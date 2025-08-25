Mahindra BE6 Batman Booking Record: దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న మహింద్రా మరో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఇటీవలే కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన "BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్" కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో బుకింగ్స్ సొంతం చేసుకుంది. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన కేవలం 135 సెకన్లలోనే మొత్తం 999 యూనిట్లు సేల్ అయిపోయాయి.
ఇకపోతే కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిని మరింత విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థ వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ గ్లోబల్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ భాగస్వామ్యంతో ప్రత్యేక "BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ EV"ని ఆవిష్కరించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వాణిజ్యపరంగా లభించే బ్యాట్మ్యాన్-ఇన్స్పైర్డ్ SUV అని మహింద్రా చెబుతోంది.
ఈ కారు మ్యాట్ బ్లాక్ కలర్, కస్టమ్ డెకాల్స్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్ థీమ్ను కలిగి ఉంది. దీన్ని అనేక ఫీచర్లతో పాటు ప్రత్యేక డిజైన్లో తీసుకొచ్చారు. డిజైన్లో మాత్రమే కాకుండా పనితీరులో కూడా కొత్త అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించారు. బ్యాట్మ్యాన్ డార్క్ నైట్ స్టైల్, ప్రత్యేక గ్రాఫిక్స్, ప్రత్యేక ఇంటీరియర్ టచ్లు ఈ వాహనానికి మరింత ఆకర్షణను ఇచ్చాయి.
ప్రారంభంలో మహింద్రా ఈ ఎడిషన్ EVని కేవలం 300 యూనిట్లకు పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించింది. అయితే కస్టమర్ల ఆసక్తి, డిమాండ్ అంచనాలకు మించి పెరిగింది. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉన్న కారు క్రేజ్ను చూసిన కంపెనీ వెంటనే తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని ఉత్పత్తిని 999 యూనిట్లకు పెంచింది. ఆ తర్వాత బుకింగ్లు మొదలు పెట్టింది. ఆన్లైన్ బుకింగ్ విండో తెరిచిన క్షణం నుంచే బుకింగ్ స్పీడ్ అద్భుతంగా సాగింది. కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే కార్లన్నీ అమ్ముడైపోయాయి.
కేవలం 135 సెకన్లలో మొత్తం 999 యూనిట్లు బుక్ అయిపోయాయి. ఈ వేగం మహింద్రా BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ EVపై భారత మార్కెట్లో ఉన్న అధిక అంచనాలకు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై పెరుగుతున్న విశ్వాసం, ఆసక్తికి నిదర్శనం. మహింద్రా తన వాహనాలకు సాంకేతికతతో పాటు సాంస్కృతిక స్పర్శను ఇవ్వడం ద్వారా కస్టమర్ల హృదయాలను గెలుచుకోవడంలో మరోసారి విజయం సాధించింది.
డెలివరీలు ఎప్పటినుంచంటే?: ఈ BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ EV డెలివరీలు సెప్టెంబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ రోజున ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం ద్వారా డెలివరీలు అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఈవీ ప్రీమియం వెర్షన్ రూ. 27.79 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి దాని ప్రత్యేకతను ప్రతిబింబించే డిజైన్ టచ్లతో ఉంటుంది.
డార్క్ కలర్ థీమ్తో కూడిన ఈ కారు మొత్తం డిజైన్ సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. బ్యాట్మ్యాన్ యూనివర్స్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్, ప్రత్యేక లైటింగ్ సెటప్, ఆటోమోటివ్ డిజైన్లో కొత్తదనాన్ని తెస్తాయి. ఇది సాధారణ EVల మాదిరిగా కాకుండా ఆటోమొబైల్ డిజైన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ కల్చర్ను కలగలిపిన ప్రత్యేక మోడల్గా నిలుస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: "BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్" 79kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంది. ఇది 286 bhp పవర్, 380 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని పనితీరు స్పోర్టీ ఎలక్ట్రిక్ SUV మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ ఈవీ ఫుల్ ఛార్జ్తో 682km ARAI సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను ఇస్తుంది. అయితే ఇది రియల్ డ్రైవింగ్ సమయంలో ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఆన్లో ఉంటే 500 km కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇక ఛార్జింగ్ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో DC ఛార్జర్ని ఉపయోగించి దీని బ్యాటరీని కేవలం 20 నిమిషాల్లో 20 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఈ స్థాయి పనితీరు, ప్రత్యేకమైన డిజైన్, అరుదైన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ స్టేటస్ అన్నీ కలిసి "BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ EV"కి భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును అందించాయి.