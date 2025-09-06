12 నిమిషాల్లోనే ఫుల్ ఛార్జ్, 800km రేంజ్! బ్యాటరీ టెక్నాలజీలో కొత్త యుగం!!

సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జ్తో పాటు హై-రేంజ్ బ్యాటరీ అభివృద్ధి చేసిన శాస్త్రవేత్తలు- 12 నిమిషాలకు 800km రేంజ్!
Published : September 6, 2025 at 11:55 AM IST
Super Fast Charging: ఓ కొత్త పరిశోధన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) బ్యాటరీ టెక్నాలజీలో కొత్త శకానికి నాంది పలికింది. ఇది కేవలం 12 నిమిషాల్లో 800 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది. అవును మీరు విన్నది నిజమే. లిథియం-మెటల్ బ్యాటరీలలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న డెండ్రైట్ సమస్యను పరిష్కరించడం ద్వారా కొరియన్ పరిశోధకులు ఈ కొత్త టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేశారు.
సంప్రదాయ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు గరిష్ఠంగా 600km రేంజ్కు పరిమితం అయితే ఈ కొత్త బ్యాటరీ సింగిల్ ఛార్జ్పై 800km రేంజ్ను అందిస్తుంది. దీంతోపాటు ఇది 3 లక్షల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ లైఫ్టైమ్ను అందిస్తుంది. అంతేకాదండోయ్ మరీ ముఖ్యంగా ఇది కేవలం 12 నిమిషాల్లోనే సూపర్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో బ్యాటరీని ఫుల్ చేస్తుంది.
ఫ్రాంటియర్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ (FRL) పరిశోధనా బృందం దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను కెమికల్ అండ్ బయోమోలిక్యులర్ ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ హీ తక్ కిమ్, LG ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ఉమ్మడిగా చేపట్టింది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా పరిశోధనా బృందం 'కోలసెన్స్-ఇన్హిబిటింగ్ న్యూ లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్' కోర్ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసింది. ఇది లిథియం-మెటల్ బ్యాటరీల పనితీరును పెంచగలదు. ఈ మేరకు KIST (అధ్యక్షుడు క్వాంగ్ హ్యుంగ్ లీ) ప్రకటించారు.
లిథియం-మెటల్ బ్యాటరీలు లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలలో కీలకమైన గ్రాఫైట్ ఆనోడ్ను లిథియం లోహంతో భర్తీ చేస్తాయి. అయితే లిథియం మెటల్ డెండ్రైట్లు అనే టెక్నికల్ ఛాలెంజ్ను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఇది బ్యాటరీ లైఫ్, స్టెబిలిటీని నిర్ధారించడం కష్టతరం చేస్తుంది. డెండ్రైట్లు ట్రీ-లైక్ లిథియం స్ఫటికాలు. ఇవి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సమయంలో ఆనోడ్ ఉపరితలంపై ఏర్పడతాయి. ఇది బ్యాటరీ పనితీరు, స్థిరత్వాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఈ డెండ్రైట్ దృగ్విషయం ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సమయంలో మరింత తీవ్రంగా మారుతుంది. ఇది ఇంటర్నల్ షార్ట్-సర్క్యూటింగ్కు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల వేగంగా ఛార్జింగ్ అవుతున్న పరిస్థితుల్లో రీఛార్జబుల్ లిథియం-మెటల్ బ్యాటరీని ఆపరేట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది.
లిథియం లోహం ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సమయంలో డెండ్రైట్ ఏర్పడటానికి ప్రాథమిక కారణం దాని ఉపరితలంపై ఏకరీతిగా లేని ఇంటర్ఫేషియల్ సంయోగం అని FRL ఉమ్మడి పరిశోధనా బృందం గుర్తించింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం కోసమే ఈ 'కోలసెన్స్-ఇన్హిబిటింగ్ న్యూ లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్' టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేశారు.
ఈ కొత్త లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ లిథియం అయాన్ల (Li⁺) కోసం బలహీనమైన బైండింగ్ అనుబంధంతో అయానిక్ స్ట్రక్చర్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది లిథియం ఇంటర్ఫేస్ నాన్-యూనిఫార్మిటీని తగ్గిస్తుంది. తద్వారా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సమయంలో కూడా డెండ్రైట్ పెరుగుదలను సమర్థవంతంగా అణిచివేస్తుంది. ఈ టెక్నాలజీ హై ఎనర్జీ డెన్సిటీని కొనసాగిస్తూనే, ప్రస్తుత లిథియం-మెటల్ బ్యాటరీల ప్రధాన పరిమితిగా ఉన్న స్లో ఛార్జింగ్ స్పీడ్నూ అధిగమిస్తుంది. ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కూడా లాంగ్ డ్రైవింగ్ రేంజ్, స్టేబుల్ ఆపరేషన్ను అందిస్తుంది.