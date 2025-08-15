Mahindra BE 6 Batman Edition: ఆటోమొబైల్ ప్రపంచంలో మహింద్రా తనకంటూ ఒక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ఈసారి మహింద్రా, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ గ్లోబల్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ భాగస్వామ్యంతో దేశీయ మార్కెట్లో స్పెషల్ ఎడిషన్ కారును ప్రవేశపెట్టింది. దీనిపేరు "BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్". ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వాణిజ్యపరంగా లభించే బ్యాట్మ్యాన్-ఇన్స్పైర్డ్ SUV అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ కారు మ్యాట్ బ్లాక్ కలర్, కస్టమ్ డెకాల్స్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్ థీమ్ను కలిగి ఉంది. అంతే కాకుండా దీనిలో అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అయితే కంపెనీ ఈ కారును లిమిటెడ్ ఎడిషన్గా విడుదల చేసింది. ఇది కేవలం 300 మందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ ధర ఎంత?: వార్నర్ బ్రదర్స్తో కలిసి మహింద్రా ఈ BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ను రూపొందించింది. కంపెనీ దీన్ని రూ. 27.79 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో తీసుకొచ్చింది. దీని బుకింగ్స్ ఆగస్టు 23 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే దీని డెలివరీలు అంతర్జాతీయ బ్యాట్మ్యాన్ దినోత్సవం అంటే సెప్టెంబర్ 20న మొదలవుతాయి.
The wait was worth it. Meet the BE 6 Batman Edition in all its glory. Priced at ₹27.79 Lakh ex-showroom. Limited to 300 units. Booking starts on 23rd August 2025 and deliveries from 20th September 2025.— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) August 14, 2025
Know more: https://t.co/KQlugrEcGV#BE6BatmanEdition #DriveYourLegend… pic.twitter.com/CEC6AH79VN
కారు ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఇవే!: బ్యాట్మ్యాన్ను ఓ స్పెషల్ లుక్తో రూపొందించారు. ఇది శాటిన్ బ్లాక్ కలర్లో పెయింట్తో వస్తుంది. ఈ కారు ఫ్రంట్ డోర్లపై కస్టమ్ బ్యాట్మ్యాన్ డెకాల్స్, రియర్ డోర్లపై ది డార్క్ నైట్ బ్యాడ్జింగ్ ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ ఫెండర్లు, హబ్ క్యాప్స్, రియర్ బంపర్పై కూడా బ్యాట్మ్యాన్ లోగోను చూడొచ్చు. ఇక దీనిలో కనిపించే చక్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనికి 20-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.
వీటితో పాటు సస్పెన్షన్, బ్రేక్ కాలిపర్లను ఆల్కెమీ గోల్డ్ కలర్లో పెయింట్ చేశారు. ఈ ఎడిషన్లో బ్యాట్మ్యాన్ సిగ్నేచర్ టచ్ ఉంది. ఇందులో క్వార్టర్ ప్యానెల్, విండోస్, రియర్ విండ్స్క్రీన్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ రూఫ్పై బ్యాట్ లోగో ఉంది. ఇంకా వెనక డోర్పై తలుపు క్లాడింగ్పై బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ సిగ్నేచర్ స్టిక్కర్ కూడా ఉంది.
ఇంటీరియర్ ఎలా ఉంది?: దీనికి చార్కోల్ లెదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్ ఉంది. కారులో గోల్డ్ యాక్సెంట్స్, స్టీరింగ్ వీల్, ఇన్-టచ్ కంట్రోలర్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. దీని సీట్లు, బూస్ట్ బటన్, ఇంటీరియర్ డిజైన్లలో ఎంబోస్డ్ బ్యాట్ సిగ్నేచర్ను చూడొచ్చు. డాష్బోర్డ్లో పిన్స్ట్రైప్ గ్రాఫిక్ + బ్యాట్మ్యాన్ వెల్కమ్ యానిమేషన్తో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే ఉంది. దీని ఎక్స్టీరియర్ సౌండ్ ప్రొఫైల్ కూడా బ్యాట్మ్యాన్ థీమ్లో ఉంది.