పండగ సీజన్ వేళ- స్మార్ట్‌ఫోన్ల నుంచి స్మార్ట్‌వాచ్‌ల వరకు బెస్ట్ డీల్స్ మీకోసం!

Tech Treasure Hunt: Real Best Deals, No Gimmicks
Tech Treasure Hunt: Real Best Deals, No Gimmicks (Photo Credit- ETV Bharat Creative)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Hyderabad: భారతదేశంలో ఫెస్టివల్ సేల్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు తమ బిగ్గెస్ట్ డీల్స్​కు సిద్ధమవుతున్నాయి. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఇప్పటికే తమ బిగ్గెస్ట్ సేల్ ఈవెంట్​ల తేదీలను ప్రకటించాయి. ఇవి "అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్", "ఫ్లిప్​కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డే" అనే​ పేర్లతో సెప్టెంబర్ 23 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈ రెండు ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ప్రీమియం వినియోగదారులకు 24 గంటల ముందుగానే ఈ సేల్స్​కు యాక్సెస్ లభిస్తుంది. మరోవైపు క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్ కూడా తమ సొంత ఆఫర్‌లతో ఫెస్టివల్ సేల్​లో పాల్గొంటున్నాయి.

ఆ సమయంలో ఈ ఫ్లాట్​ఫామ్​లలో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఇయర్‌బడ్‌లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, ఇతర గాడ్జెట్‌లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లు, ప్రీ-బుకింగ్ డీల్స్ లభిస్తాయి. ఈ సేల్ ప్రారంభానికి ముందుగానే కొన్ని బ్రాండ్‌లు తమ ఉత్పత్తుల పండుగ ధరలను వెల్లడించడం ప్రారంభించాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్, క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్ వంటి ప్లాట్​ఫారమ్​ల ద్వారా ​మరికొన్ని రోజుల్లో మరిన్ని ఆఫర్లను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

అయితే ఇప్పటికే ఈ సేల్స్​ గురించి అనేక కథనాలు రావడం ప్రారంభించాయి. దీంతో వాటిలో ఏది నిజంగా గొప్ప డీల్? అనేది గుర్తించడం చాలా కష్టమవుతోంది. అలాంటి వారి కోసమే ఈ స్టోరీ. ఈ పండగ సీజన్​లో మీరు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్, గేమింగ్ ల్యాప్‌టాప్, స్మార్ట్ టీవీ, ఇయర్‌బడ్‌లు లేదా ఏదైనా ఇతర గాడ్జెట్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఈ అన్ని ఉత్పత్తి వర్గాలపై అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ డీల్స్ వివరాలు మీకోసం.

6:03 PM, 19 Sep 2025 (IST)

యాపిల్ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​పై ఆఫర్లు: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఇటీవలే సెప్టెంబర్ 9, 2025న తన తదుపరి తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్‌ను ప్రారంభించింది. భారత్​లో ఇవాళ వీటి సేల్స్​ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్​లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్‌", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్" అనే నాలుగు మోడల్స్​ ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటిని తన రిటైల్ స్టోర్​లతో పాటు ఆఫ్​లైన్​లోనూ విక్రయిస్తోంది. అయితే ప్రధాన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్​ఫారమ్​లలో కొన్ని గంటల్లోనే వీటి స్టాక్‌లు అయిపోయాయి. అయితే "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17" ఎయిర్ ఇప్పటికీ విజయ్ సేల్స్, క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ధరలు, ఆఫర్లు: ధరల విషయానికి వస్తే కంపెనీ "ఐఫోన్ 17"ను రూ. 82,990 ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. అదే సమయంలో "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" ప్రారంభ ధరను రూ. 1,19,990గా నిర్ణయించింది. అయితే పైన పేర్కొన్న మూడు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్​ కార్డుల ద్వారా "ఐఫోన్ 17" పై రూ. 6,000, "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"పై రూ. 4,000 డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి.

ModeliPhone 17iPhone 17 Air
Storage256 GB256 GB
Launch PriceRs 82,990Rs 1,19,990
Bank OfferRs 6,000Rs 4,000
Effective PriceRs 76,990Rs 1,15,990
iPhone 17
iPhone 17 (Photo Credit: Apple)

