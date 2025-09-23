ఐఫోన్ 17 'ప్రో' మోడల్స్పై ఫిర్యాదులు- గీతలు పడుతున్నాయంటూ నెట్టింట దుమారం!
'స్క్రాచ్గేట్' సమస్యలో చిక్కుకున్న యాపిల్- ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మాక్స్ బాడీలపై గీతలు!
Published : September 23, 2025 at 6:35 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఏటా కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్ విడుదలతో టెక్ పరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ఈ కంపెనీ ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని కొత్త, ఉత్తేజకరమైన ఆవిష్కరణలను పరిచయం చేస్తుంది. ఈసారి ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"ను విడుదల చేసి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. అయితే "ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ప్రో" మోడళ్లపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ మోడల్ ఫోన్లపై గీతలు పడుతున్నాయని యూజర్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. 'స్క్రాచ్గేట్' పేరుతో ఈ "ప్రో" మోడళ్లపై గీతల సమస్య నెట్టింట దుమారం రేపుతోంది.
యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఈ 'స్క్రాచ్గేట్' ట్రెండ్ కంపెనీకి సమస్యలను తెచ్చిపెడుతోంది. వాస్తవానికి ఈసారి యాపిల్ "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "17 ప్రో మాక్స్"లో టైటానియంకు బదులుగా అల్యూమినియంను ఉపయోగించింది. ఈ "ప్రో" మోడళ్లకు ప్రత్యేకమైన యూనిబాడీ ఫ్రేమ్, సిరామిక్ షీల్డ్ బ్యాక్ప్లేట్ ఉన్నాయి. దీంతో అల్యూమినియం ఫోన్ థర్మల్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని, అంతేకాక మొదటిసారిగా ఇందులో వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ కూడా ఉందని అంతా భావించారు.
New iPhone 17 models scratch too easily — early buyers are reporting chips and scuffs en masse— Based & Viral (@ViralBased) September 19, 2025
The problem is especially bad with the Pro versions, where Apple ditched titanium in favor of aluminum.
Damage shows up quickly on the casing, and Apple Stores are refusing to… pic.twitter.com/u7Bmgzc2hH
అయితే ఇవి లాంఛ్ అయిన కొన్ని రోజుల్లోనే వినియోగదారులు తమ పరికరాల అల్యూమినియం ఫ్రేమ్లపై గీతలు పడుతున్నాయని నెట్టింట ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభించారు. సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది యూజర్లు తమ కొత్త "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ప్రో మాక్స్" మోడళ్లను కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉపయోగించామని, ఈ కొంత వినియోగానికే ఫోన్ బాడీపై గీతలు, ఇతర గుర్తులు ఏర్పడ్డాయని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
డెమో యూనిట్లలో కూడా గీతలు: ఈ ఐఫోన్ మోడల్స్ తక్కువ సమయంలోనే గణనీయమైన గీతలు పడుతున్నాయని యూట్యూబ్ ఛానల్ జెర్రీరిగ్ ఎవెరిథింగ్ (JerryRigEverything) కూడా ధృవీకరించింది. ముఖ్యంగా కెమెరా మాడ్యూల్, ఫోన్ అంచుల్లో గీతలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా కన్పిస్తోంది. తయారీలో ఉపయోగించే అనోడైజేషన్ ప్రక్రియే దీనికి కారణం కావచ్చునని నిపుణులు అంటున్నారు.
మరోవైపు బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం న్యూయార్క్, హాంకాంగ్లో ప్రదర్శించిన డెమో యూనిట్లు కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే గీతలు చూపించడం ప్రారంభించాయి. అంతేకాకుండా యాపిల్ మాగ్సేఫ్ ఛార్జింగ్ ఫోన్పై వృత్తాకార గుర్తులను ఏర్పరుస్తుందనీ ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet)— Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025
Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA
నివేదికల ప్రకారం "ఐఫోన్ 17 ప్రో" కాస్మిక్ ఆరెంజ్ మోడల్లో ఎక్కువ గీతలు పడుతున్నాయి. అయితే సిల్వర్ మోడల్లో గీతలు పడే అవకాశం తక్కువ. కొంతమంది వినియోగదారులు "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" గురించి కూడా ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, ఎక్కువ కంప్లైంట్లు "ప్రో" మోడళ్ల నుంచి వస్తున్నాయి. "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" బాడీ టైటానియం ఫ్రేమ్, గ్లాస్ బ్యాక్తో వచ్చిందని గమనించాలి. ఇది గీతలు పడకుండా తట్టుకోవడంలో కాస్త మెరుగ్గా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
Checked out the iPhone 17 and Pros yesterday. The rear’s got so many scratches within a week.— Ranjith A Coapullai (@coapullai) September 22, 2025
You’ll have to get a case. Going commando is gonna hurt you bad.
Cosmic Orange also has scratches but not as much. Silver is fine.#iPhone17 #iPhone17Pro #iPhone17ProMax #Scratchgate pic.twitter.com/8oSMBIfOAi