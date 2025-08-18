ETV Bharat / technology

మార్కెట్​లోకి లగ్జరీ లంబోర్గిని సూపర్ కారు- కేవలం 30 యూనిట్లే- 29 మాత్రమే అందుబాటులోకి! - LAMBORGHINI FENOMENO SUPERCAR

ఫెనోమెనో సూపర్​కారు ఆవిష్కారం- మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ లంబోర్గిని ఇదేనట

Lamborghini Fenomeno Revealed as Its Most Powerful Supercar Ever
Lamborghini Fenomeno Revealed as Its Most Powerful Supercar Ever (Photo Credit- Lamborghini)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2025 at 4:02 PM IST

Lamborghini Fenomeno Supercar: సూపర్‌కార్​ పేరు వినగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది లంబోర్గిని, బెంట్లీ, ఫెరారీ వంటి మోడల్స్. ఇవి సాధారణ కార్లతో పోలిస్తే చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటి డిజైన్, పనితీరు వీటిని ఇతర కార్ల నుంచి భిన్నంగా చేస్తాయి. వీటికి మార్కెట్​లో ఓ స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫేమస్ ఇటాలియన్ కార్ల కంపెనీ లంబోర్గిని మాంటెరీ కార్ వీక్ 2025లో తన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ సూపర్‌కార్ ఫెనోమెనోను ఆవిష్కరించింది.

ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కారు. ఈ కారు ఫీచర్లు దీనిని అత్యంత వేగవంతమైన, శక్తివంతమైన కారుగా చేస్తాయి. ఈ కొత్త లంబోర్గిని ఫెనోమెనో లంబోర్గిని ప్రత్యేకమైన 'ఫ్యూ-ఆఫ్' లైన్‌లో చేరింది. ఇందులో రెవెంటన్, సెంటెనారియో, సియాన్ వంటి మోడళ్లు ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ సూపర్​కారు ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

Lamborghini Fenomeno Supercar Rear Profile
Lamborghini Fenomeno Supercar Rear Profile (Photo Credit- Lamborghini)

కేవలం 30 యూనిట్లు: కంపెనీ ఫెనోమినో అత్యంత శక్తివంతమైన V12 ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉందని పేర్కొంది. ఈ కారు రెవెంటన్, సెస్టో ఎలిమెంటో (2010), వెనెనో (2013), సెంటెనారియో (2016), సియోన్ (2019), కౌంటాచ్ (2021) వంటి ప్రత్యేక, పరిమిత మోడళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అంటే ఈ మోడళ్ల మాదిరిగానే లంబోర్గిని ఫెనోమెనో ఉత్పత్తి కూడా పరిమితం.

Lamborghini Fenomeno Supercar Interior
Lamborghini Fenomeno Supercar Interior (Photo Credit- Lamborghini)

కేవలం 30 యూనిట్లు మాత్రమే తయారు చేయనున్నారు. వాటిలో 29 యూనిట్లు మాత్రమే వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. చివరి ఫెనోమెనోను ఇటలీలోని లంబోర్గిని ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రదర్శించనున్నారు. 2002లో మెక్సికోలోని మోరేలియాలో పోరాడిన బ్రేవ్ అండ్ ఫేమస్ ఎద్దు పేరు మీద ఈ సూపర్​కారుకు ఫెనోమినో పేరు పెట్టారు. ఇక ధర విషయానికి వస్తే దీని ధర దాదాపు 3 మిలియన్ యూరోలు ఉండవచ్చు.

Lamborghini Fenomeno Supercar
Lamborghini Fenomeno Supercar (Photo Credit- Lamborghini)

ఇంజిన్, పనితీరు: లంబోర్గిని ఫెనోమినోలో 6.5-లీటర్ NA V12 ఇంజిన్‌ ఉంటుంది. దీనిని లంబోర్గిని రెవెల్టోలో కూడా చూడవచ్చు. ఇది 8-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఇప్పటివరకు దాని అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంజిన్ అని బ్రాండ్ పేర్కొంది. ఈ ఇంజిన్ మొత్తం 1,065 హార్స్‌పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో 823 హార్స్‌పవర్ V12 ఇంజిన్ నుంచి వస్తుంది. మిగిలిన 242 హార్స్‌పవర్ మూడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల నుంచి వస్తుంది.

మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ లంబోర్గిని ఇదే!: ఈ కారే ఇప్పటివరకు అత్యంత వేగవంతమైన లంబోర్గిని అని కంపెనీ చెబుతోంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇది కేవలం 2.4 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h, 0 నుంచి 200 km/h వేగాన్ని కేవలం 6.7 సెకన్లలో అందుకోగలదు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 350 km.

బెస్ట్ డిజైన్, ఫీచర్లు: ఫెనోమినో డిజైన్ విమానాల నుంచి ప్రేరణ పొందింది. దీని ఛాసిస్ పూర్తిగా మల్టీ-టెక్నాలజీ కార్బన్ ఫైబర్‌తో తయారు చేశారు. ఇది రేస్ ట్రాక్, రోడ్డు రెండింటిలోనూ అద్భుతమైన బ్రేకింగ్‌ను అందించే కార్బన్-సిరామిక్ డిస్క్‌లతో CCM-R ప్లస్ బ్రేక్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది సింగిల్-నట్స్​తో ఫోర్జ్​డ్ రిమ్‌లను కలిగి ఉంది. బ్రిడ్జ్‌స్టోన్ నుంచి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన టైర్లు అద్భుతమైన గ్రిప్‌ను అందిస్తాయి. స్పోర్ట్స్ డ్రైవింగ్ సమయంలో ప్రత్యేక స్పోర్ట్-ట్యూన్డ్ సస్పెన్షన్ దానిని స్థిరీకరిస్తుంది.

