KTM సిరీస్​లో చౌకైన బైక్ లాంఛ్!- ధర ఎంతో తెలుసా? - KTM 160 DUKE LAUNCHED IN INDIA

మార్కెట్లోకి 'KTM 160 డ్యూక్‌'- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!

KTM 160 Duke Launched in India
KTM 160 Duke Launched in India (Photo Credit: KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read

KTM 160 Duke Launched in India: ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM ఇండియా తన కొత్త "KTM 160 డ్యూక్‌"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని తమ KTM సిరీస్​లో చౌకైన నేక్డ్ స్ట్రీట్‌ఫైటర్‌గా పరిచయం చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ 160cc విభాగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన బైక్ అని KTM చెబుతోంది.

KTM 160 డ్యూక్ హార్డ్‌వేర్: ఈ కొత్త "KTM 160 డ్యూక్"లో స్ప్లిట్ ట్రేల్లిస్ ఫ్రేమ్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది WP అపెక్స్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్, మోనోషాక్‌తో వస్తుంది. బ్రేకింగ్ కోసం బైక్​లో 320 mm ఫ్రంట్ డిస్క్, 230 mm రియర్ డిస్క్ బ్రేక్‌ ఉంది. ఈ బైక్ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్‌పై నడుస్తుంది. ఇవి 110-సెక్షన్ ఫ్రంట్, 140-సెక్షన్ రియర్ టైర్లను కలిగి ఉన్నాయి.

KTM 160 డ్యూక్ ఫీచర్లు: ఈ మోటార్ సైకిల్ 5-అంగుళాల LCD డిస్​ప్లే, LED లైటింగ్, హెడ్​లైట్​లను కలిగి ఉంది. ఇవి పాత "KTM 390 డ్యూక్", ప్రస్తుత "KTM 200 డ్యూక్" బైక్​లో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. ఈ బైక్​ను "KTM 200 డ్యూక్" థీమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ముఖ్యంగా "KTM 160 డ్యూక్" ఇంజిన్, అండర్ పిన్నింగ్స్, డిజైన్​ దీని మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ "KTM 160 డ్యూక్" బైక్ RC లైనప్, బజాజ్ తయారు చేసిన చాలా డ్యూక్ మోడళ్ల మాదిరిగానే బయోనిక్ అల్లాయ్ వీల్స్​ను ఉపయోగిస్తుంది.

KTM 160 Duke
KTM 160 Duke (Photo Credit: KTM India)

KTM 160 డ్యూక్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో 164.2cc, సింగిల్-సిలిండర్, SOHC ఇంజిన్‌ ఉంటుంది. ఇది 9,500 rpm వద్ద 18.7 bhp పవర్, 7,500 rpm వద్ద 15.5 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ థొరెటల్ రైడ్-బై-వైర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది సూపర్‌మోటో ABSతో డ్యూయల్-ఛానల్ ABSని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో అందించిన ABSను రియర్ వీల్​కు మార్చుకోవచ్చు.

KTM 160 డ్యూక్ ధర: కంపెనీ ఈ బైక్​ను రూ. 1.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ) ధరకు విడుదల చేసింది. దీని బుకింగ్స్​ను KTM ఇండియా డీలర్‌షిప్‌లు, ఆన్‌లైన్ ద్వారా ప్రారంభించింది.

KTM 160 Duke
KTM 160 Duke (Photo Credit: KTM India)

మార్కెట్​లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ మోటార్‌సైకిల్ రూ. 1.70 లక్షల నుంచి రూ. 1.81 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర కలిగిన "యమహా MT-15"తో పోటీ పడబోతోంది.

KTM 160 DUKE: At a Glance
FeaturesDetails
EngineLiquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, SOHC engine
Engine displacement164.2cc
Power18.7 bhp at 9,500 rpm
Torque15.5 Nm at 7,500 rpm
Gearbox6-speed
Front brakes320mm | Disc, Radical caliper
Rear brakes230mm | Disc, Floating caliper
Wheel size17-inch | Alloy wheels
Ground clearance174mm
Seat height815mm
Fuel tank capacity10.1 litres

