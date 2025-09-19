'హైడ్రోజన్ కేవలం ఇంధనం కాదు, భవిష్యత్ శక్తి': ఇస్రో ఛైర్మన్
బెంగళూరు వర్షాప్ ముఖ్య అతిథిగా ఇస్రో ఛైర్మన్- క్లీన్ ఎనర్జీలో హైడ్రోజన్ ప్రాముఖ్యతపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Published : September 19, 2025 at 8:49 PM IST
Hyderabad: హైడ్రోజన్ను భవిష్యత్ శక్తిగా ఇస్రో అభివర్ణించింది. ఇది అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు, రవాణా, పర్యావరణంలో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకురాగలదని ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ అన్నారు. ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 19, 2025న) బెంగళూరులోని అలయన్స్ విశ్వవిద్యాలయంలో "హైడ్రోజన్ ఫ్యూయెల్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్" అనే అంశంపై నిర్వహించిన నేషనల్ వర్క్షాప్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ వర్క్షాప్లో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయెల్ సాంకేతికత, దాని భవిష్యత్తు గురించి చర్చించారు. ఇస్రో ఛైర్మన్తో పాటు CSIR డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ N. కలైసెల్వి కూడా ఈ వర్క్షాప్కు గౌరవ అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ సరస్వత్ ప్రారంభోపన్యాసం చేస్తూ భారతదేశ హైడ్రోజన్ విధానాన్ని హైలైట్ చేశారు. ఈ ప్రత్యేక వర్క్షాప్లోని నిపుణులు ఇంజిన్లు, టర్బైన్లు, క్లీన్ ఎనర్జీ సిస్టమ్లలో హైడ్రోజన్ను ఎలా ఉపయోగించవచ్చో చర్చించారు. ఇందులో ఉన్న సవాళ్లు, అవకాశాలపై కూడా మాట్లాడారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణలో "క్లీన్ ఎనర్జీ" అనేది ఇటీవల చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే క్లీన్ ఎనర్జీలో హైడ్రోజన్ ఎంత ముఖ్యమైనదో, ఈ మూలకం మన ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చగలదో మీకు తెలుసా? హైడ్రోజన్ ఒక చిన్న మూలకం. కానీ దాని ప్రభావం అపారమైనది. ఇది మండించినప్పుడు నీటిని మాత్రమే విడుదల చేస్తుంది. కాలుష్యం ఉండదు. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్ లాగా గాలిని కలుషితం చేయదు.
ప్రస్తుతం భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శక్తి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. అయితే అదే సమయంలో పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత మరింత పెరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో హైడ్రోజన్ ఒక కొత్త ఆశాజనకంగా మారింది. హైడ్రోజన్ను 'గ్రీన్ ఫ్యూయెల్'గా చూస్తున్నారు. సేప్స్ రాకెట్ల నుంచి బస్సులు, రైళ్లు, విమానాల వరకు ప్రతిదానిలోనూ దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
హైడ్రోజన్ మూలక అత్యంత ప్రత్యేక విషయం ఏంటంటే.. ఇది పర్యావరణానికి అస్సలు హాని కలిగించదు. ఇది పూర్తిగా సురక్షితం. హైడ్రోజన్ను ద్రవ ఆక్సిజన్తో కలిపినప్పుడు నీటిని మాత్రమే విడుదల చేస్తుంది. ఆ సమయంలో ఇది పర్యావరణానికి హాని కలిగించే ఎటువంటి విషపూరిత వాయువులను ఉత్పత్తి చేయదు. అందుకే ఇస్రో వంటి సంస్థలు తమ రాకెట్లను ప్రయోగించడానికి హైడ్రోజన్ను ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తాయి.
