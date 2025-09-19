యాపిల్ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్పై ఆఫర్లు: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఇటీవలే సెప్టెంబర్ 9, 2025న తన తదుపరి తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను ప్రారంభించింది. భారత్లో ఇవాళ వీటి సేల్స్ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్" అనే నాలుగు మోడల్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటిని తన రిటైల్ స్టోర్లతో పాటు ఆఫ్లైన్లోనూ విక్రయిస్తోంది. అయితే ప్రధాన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో కొన్ని గంటల్లోనే వీటి స్టాక్లు అయిపోయాయి. అయితే "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17" ఎయిర్ ఇప్పటికీ విజయ్ సేల్స్, క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ధరలు, ఆఫర్లు: ధరల విషయానికి వస్తే కంపెనీ "ఐఫోన్ 17"ను రూ. 82,990 ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. అదే సమయంలో "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" ప్రారంభ ధరను రూ. 1,19,990గా నిర్ణయించింది. అయితే పైన పేర్కొన్న మూడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా "ఐఫోన్ 17" పై రూ. 6,000, "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"పై రూ. 4,000 డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి.
|Model
|iPhone 17
|iPhone 17 Air
|Storage
|256 GB
|256 GB
|Launch Price
|Rs 82,990
|Rs 1,19,990
|Bank Offer
|Rs 6,000
|Rs 4,000
|Effective Price
|Rs 76,990
|Rs 1,15,990