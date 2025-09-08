GST 2.0: చౌకగా మారిన జావా, యెజ్డి మోటార్ సైకిళ్లు
జావా, యెజ్డి మోటార్ సైకిళ్ల ధరలు తగ్గింపు- కొత్త రేట్లు ఇవే!
Published : September 8, 2025 at 7:07 PM IST
Jawa and Yezdi Bikes Become Cheaper: రెట్రో-మోడ్రన్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ క్లాసిక్ లెజెండ్స్ (CL) భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల అమలు చేసిన GST సంస్కరణ పూర్తి ప్రయోజనాన్ని తమ వినియోగదారులకు అందిస్తామని ప్రకటించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 350cc కంటే తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న మోటార్ సైకిళ్లపై GST రేటును 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రత్యేక విషయం ఏంటంటే జావా/యెజ్డి మోడళ్ల మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో 293cc లేదా 334cc ఇంజిన్లతో కూడిన బైక్లే ఉన్నాయి. దీంతో వీటి ధరలలో భారీ మార్పులు జరిగాయి. ఈ కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 22 తర్వాత నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
GST 2.0 అమలు తర్వాత యెజ్డి జావా మోటార్ సైకిళ్ల ధరలు: మొదట యెజ్డి మోటార్ సైకిల్ లైనప్ను పరిశీలిస్తే అందులో రోడ్స్టర్, స్క్రాంబ్లర్, అడ్వెంచర్ బైక్లు ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యంత సరసమైన బైక్ యెజ్డి రోడ్స్టర్. దీని ధర ఇప్పుడు రూ. 1.94 లక్షలుగా ఉంది. దీని ధర గతంలో రూ. 2.10 లక్షలు ఉండగా ఇప్పుడు రూ. 16,000 తగ్గింది.
దీని తర్వాత కంపెనీ యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ ఉంది. దీని ధర రూ. 1.95 లక్షలకు తగ్గించారు. దీని మునుపటి ధర రూ. 2.12 లక్షలు ఉండేది. దీని ధర దాదాపు దాదాపు రూ. 17,000 తగ్గింది. చివరగా యెజ్డి అడ్వెంచర్ విషయానికి వస్తే యెజ్డి అడ్వెంచర్ కొత్త ధర రూ. 1.98 లక్షలు. ఇది దీని మునుపటి ధర రూ. 2.15 లక్షల కంటే రూ. 17,000 తక్కువ.
జావా మోటార్ సైకిల్ సవరించిన ధరలు: జావా లైనప్ గురించి చెప్పాలంటే కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం ఐదు మోటార్ సైకిళ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో నాలుగు కొత్త ఆల్ఫా-2 334cc ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తాయి. మరో బైక్ ఇప్పటికీ చిన్న 293cc ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. 293cc ఇంజిన్తో కూడిన చిన్న "జావా 42" ధర ఇప్పుడు రూ. 1.59 లక్షలు. మునుపటి ధర రూ. 1.72 లక్షలు ఉండగా ఇప్పుడు దీనిపై రూ. 13,000 తగ్గింది.
దీనితో పాటు "జావా 350" ధర రూ. 1.83 లక్షలకు తగ్గింది. గతంలో దీని ధర రూ. 1.99 లక్షలుగా ఉండేది. అంటే దీని ధర ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 16,000 తగ్గింది. దీనితో పాటు స్టన్నింగ్ లుక్స్తో వచ్చే "జావా 42 బాబర్" ధర ఇప్పుడు రూ. 1.93 లక్షలు. దీని మునుపటి ధర రూ. 2.10 లక్షలు ఉండగా రూ. 17,000 తగ్గింది.
|Jawa and Yezdi Motorcycles New Price
|Model
|New price
|old price
|The difference in price
|Jawa 42
|Rs. 1,59,431
|Rs. 1,72,942
|Rs. 13,511
|Jawa 350
|Rs. 1,83,407
|Rs. 1,98,950
|Rs. 15,543
|Jawa 42 Bobber
|Rs. 1,93,133
|Rs. 2,09,500
|Rs. 16,367
|Jawa 42 FJ
|Rs. 1,93,725
|Rs. 2,10,142
|Rs. 16,417
|Javanese
|Rs. 1,99,775
|Rs. 2,17,605
|Rs. 16,930
|Yezdi Roadster
|Rs. 1,93,565
|Rs. 2,09,969
|Rs. 16,404
|Yezdi Scrambler
|Rs. 1,95,345
|Rs. 2,11,900
|Rs. 16,555
|Yezdi Adventure
|Rs. 1,98,111
|Rs. 2,14,900
|Rs. 16,789
జావా లైనప్ లేటెస్ట్ మోడల్ "జావా 42 FJ" గురించి చెప్పాలంటే దీని ధర ఇప్పుడు రూ. 1.94 లక్షలుగా మారింది. దీని మునుపటి ధర రూ. 2.10 లక్షలుగా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు దీని ధర రూ. 16,000 తగ్గింది. అదే సమయంలో దీని టాప్ రేంజ్ జావా పెరాక్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు రూ. 2.00 లక్షలు. ఇది దీని మునుపటి ధర రూ. 2.17 లక్షల కంటే రూ. 17,000 తక్కువ.
క్లాసిక్ లెజెండ్స్ తన ప్రతి బైక్ ప్రారంభ ధర సవరణ వివరాలను మాత్రమే ప్రకటించింది. అయితే బైక్ల ధరల గురించి కచ్చితమైన సమాచారం కోసం మీరు మీ సమీపంలోని అధీకృత యెజ్డి / జావా డీలర్షిప్ను సంప్రదించవచ్చు. క్లాసిక్ లెజెండ్స్ కంపెనీ తన అన్ని బైక్లకు 4 సంవత్సరాలు / 50,000km వారంటీని అందిస్తామని తెలియజేసింది.