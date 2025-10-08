ETV Bharat / technology

అమెజాన్ ఇండియాతో జతకట్టిన జావా యెజ్డి- వివరాలు ఇవే!

Jawa 42 Bobber
Jawa 42 Bobber (Photo Credit- Jawa Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 5:20 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ జావా యెజ్డి మోటార్‌సైకిల్స్ తన బైక్‌లను ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా దాదాపు ఒక సంవత్సరం క్రితం అమ్మడం ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు కంపెనీ తన బైక్‌లను విక్రయించడానికి మరో ప్రతిష్టాత్మక ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ఇండియాతో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది.

ఈ భాగస్వామ్యంతో కంపెనీ తన ఆన్‌లైన్ ఉనికిని విస్తరించింది. నివేదికల ప్రకారం కంపెనీ ఉత్పత్తి శ్రేణి ఇప్పుడు అమెజాన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 40 నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. పండుగ సీజన్‌లో తన ఉత్పత్తులను 100కి పైగా నగరాలకు విస్తరించాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.

Jawa 42 FJ
Jawa 42 FJ (Photo Credit- Jawa Motorcycle)

అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ రెండింటిలోనూ కంపెనీ నుంచి "జావా 350", "జావా 42", "జావా 42 FJ", "జావా 42 బాబర్", "జావా పెరాక్", "యెజ్డి అడ్వెంచర్", "యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్" మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిపై ఈ రెండు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలు, క్యాష్‌బ్యాక్ డీల్‌లను కూడా అందిస్తున్నాయి.

Yezdi Roadster
Yezdi Roadster (Photo Credit- Jawa Motorcycle)

ఈ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన వివరాలను తెలియజేస్తూ 30కి పైగా నగరాల నుంచి 40 మంది డీలర్లు రెండు ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఉన్నారని, మరికొన్ని వారాల్లో ఇంకొంతమంది డీలర్లు చేరే అవకాశం ఉందని కంపెనీ తెలిపింది. కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, పంజాబ్, జమ్ము కశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిసా, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్, అసోం, మణిపూర్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాలతో సహా దక్షిణ, ఉత్తర, తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశ మార్కెట్లకు ఆన్‌లైన్ అమ్మకాల కవరేజ్ విస్తరించిందని కంపెనీ పేర్కొంది.

Yezdi Adventure
Yezdi Adventure (Photo Credit- Jawa Motorcycle)

ఇకపోతే జావా యెజ్డి మోటార్‌సైకిల్స్ మాతృ సంస్థ అయిన క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఇటీవలి GST తగ్గింపు ప్రయోజనాలను తన కస్టమర్లకు అందిస్తోందని గమనించాలి. GST 2.O కారణంగా 350cc కంటే తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న మోటార్‌సైకిళ్లపై పన్ను రేటు 28% నుంచి 18%కి తగ్గింది. దీని ఫలితంగా 293cc నుంచి 334cc ఇంజిన్‌లు కలిగిన వాటితో సహా జావా, యెజ్డి మోటార్‌సైకిళ్ల మొత్తం శ్రేణిలో ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఆ వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Jawa 42
Jawa 42 (Photo Credit- Jawa Motorcycle)

