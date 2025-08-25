ETV Bharat / technology

ISRO accomplishes first Integrated Air Drop Test for Gaganyaan Missions successfully
ISRO accomplishes first Integrated Air Drop Test for Gaganyaan Missions successfully (Photo Credit- ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 2:34 PM IST

ISRO Gaganyaan Update: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గగన్​యాన్ మిషన్​లో భాగంగా మొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్​(IADT-01)ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోట సమీపంలో సుమారు 5 టన్నుల బరువున్న డమ్మీ క్రూ మాడ్యూల్​ను చినూక్ హెలికాప్టర్ ద్వారా గగనతలంలోకి తీసుకువెళ్లి పారాచూట్ల సహాయంతో సురక్షితంగా బంగాళాఖాతంలో ల్యాండ్ చేశారు.

ఇది వ్యోమగాములను సేఫ్​గా తిరిగి రావటాన్ని నిర్ధారించడానికి నిర్వహించిన పారాచూట్ ఆధారిత డిసిలరేషన్ సిస్టమ్ ప్రదర్శన. ఈ టెస్ట్​ను భారత వైమానిక దళం, DRDO, భారత నావికాదళం, భారత తీరప్రాంత రక్షక దళం కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఈ మేరకు తమ తొలి ఎయిర్​ డ్రాప్​ టెస్ట్​ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు ఇస్రో వెల్లడించింది.

Crew Module
Crew Module (Photo Credit- ISRO)

ఈ టెస్ట్ ఎందుకు?: భారత్​ తలపెట్టిన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్ అంటే గగన్​యాన్​ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400 కి.మీ భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO)కు పంపించడమే ఇస్రో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విధంగా కక్ష్యను మెయింటెన్ చేస్తూ ఆ తర్వాత వ్యోమగాములను సురక్షితంగా తిరిగి భూమికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేశారు.

AirDrop
AirDrop (Photo Credit- ISRO)

ఈ నేపథ్యంలో మిషన్​లో పాల్గొన్న వ్యోమగాముల సేఫ్ రిటర్న్​ను నిర్ధారించడంలో ఇప్పుడు నిర్వహించిన పరీక్ష సహాయపడుతుంది. అంటే అధిక వేగంతో తిరిగి భూమికి తిరిగి పయనమైన వోమగాముల స్పేస్​క్రాఫ్ట్​ను చివరి దశలో పారాచూట్‌లను ఉపయోగించి కచ్చితమైన, నియంత్రిత వేగానికి నెమ్మదించి ల్యాండింగ్ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం పారాచూట్ ఆధారిత త్వరణ వ్యవస్థను పరీక్షించడం అవసరం.

AirDrop
AirDrop (Photo Credit- ISRO)

గగన్‌యాన్ లక్ష్యం?: భారతదేశం మానవులను అంతరిక్షంలోకి పంపించి సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి తీసుకురాగల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే ఈ మిషన్​ లక్ష్యం. భారత తొలి మానవ అంతరిక్ష మిషన్‌గా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో సిబ్బంది భద్రతకు సంబంధించిన కీలకమైన వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి ముందస్తు మానవరహిత (మనుషులు లేని) మిషన్లు కూడా ఉన్నాయి.

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాజెక్ట్​ కోసం ఇస్రో ముందుగా మొత్తం మూడు మానవరహిత టెస్ట్ ఫ్లైట్​లను ప్రారంభిస్తుంది. తొలి రెండు దశల్లో వ్యోమగాములు ఎవరూ లేకుండానే గగన్‌యాన్ ప్రయోగ పరీక్ష జరుగుతుంది. మూడో దశలో వ్యోమ్ మిత్ర అనే హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో గగన్‌యాన్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించనున్నారు. మానవరహిత ఫ్లైట్​ టెస్టింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మానవసహిత (మనుషులు ఉన్న) మిషన్​కు వెళ్లనున్నారు.

ఇందులో భాగంగా మొదటి ఫ్లైట్​ ఈ ఏడాది డిసెంబర్​లో శ్రీహరికోట నుంచి లాంఛ్ చేసేందుకు షెడ్యూల్ చేశారు. ఈ మిషన్​కు సంబంధించిన చాలా పరీక్షలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే మానవసహిత గగన్‌యాన్ మిషన్ 2027 సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ప్రారంభించనున్నారు. తద్వారా మానవులను స్వతంత్రంగా అంతరిక్షంలోకి పంపిన నాలుగో దేశంగా భారత్ అవతరించనుంది.

