బల్బుతో ఇంటర్నెట్- నమ్మలేకపోతున్నారా?- LiFiతో సాధ్యమట!
WiFi కంటే వేగంగా బల్బు డేటాని ప్రసారం చేయగలదు: LiFi పితామహుడు
Published : October 9, 2025 at 8:52 PM IST
Hyderabad: మీ ఇంట్లోని బల్బు వెలగడం మాత్రమే కాకుండా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ను అందిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? ఈ తరహా ప్రపంచంలోకి త్వరలోనే అడుగుపెట్టనున్నాం. మీరు నమ్మలేకపోతున్నా ఈ ఊహ నిజమే!. LiFi అనే ఈ కొత్త టెక్నాలజీ అతి త్వరలోనే మన ఇళ్లలోకి రాబోతుందట. ఇది రేడియో తరంగాలకు బదులుగా కాంతి తరంగాలను ఉపయోగించి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (IMC) 2025లో కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని LiFi రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ హరాల్డ్ హాస్ దీనిపై ఈవీటీ భారత్కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. దీనిలో ఈ కొత్త LiFi టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని ప్రయోజనాలు? WiFiకి, దీనికి తేడా ఏంటి? భవిష్యత్తులో ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన వైర్లెస్ టెక్నాలజీగా ఎందుకు మారబోతోంది? అనే అంశాలను వివరించారు.
LiFi అంటే ఏంటి?: ఈ కొత్త టెక్నాలజీకి పితామహుడిగా గుర్తింపు పొందిన ప్రొఫెసర్ హెరాల్డ్ హాస్ "LiFi అనేది కాంతితో వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్" అని సరళంగా వివరించారు.
ఆయన అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. దీని పూర్తి పేరు లైట్ ఫిడిలిటీ (Light Fidelity). ఇది ల్యాంప్స్ లేదా LED బల్బులు వంటి కాంతి వనరుల ద్వారా ఇంటర్నెట్ను అందిస్తుంది. ఇది WiFi కంటే వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ను అందించడంతో పాటు చౌకగానూ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ కొత్త టెక్నాలజీ WiFi కంటే ఎక్కువ సురక్షితమైనది. అతి త్వరలోనే ఈ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రానుందని హాస్ పేర్కొన్నారు.
"అత్యధిక వేగంతో డేటా ప్రసారం కోసం మనం దృశ్య కాంతి, పరారుణ లేదా అతినీలలోహిత కాంతిని ఉపయోగిస్తాం. ఈ సాంకేతికత బల్బ్, ట్యూబ్ లైట్ లేదా ఏదైనా కాంతి మూలాన్ని ఒక రకమైన హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ హబ్గా మారుస్తుంది." - ప్రొఫెసర్ హెరాల్డ్ హాస్, LiFi పితామహుడు
LED బల్బులు చాలా వేగంగా (ప్రతి సెకనుకు మిలియన్ల సార్లు) ఆన్/ఆఫ్ అవుతాయి. ఈ మినుకుమినుకుమనే ప్రక్రియ మన కంటికి కనిపించదు, కానీ ఇందులో హిడెన్ డేటా సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. లైఫై రిసీవర్లు అంటే ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్లోని ఆప్టికల్ సెన్సార్ వంటివి ఈ సిగ్నల్లను సంగ్రహించి తిరిగి ఎలక్ట్రానిక్ డేటాగా మారుస్తాయి.
"బల్బు పల్స్లు మోర్స్ కోడ్ లాగా ఉంటాయి. ఇవి బైనరీ కోడ్ను సూచించే ప్రకాశవంతమైన ర్యాపిడ్ ఫ్లాషెస్. మీ పరికరంలోని రిసీవర్ ఆ మార్పులను గ్రహించి వాటిని డేటా స్ట్రీమ్గా మారుస్తుంది. ఇది సింపుల్ ఫిజిక్స్. కానీ పూర్తిగా భిన్నమైన సామర్థ్యాన్ని అన్లాక్ చేసేందుకు దీన్ని ఓ స్థాయిలో ఉపయోగిస్తాం." - ప్రొఫెసర్ హెరాల్డ్ హాస్, LiFi పితామహుడు