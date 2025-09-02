ISRO Opens Chandrayaan 3 Data: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో తన శాస్త్రీయ పరిశోధనలో భాగంగా పరిశోధకులకు ఆహ్వానం పంపింది. ఇందుకోసం చంద్రయాన్-3 ల్యాండర్ & రోవర్ డేటాను బహిరంగంగా విడుదల చేసింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ డేటాను విశ్లేషించి తమ ప్రతిపాదనలు పంపించొచ్చని భారతీయ పరిశోధకులను ఆహ్వానిస్తోంది. దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? వంటి వివరాలు మీకోసం.
చంద్రునిపై ఇన్-సిటు (in-situ) అధ్యయనాల నిర్వహణలో భాగంగా ఇస్రో ఈ అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. చంద్రుని ఉపరితలంపైకి జులై 14, 2023న ప్రయోగించిన చంద్రయాన్-3 మిషన్ ల్యాండర్, రోవర్ నిర్వహించిన ప్రయోగాల నుంచి వచ్చిన డేటాను ఉపయోగించుకునే లక్ష్యంతో ఈ ప్రకటన చేసింది. ఇందుకోసం అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ (AO) భారతదేశంలోని గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలు, పరిశోధనా సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ సంస్థల అధ్యాపకులు, పరిశోధకుల నుంచి ప్రతిపాదనలను కోరుతోంది.
ఏంటీ చంద్రుని ఇన్-సిటు అధ్యయనాలు?: చంద్రుని ఇన్-సిటు (in-situ) అధ్యయనాలు అంటే వ్యోమగాములు లేదా రోబోట్లు చంద్రుని వనరులను, ఉపరితలంపై ఉండే పదార్థాలను భూమికి తీసుకువచ్చే పనిలేకుండా అక్కడిక్కడే విశ్లేషించడం. ఇది చంద్రునిపై ల్యాండ్ అయిన రోవర్లు, ల్యాండర్లు, వ్యోమగాములు నమూనాలను సేకరించి విశ్లేషించడం ద్వారా జరుగుతుంది. ఇస్రో చంద్రయాన్-2, చైనా చాంగ్'ఇ-5 మిషన్లు వంటివి ఇన్-సిటు పరిశోధనలకు ఉదాహరణలు. ఇవి నీటి మంచు ఉనికిని, చంద్రుని ఉపరితలంపై నీటి పరిమాణాన్ని తెలుసుకోవడంలో సహాయపడ్డాయి.
లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?: ఇస్రో అందించిన ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు ఆఖరి తేదీ అక్టోబర్ 21, 2025. అంటే ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ తేదీ లోగా తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఇస్రో ప్రకారం చంద్రయాన్-1, చంద్రయాన్-2 ఆర్బిటర్ల నుంచి పొందిన డేటాను భారతీయ పరిశోధకులు చంద్రుని ఉపరితలం, ఉప ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి, ఎలిమెంటల్ అండ్ మినరలాజికల్ కంపోజిషన్ను విశ్లేషించడానికి, చంద్ర బాహ్యగోళ పరిశోధన కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగించుకున్నారు.
ఈ అధ్యయనాలు చంద్ర పరిణామ ప్రక్రియలకు సంబంధించి లోతైన, సమగ్రమైన, మరింత విశ్లేషణాత్మక అవగాహనను అందించాయని ఇస్రో వివరించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చంద్రయాన్-3 డేటాను కూడా తమ తదుపరి పరిశోధనలో వినియోగించుకోవాలని చూస్తోంది. దీనిలో ఇతర భారత పరిశోధకుల భాగస్వామ్యాన్ని కూడా విస్తృతం చేసేందుకే ఇప్పుడు ఈ డేటా వినియోగ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి?: చంద్రయాన్-3 ల్యాండర్ & రోవర్ పేలోడ్ల ద్వారా సేకరించిన డేటా ఇప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ డేటా మరింత విశ్లేషణ కోసం ఇస్రో శాస్త్రీయ ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానిస్తోంది. దీనిని ఇండియన్ స్పేస్ సైన్స్ డేటా సెంటర్ (ISSDC) PRADAN పోర్టల్ pradan.issdc.gov.in ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
చంద్రయాన్-3 మిషన్ లక్ష్యాలను విజయవంతంగా సాధించినట్లు ఇస్రో తెలిపింది. ఇది ఒక ల్యూనార్ డే (చంద్రునిపై ఒక పగలు. ఇది భూమిపై సుమారు 14 రోజుల సమానమైన కాలం) ఆపరేషన్ సమయంలో మిషన్ పేలోడ్లు భూకంప కార్యకలాపాలు, థర్మో-ఫిజికల్ ప్రోపర్టీస్, ప్లాస్మా ఎన్విరాన్మెంట్, ల్యాండింగ్ సైట్ ఎలిమెంటల్ కంపోజిషన్పై విలువైన డేటాను సేకరించాయి. పేలోడ్ బృందాలు ఈ డేటాసెట్లను విశ్లేషించి ఫలితాలను ప్రముఖ పీర్-రివ్యూడ్ జర్నల్స్లో ప్రచురించాయని ఇస్రో ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. దీంతోపాటు శాస్త్రీయ డేటాను సమీక్షించిన డొమైన్ నిపుణులు ఆగస్టు 23, 2024న దానిని బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొంది.