ఈ లగ్జరీ SUVని చూస్తే మనసు పారేసుకుంటారేమో!- స్పెషల్ ఎడిషన్ ₹26.78 లక్షలు మాత్రమే!!
మార్కెట్లో "జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : October 9, 2025 at 2:01 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ జీప్ ఇండియా తన ఫేమస్ SUV "జీప్ కంపాస్" కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని "జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర రూ. 26.78 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
నివేదికల ప్రకారం.. జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. టాప్-స్పెక్ మోడల్ S ట్రిమ్తో పోలిస్తే ఇది కొన్ని ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి.
జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్: ఈ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. అందులో కొత్త హుడ్ డెకాల్, ట్రాక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జ్, కాంట్రాస్టింగ్ లేత గోధుమ రంగు హైలైట్లతో కొత్త 18-అంగుళాల టెక్ గ్రే అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.
జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: దీని ఇంటీరియర్లో కొత్త టుపెలో లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, స్మోక్-క్రోమ్ డాష్బోర్డ్ ఫినిషింగ్, కాంట్రాస్టింగ్ లేత గోధుమరంగు స్టిచింగ్ ఉన్నాయి. ఇది ఎంబోస్డ్ జీప్ బ్రాండింగ్, కొత్త టుపెలో వినైల్ యాక్సెంట్స్తో ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫ్లోర్ మ్యాట్లను కూడా కలిగి ఉంది.
జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ఈ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫీచర్ జాబితాలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఈ కారును S ట్రిమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది 10.1-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఆల్పైన్ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: జీప్ కంపాస్లోని అన్ని పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలను ఈ ట్రాక్ ఎడిషన్లో కూడా అందించారు. ఈ కారులో 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 168 bhp, 350 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. అంతేకాక దీనిలో ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ 4x4 సిస్టమ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
|Jeep Compass Track Edition Price (Ex-Showroom)
|Variants
|Compass Track Edition
|Compass Model S
|The difference in price
|Diesel-MT
|26.78 lakhs of Rs
|26.48 lakhs of Rs
|Rs. 30,000
|Diesel-AT
|28.64 lakhs of Rs
|28.31 lakhs of Rs
|Rs. 33,000
|Diesel-AT 4x4
|30.58 lakhs of Rs
|30.25 lakhs of Rs
|Rs. 33,000
జీప్ కంపాస్ కంపెనీ క్రమం తప్పకుండా ప్రవేశపెట్టే అనేక లిమిటెడ్-రన్ స్పెషల్ ఎడిషన్ మోడళ్లలో ఇది ఒకటి. ఈ ఏడాది మార్చి ప్రారంభంలో జీప్ కంపాస్ శాండ్స్టార్మ్ ఎడిషన్ను, ఆ తర్వాత జులైలో లిమిటెడ్-రన్ ట్రైల్ ఎడిషన్ను ప్రారంభించడం గమనించదగ్గ విషయం.