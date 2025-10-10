ETV Bharat / technology

చిన్న దుకాణదారుల కోసం 'జియో ఏజెంటిక్ AI'- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

'జియో ఏజెంటిక్ AI': ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

Jio Introduces "Jio Agentic AI" to Boost Small Shopkeepers Business
Jio Introduces "Jio Agentic AI" to Boost Small Shopkeepers Business (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: రిలయన్స్ జియో భారతదేశంలోని చిన్న దుకాణదారుల కోసం కొత్త డిజిటల్ అసిస్టెంట్‌ను ప్రారంభించింది. దిల్లీ NCRలో జరుగుతున్న ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2025 ఈవెంట్​(IMC 2025)లో "జియో ఏజెంటిక్ AI" పేరుతో దీన్ని ప్రారంభించింది. ఇది వారంలో ఏడు రోజులు 24 గంటలపాటు నిర్విరామంగా పనిచేస్తుందని జియో చెబుతోంది. ఇది దుకాణదారులకు పనిలో మాత్రమే కాకుండా వ్యాపారాలను అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుందని అంటోంది.

జియో అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ AI అసిస్టెంట్ ప్రత్యేకంగా చిన్న దుకాణదారులు, సూక్ష్మ సంస్థల కోసం రూపొందించారు. ఉదాహరణకు మీరు కిరాణా దుకాణం లేదా బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతుంటే ఈ AI అసిస్టెంట్ కస్టమర్ కాల్‌లకు సమాధానం ఇవ్వడం, ఆర్డర్‌లను స్వీకరించడం, డెలివరీలను నిర్ధారించడం, అపాయింట్‌మెంట్‌లను బుక్ చేయడం వంటి పనులు చేస్తుంది.

10 భారతీయ భాషల్లో అందుబాటులోకి!: కంపెనీ ఈ కొత్త ఉత్పత్తిని 10 భారతీయ భాషలలో ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇది హిందీ, ఇంగ్లీషు భాషలల్లోనే మాట్లాడగలుగుతుందని జియో పేర్కొంది. త్వరలోనే తెలుగు, కన్నడ భాషలలో దీని టెస్టింగ్ ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది.

ఇకపోతే దీనితో సంభాషణ చాలా నేచురల్​గా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనితో మాట్లాడుతున్న సందర్భాల్లో నిజంగా మనిషితోనే మాట్లాడుతున్న భావన కలుగుతుందని, కస్టమర్లు అది AI అసిస్టెంట్ వాయిస్ అని చెప్పలేనంత రియలిస్టిక్​గా ఉంటుందని అంటోంది.

మరిన్ని హైలైట్స్: ఈ కొత్త "జియో ఏజెంటిక్ AI" కస్టమర్ల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడమే కాకుండా సేల్స్‌పర్సన్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తుంది. మీరు కొత్త ఉత్పత్తి లేదా ఆఫర్‌ను లాంఛ్ చేసిన సందర్భాల్లో ఇది వాటి గురించి కస్టమర్‌లకు ఆటోమేటిక్​గా తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా స్టోర్ అడ్రస్​ను చెప్పడంతో పాటు స్టోర్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ టైమ్స్ వంటి బేసిక్ వివరాలను కూడా అందిస్తుంది.

24/7 అందుబాటులో: దీనికి ఒక్కరోజు కూడా సెలవు ఉండదు. ఇది 24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో కస్టమర్​ కాల్స్ వస్తే అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటిగా స్పందించగలదు. సాంకేతికంగా ఈ వ్యవస్థ జియో సెక్యూర్ సర్వర్లు, జియో క్లౌడ్ + ట్రూ 5G నెట్‌వర్క్‌లో నడుస్తుంది. ఇది స్పీడ్, డేటా సెక్యూరిటీ రెండింటినీ నిర్ధారిస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

JIO INTRODUCES JIO AGENTIC AIJIO AI AGENT FOR SMALL BUSINESSESRELIANCE JIO AI IMC 2025JIO 24X7 AI ASSISTANTJIO AGENTIC AI ASSISTANT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.