ETV Bharat / technology

స్మార్ట్ టీవీ కోసం 'జియోటెలి ఓఎస్‌'- ఇండియా ఓన్ స్మార్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇదే! - JIO LAUNCHES JIOTELE OS

Jio has Launched JioTele OS for Smart TVs in India ( Photo Credit- Jio )