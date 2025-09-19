ఇదెక్కడి క్రేజ్ బాబోయ్- "ఐఫోన్ 17" కోసం ఎగబడ్డ జనం- వీడియో చూశారా?
భారత్లో "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ సేల్స్ ప్రారంభం- యాపిల్ స్టోర్ల ముందు భారీ క్యూ
Published : September 19, 2025 at 1:52 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ సేల్స్ భారత మార్కెట్లో నేటినుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ఫోన్లను కొనుగోలు చేసేందుకు కొనుగోలుదారులు ఎగబడ్డారు. ముంబయి, దిల్లీ, బెంగళూరు, పుణేలోని యాపిల్ స్టోర్ల బయట పెద్దఎత్తున బారులు తీరారు. తెల్లవారుజామున విక్రయాలు ప్రారంభం కాకముందు నుంచే స్టోర్లు ఎదుట లైన్లో నిలబడి మరీ నిరీక్షించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
యాపిల్ భారతదేశంలో మొత్తం నాలుగు రిటైల్ స్టోర్లను కలిగి ఉంది. కంపెనీ భారత్లో తన మొదటి స్టోర్ను ముంబయిలో, రెండవ స్టోర్ను దిల్లీలో ప్రారంభించింది. వీటికి లభించిన ఆదరణ దృష్ట్యా యాపిల్ ఇటీవలే మరో రెండు స్టోర్లను ఓపెన్ చేసింది. యాపిల్ మూడవ స్టోర్ను బెంగళూరులో ఉండగా, నాలుగో స్టోర్ను పూణేలో ప్రారంభించడం గమనించదగ్గ విషయం. బెంగళూరు, పుణే స్టోర్లు ఈ నెల 2, 4 తేదీలలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ స్టోర్లన్నీ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను అమ్మకానికి అందుబాటులోకి తెచ్చాయి.
#WATCH दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। pic.twitter.com/XW8YB9vtuY
అయితే కంపెనీ ఈ ఐఫోన్లను ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. వీటిని యాపిల్ వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్తో పాటు ఇతర ఆన్లైన్ భాగస్వామి స్టోర్ల ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా యాపిల్ స్టోర్ల వద్ద రద్దీ, పొడవైన క్యూలో గంటలు తరబడి నిల్చునే పని లేకుండా మీరు ఈ కొత్త ఐఫోన్లను కొనుగోలు చేయొచ్చు.
#WATCH | Maharashtra: A large number of people throng the Apple store in Mumbai's BKC as the company begins its iPhone 17 series sale in India from today pic.twitter.com/f6DOcZC5Yk— ANI (@ANI) September 19, 2025
ఐఫోన్ 17 సిరీస్: యాపిల్ ఏటా తన కొత్త తరం ఐఫోన్ సిరీస్ను ప్రారంభిస్తుంది. ఈసారి కంపెనీ విడుదల చేసిన ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో నాలుగు మోడల్స్ ఉన్నాయి. అవి "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్". వాటి ధరలు స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. "ఐఫోన్ 17" ధర రూ. 82,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే అత్యంత ఖరీదైన వేరియంట్ "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" (2TB) రూ. 2,29,900కు అందుబాటులో ఉంది.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధరలు:
- "ఐఫోన్ 17" మోడల్ ధర: రూ. 82,900 నుంచి రూ. 1,02,900
- "ఐఫోన్ ఎయిర్" మోడల్ ధర: రూ. 1,19,900 నుంచి రూ. 1,59,900
- "ఐఫోన్ 17 ప్రో" మోడల్ ధర: రూ. 1,34,900 నుంచి రూ. 1,74,900
- "ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్" మోడల్ ధర: రూ. 1,49,900 నుంచి రూ. 2,29,900
|ఐఫోన్ 17 సిరీస్ మోడల్స్
|స్టోరేజ్ వేరియంట్
|ధర
|iPhone 17
|256GB
|రూ. 82,900
|512GB
|రూ. 1,02,900
|iPhone Air
|256GB
|రూ. 1,19,900
|512GB
|రూ. 1,39,900
|1TB
|రూ. 1,59,900
|iPhone 17 Pro
|256GB
|రూ. 1,34,900
|512GB
|రూ. 1,54,900
|1TB
|రూ. 1,74,900
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|రూ. 1,49,900
|512GB
|రూ. 1,69,900
|1TB
|రూ. 1,89,900
|2TB
|రూ. 2,29,900
ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై ఆఫర్లు: రిలయన్స్ డిజిటల్ "ఐఫోన్ 17"పై రూ. 6,000 తగ్గింపును అందిస్తోంది. అదనంగా ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
క్రోమా కూడా వీటిపై మంచి ఆఫర్లను ప్రారంభించింది. రూ. 6,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో EMI ఎంపికలు కూడా ఉన్నాయి. యాపిల్ యాక్సెసరీలు కూడా 20% వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మరోవైపు విజయ్ సేల్స్ అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన ఆఫర్ను ప్రారంభించింది. "ఐఫోన్ 17"పై రూ.6,000 డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. దీనితోపాటు "ప్రో మాక్స్" 2TB వేరియంట్పై రూ. 4,000 తగ్గింపును ఆఫర్ చేసింది. మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మరింత తక్కువ ధరలో ఐఫోన్ను కొనుగోలు చేయొచ్చు.
అయితే ఈ ఆన్లైన్ స్టోర్ల ద్వారా ఐఫోన్ను ఆర్డర్ చేసే ముందు మీరు వీటి డిజిటల్ వెబ్సైట్ను సందర్శించి అన్ని ఆఫర్ వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ఉత్తమం.
ఇకపోతే యాపిల్ సెప్టెంబర్ 9, 2025న జరిగిన తన "Awe Dropping" అనే వార్షిక కార్యక్రమంలో ఈ ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను ప్రారంభించింది. దీనితోపాటు కంపెనీ తన "వాచ్ సిరీస్ 11", "వాచ్ అల్ట్రా 3", "వాచ్ SE", "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3" ఉత్పత్తులను కూడా ప్రారంభించింది.