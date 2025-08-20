Made by Google 2025: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఇవాళ ఒక పెద్ద ఈవెంట్ను నిర్వహిస్తోంది. "మేడ్ బై గూగుల్" పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ వార్షిక ఈవెంట్లో తన పిక్సెల్ పోర్ట్ఫోలియో కొత్త డివైజ్లను ప్రారంభించనుంది. అయితే ఏ డివైజ్లను విడుదల చేస్తుందో గూగుల్ ఇంకా కన్ఫార్మ్ చేయలేదు. కానీ గత కొన్ని రోజులుగా మీడియాలో వస్తున్న నివేదికల ప్రకారం కంపెనీ ఈ కార్యక్రమంలో తన 'పిక్సెల్ 10' స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు గూగుల్ తన లేటెస్ట్ పిక్సెల్ వాచ్, బడ్స్ను కూడా ప్రారంభించొచ్చు.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్: ఈ కొత్త "పిక్సెల్ 10 సిరీస్"లో నాలుగు పిక్సెల్ ఫోన్లను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. వీటిలో 'పిక్సెల్ 10', 'పిక్సెల్ 10 ప్రో', 'పిక్సెల్ 10 ప్రో XL', 'పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్' ఫోన్లు ఉంటాయి. ఈ పిక్సెల్ స్మార్ట్ఫోన్లలో అతిపెద్ద హైలైట్ వాటి ప్రాసెసర్. ఈ సిరీస్ ఫోన్లలో ప్రాసెసర్ కోసం గూగుల్ "టెన్సర్ G5" అనే కొత్త చిప్సెట్ను పరిచయం చేయొచ్చని తెలుస్తోంది.
ఇది మెరుగైన పెర్ఫార్మెన్స్, హీట్ మేనేజ్మెంట్ను అందిస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ 'గూగుల్ పిక్సెల్ 10' సిరీస్ ఫోన్లు గూగుల్ లేటెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై రన్ కావచ్చు. దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది జరిగిన తన 'గూగుల్ I/O' ఈవెంట్లో ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త OS అనేక ప్రత్యేక AI ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
"గూగుల్ పిక్సెల్ 10" సిరీస్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలతో రానుంది. వీటిలో బేస్ "పిక్సెల్ 10" కూడా ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుందని, ఇది మొదటిసారి టెలిఫోటో లెన్స్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే అదనపు కెమెరా లెన్స్ కారణంగా ఇతర కెమెరాల క్వాలిటీని తగ్గించవచ్చని కూడా ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. అన్ని ఫోన్లు ఫుల్ HD ప్లస్ రిజల్యూషన్తో డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు: గూగుల్ ఈ "పిక్సెల్ 10" సిరీస్ ధరలను ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ బేస్ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 75,000 నుంచి 80,000 రూపాయల వరకు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో లభించొచ్చు. అదే సమయంలో కంపెనీ "పిక్సెల్ 10 ప్రో"ను రూ.90,600, "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL"ను రూ.1,17,700, "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్"ను రూ.1,79,999 ధరతో లాంఛ్ చేయొచ్చు. అయితే వీటిలో ఫోల్డ్ ఫోన్ కేవలం రెండు రంగు ఎంపికలలో (జాడే, మూన్స్టోన్) మాత్రమే వస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ వాచ్ 4: ఈ కార్యక్రమంలో గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ వాచ్ను కూడా విడుదల చేయొచ్చు. దీనిని కంపెనీ రెండు సైజులలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే దీని ప్రవీయస్ మోడల్ 'గూగుల్ పిక్సెల్ వాచ్ 3'ని కూడా రెండు సైజులలోనే విడుదల చేసింది. ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్వాచ్ను మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, ఫిట్నెస్ను ట్రాక్ చేయడానికి మరిన్ని సామర్థ్యాలు, ఫిట్బిట్ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేషన్తో తీసుకురావచ్చు.
గూగుల్ పిక్సెల్ బడ్స్ 2a: పైన పేర్కొన్నవాటితో పాటు 'మేడ్ బై గూగుల్' ఈవెంట్లో కంపెనీ తన 'పిక్సెల్ బడ్స్ 2a'ను కూడా ప్రారంభించవచ్చు. ఈ కొత్త ఇయర్బడ్స్లో గూగుల్ తన ప్రీమియం ఇయర్బడ్స్ 'పిక్సెల్ బడ్స్ ప్రో 2'కు చౌకైన ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని విడుదల చేయొచ్చు. ఈ కొత్త ఇయర్బడ్స్లో గూగుల్ ప్రస్తుత ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా కొన్ని AI ఫీచర్లను కూడా జోడించే అవకాశం ఉంది.
'మేడ్ బై గూగుల్' ఈవెంట్ టైమ్?: ఈ కార్యక్రమానికి గూగుల్ పంపిన ఆహ్వానం ప్రకారం, 'మేడ్ బై గూగుల్ 2025' కార్యక్రమాన్ని ఆగస్టు 20న అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ET మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అంటే భారతీయ కాలమానం ప్రకారం దీన్ని ఆగస్టు 20న రాత్రి 10:30 గంటలకు ప్రారంభించనున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో కూడా వీక్షించొచ్చు. ఇందుకోసం గూగుల్ అధికారిక వెబ్సైట్, యూట్యూబ్ ఛానెల్, కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లను సందర్శించాలి.