2010-11లో ఇస్రో, టాటా మోటార్స్ సంయుక్తంగా హైడ్రోజన్తో నడిచే బస్సును అభివృద్ధి చేశాయని, ఆ సమయంలో దీనిని విజయవంతంగా పరీక్షించగలిగినట్లు డాక్టర్ నారాయణన్ వివరించారు. జూన్ 2025లో ఈ విధమైన 5 హైడ్రోజన్-పవర్డ్ బస్సులు వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం BHEL, NTPC వంటి కంపెనీలు హైడ్రోజన్ వ్యవస్థలు, గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజిన్లపై పనిచేస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
"అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత పర్యావరణ అనుకూల, పరిశుభ్రమైన ఇంధనాలలో ఒకటైన హైడ్రోజన్ మన ఆశాకిరణం. ఇస్రోలో మా అనేక పురోగతులలో ఇది కీలకంగా ఉంది. 2010-11లో టాటా మోటార్స్ హైడ్రోజన్ ఇంధన సెల్-శక్తితో నడిచే బస్సును నిర్మించడానికి ఇస్రోకి సహకరించింది. దీనిపై ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ మేం సురక్షితంగా పరీక్షించగలిగాం." - వి. నారాయణన్, ఇస్రో ఛైర్మన్
'ఏంత ప్రయోజనమో, అంతే ప్రమాదకరం': "హైడ్రోజన్ పర్యావరణాన్ని కాపాడుతుంది. కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కూడా అవసరం. హైడ్రోజన్ జ్వాల రంగులేనిది, ఇదే అత్యంత ప్రమాదకరం" అని డాక్టర్ నారాయణ్ హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో సెకన్లలో కాదు, మిల్లీసెకన్లలో ఏదైనా ప్రమాదాన్ని గుర్తించగల సెన్సార్లు మనకు అవసరమని ఆయన అన్నారు. ఈ వర్క్షాప్ భారతదేశ క్లీన్ ఎనర్జీ భవిష్యత్తుకు ఒక గ్లింప్స్. ఇది హైడ్రోజన్ అంతరిక్ష కార్యకలాపాల నుంచి రోజువారీ జీవితం వరకు ప్రతిదాన్ని ఎలా మార్చగలదో వివరిస్తుంది.
ఈటీవీ భారత్ డాక్టర్ నారాయణ్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడింది. అందులో అంతరిక్ష కార్యకలాపాలలో హైడ్రోజన్ పాత్ర, ఇస్రో విజయాలు, గగన్యాన్ వంటి కీలకమైన ప్రాజెక్టుల గురించి ఆయన చర్చించారు.
ప్రశ్న: అంతరిక్ష పరిశోధన, ఉపగ్రహ ప్రయోగాల భవిష్యత్తులో హైడ్రోజన్-బేస్డ్ ప్రొపల్షన్, ఇంధన సాంకేతికతల పాత్రను ఇస్రో ఎలా చూస్తుంది?
సమాధానం: "హైడ్రోజన్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లీన్ ఎనర్జీ క్యారియర్గా ప్రచారం చేస్తున్నారు. మన రాకెట్లలో హైడ్రోజన్ను ద్రవ ఆక్సిజన్తో కలిపినప్పుడు, ఉప ఉత్పత్తి స్వచ్ఛమైన నీరు మాత్రమే. ఈ క్లీన్ ఇంధనం అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో విద్యుత్ ఉత్పత్తి, గ్యాస్-టర్బైన్ ఇంజిన్ల నుంచి విమానాల వరకు అనేక రకాల అనువర్తనాలకు శక్తినిస్తుంది. హైడ్రోజన్ మరొక ఇంధనం మాత్రమే కాదు.. ఇది స్థిరత్వానికి చిహ్నం. రాకెట్లకు మించి హైడ్రోజన్ విమానాలు, రైళ్లు, ఆటోమొబైల్స్ ఇంధన కణాలలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇస్రోలో ఇప్పటికే లాంఛ్, రిటర్న్ కార్యకలాపాల కోసం రాకెట్ ఇంజిన్లలో హైడ్రోజన్ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాం."
ప్రశ్న: అంతరిక్ష కార్యకలాపాలకు హైడ్రోజన్ను ఆచరణాత్మకంగా మార్చగల ఏ ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి?
సమాధానం: "మానవ సహిత ప్రయోగ వాహనాల కోసం ద్రవ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్తో నడిచే ఎగువ దశలపై ఇప్పుడు మనం పని చేస్తున్నాం. చంద్రునిపైకి మానవులను పంపడానికి కొత్త రాకెట్ను రూపొందిస్తున్నాం. ఇది 60–70 టన్నుల ప్రొపెల్లెంట్ను మోసుకెళ్లగలదు. ఇది ఇస్రో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలలో కీలకమైన భాగం."