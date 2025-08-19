ISRO Chairman Narayanan: వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో మరో ఘనత సాధించేందుకు రెడీ అయింది. ఈసారి ఏకంగా 40 అంతస్తుల పొడవైన రాకెట్ ద్వారా 75 టన్నుల ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇస్రో ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్ వెల్లడించారు.
భారత్ రానున్న 25 ఏళ్లలో అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవతరిస్తుందని నారాయణన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. స్పేస్ రంగంలో 50 ఏళ్ల క్రితం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోలిస్తే 70ఏళ్లు వెనకబడి ఉన్న భారతదేశం ఇప్పుడు ఆయా దేశాలతో పోటీ పడే స్థాయికి ఎదిగిందని పేర్కొన్నారు. దీంతోపాటు అమెరికాలో రూపొందించిన శాటిలైట్లను కమర్షియల్ పద్ధతిలో లాంఛ్ చేసే స్థాయికి భారత్ చేరడంపై హర్షం వ్యక్తంచేశారు.
"భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాకెట్ లాంచర్ 17 టన్నుల బరువుతో, లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్లో 35 కిలోల పేలోడ్ను మాత్రమే ఉంచగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండగా.. ఇప్పుడు ఏకంగా 40 అంతస్తుల భవనమంత ఎత్తున్న రాకెట్ ద్వారా 75,000 కిలోల బరువున్న శాటిలైట్ను భూమి అత్యల్ప కక్ష్యలో ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం." - వి.నారాయణన్, ఇస్రో ఛైర్మన్
భారత అంతరిక్ష సంస్థ ఇప్పుడు NAVIC (నావిగేషన్ విత్ ఇండియా కాన్స్టెలేషన్ సిస్టమ్) శాటిలైట్, N1 రాకెట్ వంటి వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉందని నారాయణన్ తెలిపారు. అదనంగా ఇది భారతీయ రాకెట్లను ఉపయోగించి అమెరికాకు చెందిన 6,500 కిలోల కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టనుందని వెల్లడించారు.
ఇంకా ఈ ఏడాది ఇస్రో టెక్నాలజీ డెమోన్స్ట్రేషన్ శాటిలైట్ (TDS), ఇండియన్ మిలటరీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ GSAT-7Rను ప్రయోగించాలని యోచిస్తున్నట్లు నారాయణన్ చెప్పారు. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న GSAT-7 (రుక్మిణి) ఉపగ్రహాన్ని భర్తీ చేసేందుకు భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన శాటిలైట్.
కక్ష్యలో ప్రస్తుతం 55 ఉపగ్రహాలు ఉండగా ఈ సంఖ్య మరో 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలలో మూడు రెట్లు పెరుగుతుందని అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఇస్రో ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో తన గగన్యాన్-1 టెస్ట్ మిషన్ ప్రయోగానికి కూడా సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవలే యాక్సియమ్-4 మిషన్ ద్వారా తన అంతరిక్ష యాత్రను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన శుభాంశు శుక్లా అనుభవం ఈ భారత తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్కు కీలకం కానుంది.
గగన్యాన్ మిషన్?: గగన్యాన్ అనేది భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్. రూ.20 వేల కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ మిషన్ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400 కి.మీ భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO)కు పంపించడమే ఇస్రో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 'గగన్యాన్' మిషన్కు ముందుగా శుక్లా చేసిన 'యాక్సియం మిషన్ 4' ప్రయాణం ఒక ముఖ్యమైన ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇస్రో ముందుగా మొత్తం మూడు మానవరహిత (మనుషులు లేని) టెస్ట్ ఫ్లైట్లను ప్రారంభిస్తుంది. తొలి రెండు దశల్లో వ్యోమగాములు ఎవరూ లేకుండానే గగన్యాన్ ప్రయోగ పరీక్ష జరుగుతుంది. మూడో దశలో వ్యోమ్ మిత్ర అనే హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో గగన్యాన్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
మానవరహిత ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మానవసహిత (మనుషులు ఉన్న) మిషన్కు వెళ్లనున్నారు. ఇందులో భాగంగా మొదటి ఫ్లైట్ ఈ ఏడాది శ్రీహరికోట నుంచి లాంఛ్ చేసేందుకు షెడ్యూల్ చేసినట్లు ఇటీవలే ప్రకటించారు. అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే మానవసహిత గగన్యాన్ మిషన్ 2027 సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ప్రారంభమవుతుందని వెల్లడించారు.