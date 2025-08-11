Lava Blaze AMOLED 2 Launched: లావా బడ్జెట్ విభాగంలో అత్యంత సన్నని స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. దీని పేరు "లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G". ఈ ఫోన్ కేవలం 7.55 mm మందంతో అత్యంత స్లిమ్ డిజైన్లో ప్రీమియం లుక్స్, పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 50MP AI కెమెరా, AMOLED డిస్ప్లే, బిగ్ బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ యువ వినియోగదారులకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 13,499. ఈ విభాగంలో కేవలం 7.55mm మందం, 174 గ్రాముల లైట్వెయిట్తో ఇది అత్యంత సన్నని ఫోన్గా నిలిచింది.
Blaze AMOLED 2 5G - Price: ₹13,499— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 11, 2025
Available at your nearest retail store
Sale starts on Amazon - 16th Aug
✅ 16.94cm (6.67”) FHD+ AMOLED Display
✅Slimmest in the Segment*– 7.55mm body with Linea Design
✅ 50MP AI Camera with Sony Sensor
*Source:Techarc (Smartphones under 15K) pic.twitter.com/QUOOCmc0EX
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది.
- మిడ్నైట్ బ్లాక్
- ఫీచర్ వైట్
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ ఆగస్టు 16 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. వినియోగదారులు దీన్ని ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్ నుంచి దీనిని కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ధర, లభ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే బడ్జెట్ విభాగంలో 5G ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ ఫోన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిజైన్: డిజైన్ పరంగా "లావా బ్లేజ్ AMOLED 2" చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దీని వెనక ప్యానెల్లో ఫ్యాన్ లాంటి డిజైన్ ప్యాటెర్న్ ఉంది. దీంతోపాటు ఫోన్ వెనక భాగంలో పొడవైన దీర్ఘచతురస్రాకార కెమెరా బార్ ఉంది. దీనిలో రెండు కెమెరా సెన్సార్లు, LED ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. వెనక ప్యానెల్ దిగువ ఎడమ భాగంలో లావా బ్రాండింగ్ ఉంది. ఇది ఫోన్కు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది.
డిస్ప్లే: ఇది 6.67-అంగుళాల పెద్ద AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్ప్లే FHD+ రిజల్యూషన్తో వస్తుంది. ఇది కలర్ఫుల్, షార్ప్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. బడ్జెట్ విభాగంలో ఇంత నాణ్యమైన స్క్రీన్ చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. దీని స్క్రీన్ వీడియోలు చూడటం, గేమింగ్, బ్రౌజింగ్ను మరింత సరదాగా చేస్తుంది.
ప్రాసెసర్: పనితీరు కోసం దీనికి 6GB LPDDR5 RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్ అందించారు. దీంతో ఫోన్లో యాప్స్ వేగంగా ఓపెన్ అవుతాయి. దీంతోపాటు మల్టీ టాస్కింగ్ సులభం అవుతుంది. ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7060 చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. ఇది 5G సపోర్ట్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్లో పవర్ బ్యాకప్ కోసం పెద్ద 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది లాంగ్ లాస్టింగ్తో వస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: దీనిలో 50MP AI- పవర్డ్ వెనక కెమెరా ఉంది. ఇది అధునాతన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్తో అద్భుతమైన ఫొటోలను సంగ్రహిస్తుంది. దీని AI ఫీచర్లు తక్కువ కాంతిలో కూడా మంచి ఫొటోలను ఇస్తాయి. అయితే దీని ఫ్రంట్ కెమెరాపై కంపెనీ ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు. కానీ ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్కు బాగుంటుందని లావా చెబుతోంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ ఉంది. ఇది ఫోన్ను అన్లాక్ చేయడం సులభతరం చేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఆధారపడి నడుస్తుంది. ఇది లేటెస్ట్ ఫీచర్లు, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తుంది.