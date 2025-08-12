KTM 160 Duke Launched in India: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM ఇండియా తన కొత్త "KTM 160 డ్యూక్"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని తమ KTM సిరీస్లో చౌకైన నేక్డ్ స్ట్రీట్ఫైటర్గా పరిచయం చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ 160cc విభాగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన బైక్ అని KTM చెబుతోంది.
KTM 160 డ్యూక్ హార్డ్వేర్: ఈ కొత్త "KTM 160 డ్యూక్"లో స్ప్లిట్ ట్రేల్లిస్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించారు. ఇది WP అపెక్స్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్, మోనోషాక్తో వస్తుంది. బ్రేకింగ్ కోసం బైక్లో 320 mm ఫ్రంట్ డిస్క్, 230 mm రియర్ డిస్క్ బ్రేక్ ఉంది. ఈ బైక్ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్పై నడుస్తుంది. ఇవి 110-సెక్షన్ ఫ్రంట్, 140-సెక్షన్ రియర్ టైర్లను కలిగి ఉన్నాయి.
KTM 160 డ్యూక్ ఫీచర్లు: ఈ మోటార్ సైకిల్ 5-అంగుళాల LCD డిస్ప్లే, LED లైటింగ్, హెడ్లైట్లను కలిగి ఉంది. ఇవి పాత "KTM 390 డ్యూక్", ప్రస్తుత "KTM 200 డ్యూక్" బైక్లో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. ఈ బైక్ను "KTM 200 డ్యూక్" థీమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ముఖ్యంగా "KTM 160 డ్యూక్" ఇంజిన్, అండర్ పిన్నింగ్స్, డిజైన్ దీని మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ "KTM 160 డ్యూక్" బైక్ RC లైనప్, బజాజ్ తయారు చేసిన చాలా డ్యూక్ మోడళ్ల మాదిరిగానే బయోనిక్ అల్లాయ్ వీల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది.
KTM 160 డ్యూక్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో 164.2cc, సింగిల్-సిలిండర్, SOHC ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 9,500 rpm వద్ద 18.7 bhp పవర్, 7,500 rpm వద్ద 15.5 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ థొరెటల్ రైడ్-బై-వైర్ను కలిగి ఉంది. ఇది సూపర్మోటో ABSతో డ్యూయల్-ఛానల్ ABSని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో అందించిన ABSను రియర్ వీల్కు మార్చుకోవచ్చు.
KTM 160 డ్యూక్ ధర: కంపెనీ ఈ బైక్ను రూ. 1.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ) ధరకు విడుదల చేసింది. దీని బుకింగ్స్ను KTM ఇండియా డీలర్షిప్లు, ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రారంభించింది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ మోటార్సైకిల్ రూ. 1.70 లక్షల నుంచి రూ. 1.81 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర కలిగిన "యమహా MT-15"తో పోటీ పడబోతోంది.
|KTM 160 DUKE: At a Glance
|Features
|Details
|Engine
|Liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, SOHC engine
|Engine displacement
|164.2cc
|Power
|18.7 bhp at 9,500 rpm
|Torque
|15.5 Nm at 7,500 rpm
|Gearbox
|6-speed
|Front brakes
|320mm | Disc, Radical caliper
|Rear brakes
|230mm | Disc, Floating caliper
|Wheel size
|17-inch | Alloy wheels
|Ground clearance
|174mm
|Seat height
|815mm
|Fuel tank capacity
|10.1 litres