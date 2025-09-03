Lunar Eclipse 2025: ఆకాశంలో అరుదైన దృశ్యం సాక్షాత్కారం కానుంది. అది ఈ ఏడాదిలో సంభవించనున్న రెండో చంద్రగ్రహణం. వచ్చే వారమే ఏర్పడనున్న ఈ ఖగోళ దృగ్విషయం "సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం". దీన్ని ఈ దశాబ్దంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఖగోళ సంఘటనలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తున్నారు. దీంతోపాటు దీనిలో మరో విశేషం ఏంటంటే కొన్ని గంటల పాటు ఆకాశంలో కన్పించనున్న దీన్ని 'బ్లడ్ మూన్'గా చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ గ్రహణం ఏర్పడిన సమయంలో చంద్రుడు బ్లడ్ కలర్లో కనిపించనున్నాడు.
ఈ చారిత్రాత్మక బ్లడ్ మూన్ కేవలం శాస్త్రీయ సంఘటన మాత్రమే కాదు. ఇది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు, ఫొటోగ్రాఫర్లు, సాధారణ స్కైవాచర్లను ఒకచోట చేర్చే ఒక జాయింట్ గ్లోబల్ మూమెంట్. ఈ గ్రహణం ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది? బ్లడ్ మూన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఎలా చూడాలి? ఇది మన దేశంలో కన్పిస్తుందా? వంటి వివరాలు మీకోసం.
అసలు చంద్రగ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుంది?: సూర్యుడు, చంద్రుడి మధ్యలోకి భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుంది. అప్పుడు భూమి నీడ చంద్రుని ఉపరితలంపై పడుతుంది. ఆ సమయంలో భూమి నీడలో ఉన్న చంద్రునిలోని కొన్ని భాగాలు చీకటిగా మారతాయి. ఆ సమయంలో చంద్రుడు సగం మాత్రమే కనిపిస్తాడు. ఇది పాక్షిక దశను సూచిస్తుంది.
సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుంది?: చంద్రుడు.. సూర్యుడి నుంచి భూమికి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు పౌర్ణమి సంభవిస్తుంది. అంటే ఆ సమయంలో భూ గ్రహణం సూర్యుడికి, చంద్రుడికి మధ్య ఉంటుంది. దీనర్థం మనం చూసే చంద్రుని మొత్తం భాగం సూర్యకిరణాల ద్వారా పూర్తిగా ప్రకాశిస్తుంది. ఆ రాత్రి సమయంలో చంద్రుడు ఆకాశంలో గుండ్రంగా, ప్రకాశవంతంగా కన్పిస్తాడు. దీన్నే "సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం"గా చెబుతారు.
ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే సూర్యుడికి, చంద్రునికి మధ్యలో భూమి పూర్తిగా అడ్డు వస్తే "సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం", కొద్దిగా అడ్డు వస్తే "పాక్షిక చంద్రగ్రహణం" ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడూ పౌర్ణమి నాడే ఏర్పడుతుంది. కానీ ప్రతీ పౌర్ణమికి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
మరి బ్లడ్ మూన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది?: సూర్యుడు, చంద్రుడి మధ్యలో భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుంది. ఆ సమయంలో చంద్రుడు ఉంబ్రా (భూమి నీడ)లో ఉంటాడు. దీంతో డైరెక్ట్ సన్లైట్ చంద్రుడిని చేరుకోదు. సూర్యకాంతిలో తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాలు (WaveLength) కలిగిన బ్లూ లైట్ సులభంగా చెల్లాచెదురుగా పోతుంది. కానీ రెడ్, ఆరెంజ్ కాంతి.. దీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్యాల వలె భూమి దట్టమైన వాతావరణంలోకి చొచ్చుకుపోయి చంద్రుని ఉపరితలం చేరుకుంటుంది. ఈ నారింజ, ఎరుపు రంగులు భూమిని దాటుకుని ఆపై చంద్రుడిని చేరుకోవడం వల్ల అది బ్లడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది.
ఈ చంద్రగ్రహణం ఎందుకు చారిత్రాత్మకమైనది?: చాలా చంద్ర గ్రహణాలు ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలలో మాత్రమే పాక్షికంగా కనిపిస్తాయి. కానీ ఈసారి చంద్రగ్రహణం దాదాపు మొత్తం 7 బిలియన్లకు పైగా ప్రజలకు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా కనిపిస్తుంది. అందులోనూ చంద్రుడు ఈసారి బ్లడ్ కలర్లో కనిపించడంతో పాటు అసాధారణంగా సుదీర్ఘమైన 82 నిమిషాలపాటు ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కొనసాగనుంది. ఈ తరహా ఖగోళ సంఘటన చాలా అరుదు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఒక తరానికి ఒకసారి మాత్రమే ఇలాంటివి సంభవిస్తాయని, మళ్లీ ఎన్నో దశాబ్దాల తర్వాత కానీ ఇటువంటి అద్భుతం సాక్షాత్కారం కాకపోవచ్చని అంటున్నారు.
ఈ గ్రహణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది?: భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ 7, 8 తేదీల్లో ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 7న అంటే ఆదివారం రాత్రి 9.57 గంటలకు ఏర్పడి తెల్లవారుజామున 1.26 వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే ఈ చంద్రగ్రహణం మొత్తం 3 గంటల 29 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. ఇది మన దేశంలో కనిపించనుంది. ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని అంటార్కిటికా, పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, ఆస్ట్రేలియా, ఆసియా, హిందూ మహాసముద్రం, ఐరోపాలో కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత పొడవైన చంద్రగ్రహణాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. దీంతో ఇటువంటి అద్భుతాన్ని చూడటం అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దని అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు.
దీన్ని ఎప్పుడు చూడాలి?: చంద్రగ్రహణాన్ని స్పష్టంగా వీక్షించేందుకు సరైన సమయం ఏదంటే కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఇది మీరు నివసించే స్థానాన్ని బట్టి మారుతుంది. ఈ గ్రహణం మన దేశంలో పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆసియా, యూరప్, ఆఫ్రికా, అమెరికాలు, ఓషియానియాలోని చాలా ప్రాంతాలు ఈ ఖగోళ దృశ్యంలోని కొంత భాగాన్ని మాత్రమే చూడగలవు. చంద్రగ్రహణం కచ్చితమైన సమయాన్ని తెలుసుకునేందుకు TimeAndDate.com లేదా NASA ఎక్లిప్స్ పోర్టల్లో ఇంటరాక్టివ్ మ్యాప్లు, రియల్-టైమ్ సాధనాలను ఉపయోగించవచ్చు.
ఎలా చూలాలి?: ఈ చంద్రగ్రహణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రదేశాల ప్రజలకు కనిపించనుంది. కచ్చితమైన తేదీలో బెస్ట్ వ్యూయింగ్ లొకేషన్స్తో పాటు ప్రాక్టికల్ టిప్స్ను పాటిస్తే ఈ ఖగోళ దృగ్విషయాన్ని స్పష్టంగా వీక్షించవచ్చు.ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని చూడటానికి ప్రత్యేక గ్లాసెస్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. కానీ ఈ దృగ్విషయాన్ని మన కంటితో చూడటం కంటే బైనాక్యూలర్, టెలిస్కోప్ను ఉపయోగించడం సురక్షితం.