార్క్ 'BE 6e' అనేది స్టాండలోన్ కాదు. '6E' ట్రేడ్​మార్క్ అనేది ఇండిగో విమానాల కోసం ఉపయోగించే కోడ్.

అయితే గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినా ఇంటర్​గ్లోబ్​ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదని, కానీ తమ మార్క్ భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ తమపై కేసు నమోదు చేసినట్లు మహింద్రా పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో గతంలో 2005లో టాటా మోటార్స్.. ఎయిర్‌లైన్ కంపెనీ ఇండిగో నేమ్‌ప్లేట్‌ను ఉపయోగించిందని గుర్తుచేసింది. ఆ సమయంలో టాటా మోటార్స్ ఇండిగో సెడాన్ అమ్మకానికి కూడా అందుబాటులో ఉందని పేర్కొంది.