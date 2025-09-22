GST 2.0: చౌకగా మారిన JSW MG SUVలు!- ఆ మోడల్పై ఏకంగా రూ. 3.50 లక్షల వరకు తగ్గింపు!!
ఆస్టర్, హెక్టర్ & గ్లోస్టర్ ధరలు తగ్గింపు- వివరాలు ఇవే!
Published : September 22, 2025 at 7:30 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ JSW MG మోటార్ ఇండియా భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల అమలు చేసిన GST సంస్కరణ పూర్తి ప్రయోజనాన్ని తమ వినియోగదారులకు అందిస్తామని ప్రకటించింది. GST 2.0 ద్వారా తగ్గిన రేట్ల ప్రయోజనాన్ని తన ICE SUV పోర్ట్ఫోలియో వాహనాలతో పాటు స్పేర్ పార్ట్స్, యాక్సెసరీలకూ విస్తరించింది. ఈ మేరకు ICE మోడళ్లపై రూ. 54,000 (54 వేల) నుంచి రూ. 3,04,000 (3 లక్షల 4వేల) వరకు డబ్బును ఆదా చేయొచ్చని వెల్లడించింది. ఈ సవరించిన ధరలు నేటి (సెప్టెంబర్ 22, 2025) నుంచి వెంటనే అమలులోకి వస్తాయని తెలిపింది.
"GST రేట్లను హేతుబద్ధీకరించడానికి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నం స్వాగతించదగినది. ఈ సంస్కరణ పూర్తి ప్రయోజనాన్ని మా కస్టమర్లకు అందించడం ద్వారా JSW MG మోటార్ ఆస్టర్, హెక్టర్, గ్లోస్టర్లతో కూడిన తన SUV పోర్ట్ఫోలియోను మరింత అందుబాటులో, ఆకర్షణీయంగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది" అని JSW MG మోటార్ ఇండియా చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వినయ్ రైనా అన్నారు.
దీంతోపాటు పండుగ సీజన్కు ముందు డిమాండ్ బలపడిన నేపథ్యంలో ఈ చర్య మంచి ఫలితాలను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇది యాజమాన్యాన్ని సులభతరం చేయడంతో పాటు MG బ్రాండ్తో ఎక్స్పీరియన్స్ పొందేలా ఎక్కువమంది కస్టమర్లలను ప్రోత్సహించడంలో తోడ్పడుతుందని ఆయన జోడించారు.
|మోడల్
|పాత ధరలు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలో తగ్గింపు
|కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల శ్రేణి
|MG Astor
|రూ. 9.99 లక్షలు
|రూ. 34 వేలు
|రూ. 9.65 లక్షలు
|MG Hector
|రూ. 14.49 లక్షలు
|రూ. 49 వేలు
|రూ. 14.00 లక్షలు
|MG Gloster
|రూ. 42.63 లక్షలు
|రూ. 2.83 లక్షలు
|రూ. 39.80 లక్షలు
అదనంగా MG గ్లోస్టర్ కస్టమర్లు రూ. 3.50,000 వరకు అదనపు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. JSW MG మోటార్ 100% ఆన్-రోడ్ ఫండింగ్, మూడు నెలల EMI సహా ఆకర్షణీయమైన ఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్లను కూడా అందిస్తోంది. ఇది కస్టమర్లకు మెరుగైన సౌలభ్యం, ఫైనాన్షియల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని అందిస్తుంది.
ఇకపోతే ఈ "JSW MG మోటార్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్" అనే జాయింట్ వెంచర్ను 2023లో భారతదేశంలో స్థాపించారు. దీన్ని 100కి పైగా దేశాలలో ఉనికిని కలిగి ఉన్న గ్లోబల్ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీ అయిన SAIC మోటార్, JSW గ్రూప్ కలిపి ఏర్పాటు చేశాయి.