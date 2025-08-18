Lamborghini Fenomeno Supercar: సూపర్కార్ పేరు వినగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది లంబోర్గిని, బెంట్లీ, ఫెరారీ వంటి మోడల్స్. ఇవి సాధారణ కార్లతో పోలిస్తే చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటి డిజైన్, పనితీరు వీటిని ఇతర కార్ల నుంచి భిన్నంగా చేస్తాయి. వీటికి మార్కెట్లో ఓ స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫేమస్ ఇటాలియన్ కార్ల కంపెనీ లంబోర్గిని మాంటెరీ కార్ వీక్ 2025లో తన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ సూపర్కార్ ఫెనోమెనోను ఆవిష్కరించింది.
ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కారు. ఈ కారు ఫీచర్లు దీనిని అత్యంత వేగవంతమైన, శక్తివంతమైన కారుగా చేస్తాయి. ఈ కొత్త లంబోర్గిని ఫెనోమెనో లంబోర్గిని ప్రత్యేకమైన 'ఫ్యూ-ఆఫ్' లైన్లో చేరింది. ఇందులో రెవెంటన్, సెంటెనారియో, సియాన్ వంటి మోడళ్లు ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ సూపర్కారు ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
కేవలం 30 యూనిట్లు: కంపెనీ ఫెనోమినో అత్యంత శక్తివంతమైన V12 ఇంజిన్ను కలిగి ఉందని పేర్కొంది. ఈ కారు రెవెంటన్, సెస్టో ఎలిమెంటో (2010), వెనెనో (2013), సెంటెనారియో (2016), సియోన్ (2019), కౌంటాచ్ (2021) వంటి ప్రత్యేక, పరిమిత మోడళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అంటే ఈ మోడళ్ల మాదిరిగానే లంబోర్గిని ఫెనోమెనో ఉత్పత్తి కూడా పరిమితం.
కేవలం 30 యూనిట్లు మాత్రమే తయారు చేయనున్నారు. వాటిలో 29 యూనిట్లు మాత్రమే వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. చివరి ఫెనోమెనోను ఇటలీలోని లంబోర్గిని ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రదర్శించనున్నారు. 2002లో మెక్సికోలోని మోరేలియాలో పోరాడిన బ్రేవ్ అండ్ ఫేమస్ ఎద్దు పేరు మీద ఈ సూపర్కారుకు ఫెనోమినో పేరు పెట్టారు. ఇక ధర విషయానికి వస్తే దీని ధర దాదాపు 3 మిలియన్ యూరోలు ఉండవచ్చు.
ఇంజిన్, పనితీరు: లంబోర్గిని ఫెనోమినోలో 6.5-లీటర్ NA V12 ఇంజిన్ ఉంటుంది. దీనిని లంబోర్గిని రెవెల్టోలో కూడా చూడవచ్చు. ఇది 8-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఇప్పటివరకు దాని అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంజిన్ అని బ్రాండ్ పేర్కొంది. ఈ ఇంజిన్ మొత్తం 1,065 హార్స్పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో 823 హార్స్పవర్ V12 ఇంజిన్ నుంచి వస్తుంది. మిగిలిన 242 హార్స్పవర్ మూడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల నుంచి వస్తుంది.
మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ లంబోర్గిని ఇదే!: ఈ కారే ఇప్పటివరకు అత్యంత వేగవంతమైన లంబోర్గిని అని కంపెనీ చెబుతోంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇది కేవలం 2.4 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h, 0 నుంచి 200 km/h వేగాన్ని కేవలం 6.7 సెకన్లలో అందుకోగలదు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 350 km.
బెస్ట్ డిజైన్, ఫీచర్లు: ఫెనోమినో డిజైన్ విమానాల నుంచి ప్రేరణ పొందింది. దీని ఛాసిస్ పూర్తిగా మల్టీ-టెక్నాలజీ కార్బన్ ఫైబర్తో తయారు చేశారు. ఇది రేస్ ట్రాక్, రోడ్డు రెండింటిలోనూ అద్భుతమైన బ్రేకింగ్ను అందించే కార్బన్-సిరామిక్ డిస్క్లతో CCM-R ప్లస్ బ్రేక్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది సింగిల్-నట్స్తో ఫోర్జ్డ్ రిమ్లను కలిగి ఉంది. బ్రిడ్జ్స్టోన్ నుంచి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన టైర్లు అద్భుతమైన గ్రిప్ను అందిస్తాయి. స్పోర్ట్స్ డ్రైవింగ్ సమయంలో ప్రత్యేక స్పోర్ట్-ట్యూన్డ్ సస్పెన్షన్ దానిని స్థిరీకరిస్తుంది.