చిన్న దుకాణదారుల కోసం 'జియో ఏజెంటిక్ AI'- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

Published : October 10, 2025 at 9:06 PM IST
Hyderabad: రిలయన్స్ జియో భారతదేశంలోని చిన్న దుకాణదారుల కోసం కొత్త డిజిటల్ అసిస్టెంట్ను ప్రారంభించింది. దిల్లీ NCRలో జరుగుతున్న ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2025 ఈవెంట్(IMC 2025)లో "జియో ఏజెంటిక్ AI" పేరుతో దీన్ని ప్రారంభించింది. ఇది వారంలో ఏడు రోజులు 24 గంటలపాటు నిర్విరామంగా పనిచేస్తుందని జియో చెబుతోంది. ఇది దుకాణదారులకు పనిలో మాత్రమే కాకుండా వ్యాపారాలను అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుందని అంటోంది.
జియో అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ AI అసిస్టెంట్ ప్రత్యేకంగా చిన్న దుకాణదారులు, సూక్ష్మ సంస్థల కోసం రూపొందించారు. ఉదాహరణకు మీరు కిరాణా దుకాణం లేదా బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతుంటే ఈ AI అసిస్టెంట్ కస్టమర్ కాల్లకు సమాధానం ఇవ్వడం, ఆర్డర్లను స్వీకరించడం, డెలివరీలను నిర్ధారించడం, అపాయింట్మెంట్లను బుక్ చేయడం వంటి పనులు చేస్తుంది.
10 భారతీయ భాషల్లో అందుబాటులోకి!: కంపెనీ ఈ కొత్త ఉత్పత్తిని 10 భారతీయ భాషలలో ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇది హిందీ, ఇంగ్లీషు భాషలల్లోనే మాట్లాడగలుగుతుందని జియో పేర్కొంది. త్వరలోనే తెలుగు, కన్నడ భాషలలో దీని టెస్టింగ్ ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
ఇకపోతే దీనితో సంభాషణ చాలా నేచురల్గా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనితో మాట్లాడుతున్న సందర్భాల్లో నిజంగా మనిషితోనే మాట్లాడుతున్న భావన కలుగుతుందని, కస్టమర్లు అది AI అసిస్టెంట్ వాయిస్ అని చెప్పలేనంత రియలిస్టిక్గా ఉంటుందని అంటోంది.
మరిన్ని హైలైట్స్: ఈ కొత్త "జియో ఏజెంటిక్ AI" కస్టమర్ల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడమే కాకుండా సేల్స్పర్సన్గా కూడా వ్యవహరిస్తుంది. మీరు కొత్త ఉత్పత్తి లేదా ఆఫర్ను లాంఛ్ చేసిన సందర్భాల్లో ఇది వాటి గురించి కస్టమర్లకు ఆటోమేటిక్గా తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా స్టోర్ అడ్రస్ను చెప్పడంతో పాటు స్టోర్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ టైమ్స్ వంటి బేసిక్ వివరాలను కూడా అందిస్తుంది.
24/7 అందుబాటులో: దీనికి ఒక్కరోజు కూడా సెలవు ఉండదు. ఇది 24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో కస్టమర్ కాల్స్ వస్తే అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటిగా స్పందించగలదు. సాంకేతికంగా ఈ వ్యవస్థ జియో సెక్యూర్ సర్వర్లు, జియో క్లౌడ్ + ట్రూ 5G నెట్వర్క్లో నడుస్తుంది. ఇది స్పీడ్, డేటా సెక్యూరిటీ రెండింటినీ నిర్ధారిస్తుంది.