ISRO Gaganyaan Update: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గగన్యాన్ మిషన్లో భాగంగా మొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్(IADT-01)ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోట సమీపంలో సుమారు 5 టన్నుల బరువున్న డమ్మీ క్రూ మాడ్యూల్ను చినూక్ హెలికాప్టర్ ద్వారా గగనతలంలోకి తీసుకువెళ్లి పారాచూట్ల సహాయంతో సురక్షితంగా బంగాళాఖాతంలో ల్యాండ్ చేశారు.
ఇది వ్యోమగాములను సేఫ్గా తిరిగి రావటాన్ని నిర్ధారించడానికి నిర్వహించిన పారాచూట్ ఆధారిత డిసిలరేషన్ సిస్టమ్ ప్రదర్శన. ఈ టెస్ట్ను భారత వైమానిక దళం, DRDO, భారత నావికాదళం, భారత తీరప్రాంత రక్షక దళం కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఈ మేరకు తమ తొలి ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు ఇస్రో వెల్లడించింది.
ఈ టెస్ట్ ఎందుకు?: భారత్ తలపెట్టిన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్ అంటే గగన్యాన్ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400 కి.మీ భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO)కు పంపించడమే ఇస్రో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విధంగా కక్ష్యను మెయింటెన్ చేస్తూ ఆ తర్వాత వ్యోమగాములను సురక్షితంగా తిరిగి భూమికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో మిషన్లో పాల్గొన్న వ్యోమగాముల సేఫ్ రిటర్న్ను నిర్ధారించడంలో ఇప్పుడు నిర్వహించిన పరీక్ష సహాయపడుతుంది. అంటే అధిక వేగంతో తిరిగి భూమికి తిరిగి పయనమైన వోమగాముల స్పేస్క్రాఫ్ట్ను చివరి దశలో పారాచూట్లను ఉపయోగించి కచ్చితమైన, నియంత్రిత వేగానికి నెమ్మదించి ల్యాండింగ్ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం పారాచూట్ ఆధారిత త్వరణ వ్యవస్థను పరీక్షించడం అవసరం.
గగన్యాన్ లక్ష్యం?: భారతదేశం మానవులను అంతరిక్షంలోకి పంపించి సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి తీసుకురాగల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే ఈ మిషన్ లక్ష్యం. భారత తొలి మానవ అంతరిక్ష మిషన్గా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో సిబ్బంది భద్రతకు సంబంధించిన కీలకమైన వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి ముందస్తు మానవరహిత (మనుషులు లేని) మిషన్లు కూడా ఉన్నాయి.
క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇస్రో ముందుగా మొత్తం మూడు మానవరహిత టెస్ట్ ఫ్లైట్లను ప్రారంభిస్తుంది. తొలి రెండు దశల్లో వ్యోమగాములు ఎవరూ లేకుండానే గగన్యాన్ ప్రయోగ పరీక్ష జరుగుతుంది. మూడో దశలో వ్యోమ్ మిత్ర అనే హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో గగన్యాన్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించనున్నారు. మానవరహిత ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మానవసహిత (మనుషులు ఉన్న) మిషన్కు వెళ్లనున్నారు.
ఇందులో భాగంగా మొదటి ఫ్లైట్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో శ్రీహరికోట నుంచి లాంఛ్ చేసేందుకు షెడ్యూల్ చేశారు. ఈ మిషన్కు సంబంధించిన చాలా పరీక్షలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే మానవసహిత గగన్యాన్ మిషన్ 2027 సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ప్రారంభించనున్నారు. తద్వారా మానవులను స్వతంత్రంగా అంతరిక్షంలోకి పంపిన నాలుగో దేశంగా భారత్ అవతరించనుంది.