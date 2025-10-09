ETV Bharat / technology

ఈ లగ్జరీ SUVని చూస్తే మనసు పారేసుకుంటారేమో!- స్పెషల్ ఎడిషన్ ₹26.78 లక్షలు మాత్రమే!!

మార్కెట్​లో "జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్‌" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Jeep Compass Track Edition Launched
Jeep Compass Track Edition Launched (Photo Credit- Jeep India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ జీప్ ఇండియా తన ఫేమస్ SUV "జీప్ కంపాస్" కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని "జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్‌" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర రూ. 26.78 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

నివేదికల ప్రకారం.. జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. టాప్-స్పెక్ మోడల్ S ట్రిమ్‌తో పోలిస్తే ఇది కొన్ని ఎక్స్​టీరియర్, ఇంటీరియర్ కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. మార్కెట్​లో దీని బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి.

Jeep Compass Track Edition
Jeep Compass Track Edition (Photo Credit- Jeep India)

జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఎక్స్​టీరియర్: ఈ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్​లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. అందులో కొత్త హుడ్ డెకాల్, ట్రాక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జ్, కాంట్రాస్టింగ్ లేత గోధుమ రంగు హైలైట్‌లతో కొత్త 18-అంగుళాల టెక్ గ్రే అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.

Jeep Compass Track Edition badging
Jeep Compass Track Edition badging (Photo Credit- Jeep India)

జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: దీని ఇంటీరియర్‌లో కొత్త టుపెలో లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, స్మోక్-క్రోమ్ డాష్‌బోర్డ్ ఫినిషింగ్, కాంట్రాస్టింగ్ లేత గోధుమరంగు స్టిచింగ్ ఉన్నాయి. ఇది ఎంబోస్డ్ జీప్ బ్రాండింగ్, కొత్త టుపెలో వినైల్ యాక్సెంట్స్​తో ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫ్లోర్ మ్యాట్‌లను కూడా కలిగి ఉంది.

Interior of Jeep Compass Track Edition
Interior of Jeep Compass Track Edition (Photo Credit- Jeep India)

జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ఈ ట్రాక్ ఎడిషన్​ ఫీచర్ జాబితాలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఈ కారును S ట్రిమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది 10.1-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఆల్పైన్ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

Sunroof of Jeep Compass Track Edition
Sunroof of Jeep Compass Track Edition (Photo Credit- Jeep India)

జీప్ కంపాస్ ట్రాక్ ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: జీప్ కంపాస్​లోని అన్ని పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలను ఈ ట్రాక్ ఎడిషన్‌లో కూడా అందించారు. ఈ కారులో 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 168 bhp, 350 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. అంతేకాక దీనిలో ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ 4x4 సిస్టమ్ ఆప్షన్​ కూడా ఉంది.

Jeep Compass Track Edition Price (Ex-Showroom)
VariantsCompass Track EditionCompass Model SThe difference in price
Diesel-MT26.78 lakhs of Rs26.48 lakhs of RsRs. 30,000
Diesel-AT28.64 lakhs of Rs28.31 lakhs of RsRs. 33,000
Diesel-AT 4x430.58 lakhs of Rs30.25 lakhs of RsRs. 33,000

జీప్ కంపాస్ కంపెనీ క్రమం తప్పకుండా ప్రవేశపెట్టే అనేక లిమిటెడ్-రన్ స్పెషల్ ఎడిషన్ మోడళ్లలో ఇది ఒకటి. ఈ ఏడాది మార్చి ప్రారంభంలో జీప్ కంపాస్ శాండ్‌స్టార్మ్ ఎడిషన్‌ను, ఆ తర్వాత జులైలో లిమిటెడ్-రన్ ట్రైల్ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించడం గమనించదగ్గ విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

JEEP COMPASS TRACK EDITION INDIAJEEP COMPASS TRACK EDITION PRICEJEEP COMPASS TRACK EDITION FEATURESJEEP COMPASS TRACK EDITION DESIGNJEEP COMPASS TRACK EDITION LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.