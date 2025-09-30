ఇప్పుడు చాటింగ్ దేశీ స్టైల్లో- వాట్సాప్కు పోటీగా మేడ్ ఇన్ ఇండియా కొత్త యాప్!
మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్స్టంట్ మెసెజింగ్ "అరట్టై" యాప్ లాంఛ్- ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 30, 2025 at 9:59 AM IST
Hyderabad: దేశంలో మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ ప్రారంభమైంది. "అరట్టై" పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ యాప్ రోజువారీ చాటింగ్, కాల్స్, ఫొటో, వీడియోలను పంపడం లేదా స్వీకరించడం కోసం ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న వాట్సాప్ లేదా టెలిగ్రామ్ వంటి యాప్స్కు ప్రత్యమ్నాయంగా ఉంటుంది. ఈ చాటింగ్ యాప్ పేరు కొంచెం అసాధారణంగా, వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ దీనిని ఉపయోగించడం చాలా సులభం. ఈ భారతీయ యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
తమిళంలో "అరట్టై" అంటే "జనరల్ కాన్వర్జేషన్" అని అర్థం. ఈ పేరు దాని ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అంటే ఈ యాప్ను రోజువారీ చాటింగ్ కోసం రూపొందించారు. ఇది నిజంగా భారతీయ అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఈ యాప్ను కేంద్ర విద్యా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్వయంగా ఆమోదించారు. తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ X (గతంలో ట్విట్టర్)లో పౌరులు పూర్తిగా భారతదేశంలో తయారు చేసిన ఈ స్వదేశీ యాప్ను ఉపయోగించాలని కోరారు. ఇది "వోకల్ ఫర్ లోకల్", స్వావలంబన భారతదేశం అనే ప్రధానమంత్రి మోదీ దార్శనికతకు నేరుగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
Arattai instant messaging app developed by @Zoho is free, easy-to-use, secure, safe and ‘Made in India’.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 24, 2025
Guided by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s call to adopt Swadeshi, I appeal to everyone to switch to India-made apps for staying connected with friends and family.… pic.twitter.com/Tptgbzgivg
అరట్టై యాప్ హైలైట్స్: ఈ "అరట్టై" యాప్ను జోహో కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి చేసింది. ఈ ప్రఖ్యాత భారతీయ టెక్ కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయం తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ఉంది. ఈ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు గతంలో తన కొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఈ యాప్ వినియోగదారులకు విస్తృత శ్రేణి ఆధునిక మెసెజ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
- టెక్స్ట్ అండ్ వాయిస్ మెసెజ్లు
- ఇమేజ్, డాక్యుమెంట్ షేరింగ్ పత్ర భాగస్వామ్యం
- ఆడియో-వీడియో కాల్స్
- గ్రూప్ చాట్ (గరిష్ఠంగా 1000 మంది!)
- ఛానెల్స్, మల్టి-డివైజ్ సపోర్ట్
ఈ యాప్ వినియోగదారులకు అసలైన ఇండియన్ చాటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. ఇది దేశీ శైలిని అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ మేడ్ ఇన్ ఇండియా చాటింగ్ యాప్ యూజర్ ప్రైవసీని కూడా నిర్ధారిస్తుంది. ఇది కాల్స్ కోసం ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ను అందిస్తుంది. అయితే వాట్సాప్లో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం మెసేజింగ్ కోసం ఇందులో అందుబాటులో లేదు. అయితే జోహో యూజర్ డేటాను థర్డ్ పార్టీలతో పంచుకోదని, గోప్యతను కాపాడుతుందని పేర్కొంది.
జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు మాట్లాడుతూ యాప్ ప్రారంభించిన మూడు రోజుల్లోనే ట్రాఫిక్ 100 రెట్లు పెరిగిందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారీ వినియోగాన్ని సజావుగా నిర్వహించడానికి కంపెనీ ఇప్పుడు దాని సామర్థ్యాలను మరింత మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం "అరట్టై" యాప్ ఆండ్రాయిడ్, iOS ప్లాట్ఫామ్లలో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేయడమే. అనంతరం వెంటనే మీరు చాటింగ్ ప్రారంభించవచ్చు.
We have faced a 100x increase in Arattai traffic in 3 days (new sign-ups went vertical from 3K/day to 350K/day). We are adding infrastructure on an emergency basis for another potential 100x peak surge. That is how exponentials work.— Sridhar Vembu (@svembu) September 28, 2025
As we add a lot more infrastructure, we are…