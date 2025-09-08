మోసాల ముప్పు నుంచి మరింత రక్షణ- లింక్డ్ఇన్లో కొత్త ఫీచర్లు
Published : September 8, 2025 at 9:03 PM IST
Linkedin New Verification Features: భారతదేశంలో డిజిటల్ జాబ్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో ఆన్లైన్ జాబ్ స్కామ్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీనివల్ల చాలామంది ఆర్థికంగా, మానసికంగా నష్టపోతున్నారు. ఈ సవాలును పరిష్కరించి ఉద్యోగార్ధుల విశ్వాసాన్ని పెంచేందుకు లింక్డ్ఇన్ కొత్త వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి ఆన్లైన్ ఇంటరాక్షన్ను సురక్షితం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
కొత్త వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లు:
లింక్డ్ ఇన్ మూడు ఇంపార్టెంట్ వెరిఫికేషన్ ఫీచర్లను ప్రారంభించింది. అవి:
1. విస్తరించిన కంపెనీ పేజీ వెరిఫికేషన్: పెయిడ్ ప్రీమియం పేజీ సబ్స్క్రిప్షన్లతో చిన్న వ్యాపారాలు సహా మరిన్ని కంపెనీలు ఇప్పుడు తమ పేజీలను వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. వ్యాపారాన్ని ఎంచుకోవడంలో కస్టమర్ నమ్మకం ఒక ముఖ్యమైన అంశం అని 85% వ్యాపారాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వెరిఫికేషన్ కంపెనీలు కస్టమర్లు, ఉద్యోగులు, భాగస్వాములతో నమ్మకమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
2. రిక్రూటర్ వర్క్ప్లేస్ వెరిఫికేషన్: "రిక్రూటర్" లేదా "టాలెంట్ అక్విజిషన్ స్పెషలిస్ట్" వంటి టైటిల్స్ ఉన్న సభ్యులు తమ ప్రొఫైల్కు టైటిల్ను జోడించే ముందు తమ వర్క్ప్లేస్ను వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఉద్యోగార్ధులకు నిజమైన రిక్రూటర్లతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామనే నమ్మకాన్ని అందిస్తుంది. తద్వారా ఇది రిక్రూటర్లకు ప్రారంభం నుంచే అభ్యర్థుల విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
3. ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ వెరిఫికేషన్: మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లేదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ వంటి సీనియర్ పొజిషన్లకు ఇప్పుడు వర్క్ప్లేస్ వెరిఫికేషన్ అవసరం. ఇది వేషధారణ(impersonation)ను నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.
LinkedIn సెక్యూరిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్: LinkedIn 2023 నుంచి ఆధారాలు, ఉద్యోగాలు, కంపెనీ పేజీలు, రిక్రూటర్లను ధృవీకరిస్తోంది. ఇప్పటి వరకూ దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 90 మిలియన్లకు పైగా ప్రొఫెషనల్స్ ధృవీకరణ పొందారు. తద్వారా 60% ఎక్కువ ప్రొఫైల్ వ్యూస్, 30% ఎక్కువ కనెక్షన్ రిక్వస్ట్ల నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.
వెరిఫైడ్ ప్రొఫైల్స్ రిక్రూటర్ల నుంచి 13% ఎక్కువ ఇన్-మెయిల్లను కూడా అందుకుంటాయి. లింక్డ్ఇన్ అధునాతన సాంకేతికత 99% ఫేక్ అకౌంట్లు, స్కామ్లను నివేదించటానికి ముందే బ్లాక్ చేస్తుంది. కంపెనీ జులై 1 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2024 మధ్య కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో 80.6 మిలియన్ నకిలీ ఖాతాలను బ్లాక్ చేసింది.
సురక్షితమైన ఉద్యోగ శోధన కోసం చిట్కాలు:
లింక్డ్ఇన్ ఇండియా లీగల్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ హెడ్ అదితి ఝా ఉద్యోగ శోధనలో ఉన్నప్పడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటూ చిట్కాలు అందించారు. అవి:
- ఆన్బోర్డింగ్ ముందు బ్యాంక్ వివరాలను పంచుకోవద్దు.
- డౌన్లోడింగ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా సెండింగ్ మనీ వంటి అనుమానాస్పద రిక్వస్ట్లు వస్తే వాటిని తిరస్కరించండి.
- ఆర్షణీయంగా కనిపించే ఆఫర్ల పట్ల జాగ్రత వహించండి.
- అకౌంట్ సెట్టింగ్స్, రికవరీ ఆప్షన్స్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే మంచిది.
- వెరిఫైడ్ జాబ్ పోస్టింగ్స్: వెరిఫికేషన్ బ్యాడ్జ్ ఉన్న జాబ్ పోస్టింగ్లు నమ్మదగినవిగా ఉంటాయి.
- వెరిఫికేషన్ ఫిల్టర్స్: వెరిఫైడ్ జాబ్స్ మాత్రమే చూపించేలా జాబ్ సెర్చ్ ఫిల్టర్లను ఉపయోగించండి.
- పాస్కీ: పరికర అన్లాక్ ద్వారా వేగవంతమైన, సురక్షితమైన లాగిన్.
- టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్: అనధికార యాక్సెస్ నుంచి రక్షణ.
ఈ చర్యలు భారతదేశంలో ఉద్యోగార్థులకు లింక్డ్ఇన్ను సురక్షితమైన, విశ్వసనీయ వేదికగా మారుస్తున్నాయి. ఇది స్కామ్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.