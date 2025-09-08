ETV Bharat / technology

మోసాల ముప్పు నుంచి మరింత రక్షణ- లింక్డ్​ఇన్​లో కొత్త ఫీచర్లు

కొత్త వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టిన లింక్డ్​ఇన్- ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?

Linkedin Introduces New Verification Features
Linkedin Introduces New Verification Features (Photo Credit- LINKEDIN)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 9:03 PM IST

Linkedin New Verification Features: భారతదేశంలో డిజిటల్‌ జాబ్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో ఆన్‌లైన్ జాబ్ స్కామ్స్​ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీనివల్ల చాలామంది ఆర్థికంగా, మానసికంగా నష్టపోతున్నారు. ఈ సవాలును పరిష్కరించి ఉద్యోగార్ధుల విశ్వాసాన్ని పెంచేందుకు లింక్డ్ఇన్ కొత్త వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి ఆన్‌లైన్ ఇంటరాక్షన్​ను సురక్షితం చేయడంలో సహాయపడతాయి.

కొత్త వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లు:

లింక్డ్ ఇన్ మూడు ఇంపార్టెంట్ వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లను ప్రారంభించింది. అవి:

1. విస్తరించిన కంపెనీ పేజీ వెరిఫికేషన్: పెయిడ్ ప్రీమియం పేజీ సబ్​స్క్రిప్షన్​లతో చిన్న వ్యాపారాలు సహా మరిన్ని కంపెనీలు ఇప్పుడు తమ పేజీలను వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. వ్యాపారాన్ని ఎంచుకోవడంలో కస్టమర్ నమ్మకం ఒక ముఖ్యమైన అంశం అని 85% వ్యాపారాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వెరిఫికేషన్ కంపెనీలు కస్టమర్లు, ఉద్యోగులు, భాగస్వాములతో నమ్మకమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

2. రిక్రూటర్ వర్క్‌ప్లేస్ వెరిఫికేషన్: "రిక్రూటర్" లేదా "టాలెంట్ అక్విజిషన్ స్పెషలిస్ట్" వంటి టైటిల్స్ ఉన్న సభ్యులు తమ ప్రొఫైల్‌కు టైటిల్‌ను జోడించే ముందు తమ వర్క్​ప్లేస్​ను వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఉద్యోగార్ధులకు నిజమైన రిక్రూటర్‌లతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామనే నమ్మకాన్ని అందిస్తుంది. తద్వారా ఇది రిక్రూటర్‌లకు ప్రారంభం నుంచే అభ్యర్థుల విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

3. ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ వెరిఫికేషన్: మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లేదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ వంటి సీనియర్ పొజిషన్​లకు ఇప్పుడు వర్క్‌ప్లేస్ వెరిఫికేషన్ అవసరం. ఇది వేషధారణ(impersonation)ను నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.

LinkedIn సెక్యూరిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్: LinkedIn 2023 నుంచి ఆధారాలు, ఉద్యోగాలు, కంపెనీ పేజీలు, రిక్రూటర్‌లను ధృవీకరిస్తోంది. ఇప్పటి వరకూ దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 90 మిలియన్లకు పైగా ప్రొఫెషనల్స్ ధృవీకరణ పొందారు. తద్వారా 60% ఎక్కువ ప్రొఫైల్ వ్యూస్, 30% ఎక్కువ కనెక్షన్ రిక్వస్ట్​ల నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.

వెరిఫైడ్ ప్రొఫైల్స్ రిక్రూటర్‌ల నుంచి 13% ఎక్కువ ఇన్-మెయిల్‌లను కూడా అందుకుంటాయి. లింక్డ్‌ఇన్ అధునాతన సాంకేతికత 99% ఫేక్ అకౌంట్​లు, స్కామ్‌లను నివేదించటానికి ముందే బ్లాక్ చేస్తుంది. కంపెనీ జులై 1 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2024 మధ్య కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో 80.6 మిలియన్ నకిలీ ఖాతాలను బ్లాక్ చేసింది.

సురక్షితమైన ఉద్యోగ శోధన కోసం చిట్కాలు:

లింక్డ్ఇన్ ఇండియా లీగల్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ హెడ్ అదితి ఝా ఉద్యోగ శోధనలో ఉన్నప్పడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటూ చిట్కాలు అందించారు. అవి:

  • ఆన్‌బోర్డింగ్ ముందు బ్యాంక్ వివరాలను పంచుకోవద్దు.
  • డౌన్‌లోడింగ్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ లేదా సెండింగ్ మనీ వంటి అనుమానాస్పద రిక్వస్ట్​లు వస్తే వాటిని తిరస్కరించండి.
  • ఆర్షణీయంగా కనిపించే ఆఫర్ల పట్ల జాగ్రత వహించండి.
  • అకౌంట్ సెట్టింగ్స్, రికవరీ ఆప్షన్స్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే మంచిది.
  • వెరిఫైడ్ జాబ్ పోస్టింగ్స్: వెరిఫికేషన్ బ్యాడ్జ్ ఉన్న జాబ్ పోస్టింగ్‌లు నమ్మదగినవిగా ఉంటాయి.
  • వెరిఫికేషన్ ఫిల్టర్స్: వెరిఫైడ్ జాబ్స్​ మాత్రమే చూపించేలా జాబ్ సెర్చ్ ఫిల్టర్​లను ఉపయోగించండి.
  • పాస్‌కీ: పరికర అన్‌లాక్ ద్వారా వేగవంతమైన, సురక్షితమైన లాగిన్.
  • టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్: అనధికార యాక్సెస్ నుంచి రక్షణ.

ఈ చర్యలు భారతదేశంలో ఉద్యోగార్థులకు లింక్డ్ఇన్‌ను సురక్షితమైన, విశ్వసనీయ వేదికగా మారుస్తున్నాయి. ఇది స్కామ్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

