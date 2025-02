ETV Bharat / technology

మహింద్రా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బుకింగ్స్ స్టార్ట్- ఫీచర్ల నుంచి ప్రైస్ వరకు వివరాలివే! - MAHINDRA XEV 9E AND BE 6 BOOKINGS

Mahindra XEV 9E and BE 6 Bookings Open ( Photo Credit- Mahindra Electric SUV )

By ETV Bharat Tech Team

Mahindra XEV 9E and BE 6 Bookings Open: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా ఇటీవలే తన రెండు కొత్త ఈవీలను లాంఛ్ చేసింది. 'XEV 9E', 'BE 6' అనే పేరుతో వీటిని 2024 నవంబర్​లో ప్రారంభించింది. ఇటీవలే వేరియంట్ల వారీగా ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ SUVల ధరలను వెల్లడించగా ఇప్పుడు తాజాగా కంపెనీ మార్కెట్​లో వీటి బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది. ఈ సందర్భంగా వీటిపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.

ఈ రెండు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బుకింగ్స్: మహింద్రా ఇటీవలే మహీంద్రా BE6, XEV 9e అనే న్యూ జనరేషన్ ఎలక్ట్రిక్ SUVలను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ రెండు కార్ల బుకింగ్స్​ ప్రారంభించింది. కస్టమర్లు వీటిని ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్​ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

మహింద్రా అందించిన సమాచారం ప్రకారం మార్కెట్​లో ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బుకింగ్ ఫిబ్రవరి 14, 2025న ఉదయం 8 గంటల నుంచి అంటే ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే కంపెనీ వీటి డెలివరీలను తర్వాత స్టార్ట్ చేయనుంది. వీటి డెలివరీల టైమ్​లైన్స్ కింది విధంగా ఉన్నాయి.

ప్యాక్ వన్, ప్యాక్ వన్ అబోవ్ డెలివరీలు ఆగస్టు 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

ప్యాక్ త్రీ సెలెక్ట్ వేరియంట్ డెలివరీలు జూన్ 2025లో, ప్యాక్ టూ వేరియంట్ జులై 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

ఇక ప్యాక్ త్రీ డెలివరీ మార్చి 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

మహింద్రా BE6 అండ్ XEV 9e వేరియంట్స్: