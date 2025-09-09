ETV Bharat / technology

ఐఫోన్ 16పై భారీ డిస్కౌంట్- రూ. 60,000లకే!

లాంఛ్​కు రెడీగా "ఐఫోన్ 17"- ఐఫోన్ 16పై భారీ తగ్గింపు

iPhone 16 Price Cut
iPhone 16 Price Cut (Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 7:17 PM IST

4 Min Read
iPhone 16 Price Cut: ఐఫోన్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. యాపిల్ తన "ఐఫోన్ 16" ధరను భారీగా తగ్గించింది. దీన్ని ఇప్పుడు కేవలం రూ. 60,000 రేంజ్​ ధరలోనే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదెలాగంటే..? యాపిల్ ఈరోజు తన అతిపెద్ద వార్షిక కార్యక్రమం "Awe Droping"ను నిర్వహించబోతోంది. ఈ ఈవెంట్​లో కంపెనీ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" వంటి కొత్త మోడల్స్ ఉంటాయి.

యాపిల్ తన కొత్త సిరీస్​ను విడుదల చేసే ముందు పాత ఐఫోన్ లైనప్​ ధరను తగ్గిస్తుంది. ఈ ఏడాది కూడా కంపెనీ "ఐఫోన్ 17"ను లాంఛ్ చేయడానికి ముందే "ఐఫోన్ 16"పై డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. భారతదేశంలోని రెండు ప్రధాన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లైన అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో "ఐఫోన్ 16"పై భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్‌ల వివరాలు మీకోసం.

అమెజాన్‌లో ఐఫోన్ 16 ధర: ఐఫోన్ 16 బేస్ వేరియంట్ అమెజాన్‌లో కేవలం రూ. 69,999 ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. ఈ ధరలో వినియోగదారులు 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో కూడిన వేరియంట్‌ను పొందుతారు. కంపెనీ ఈ ఐఫోన్‌ను రూ. 79,900 ధరకు ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు దీన్ని అమెజాన్‌లో రూ. 69,999 ధరకే లిస్ట్ చేసింది. అంటే కంపెనీ "ఐఫోన్ 16"పై రూ. 10,000 డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది.

దీనితో పాటు వినియోగదారులు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లను కూడా పొందొచ్చు. ఈ ఆఫర్‌లన్నింటితో కలిపి కేవలం రూ. 60,000 రేంజ్​లో కూడా "ఐఫోన్ 16"ను కొనుగోలు చేయొచ్చు. అంతేకాక నో కాస్ట్ EMIలో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కూడా ఈ ఫోన్​పై రూ. 8,501 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఐఫోన్ 16 ధర: ఐఫోన్ 16 బేస్ వేరియంట్ అంటే 128GB స్టోరేజ్ + 8GB RAM కలిగిన వేరియంట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.74,900కు అందుబాటులో ఉంది. అంటే యాపిల్ ఈ ఫోన్‌ను 5% చౌకగా చేసింది. దీనితో పాటు అనేక బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు రూ.4,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI కార్డులపై 5% క్యాష్‌బ్యాక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్‌పై రూ. 750 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్, HDFC కార్డ్‌పై 8–10% క్యాష్‌బ్యాక్ (రూ.1,600 వరకు) ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

ఐఫోన్ 16 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

CategorySpecification (iPhone 16)
Finish / DesignBlack, White, Pink, Teal, Ultramarine
Aluminum Body, Color-infused Glass Back, Ceramic Shield Front
Storage options128GB, 256GB, 512GB
SizeWidth: 71.6 mm
Height: 147.6 mm
Thickness: 7.80 mm
Weight: 170 grams
Display6.1" Super Retina XDR OLED
2556x1179 resolution @ 460 ppi
HDR, True Tone, Haptic Touch, Dynamic Island
Brightness1,000 nits (typical)
1,600 nits (HDR peak)
2,000 nits (outdoor peak)
1 nit (minimum)
Water/dust resistanceIP68 (up to 6 meters, up to 30 minutes)
processor (chip)A18 Chip
6-Core CPU (2 Performance, 4 Efficiency)
5-Core GPU
16-Core Neural Engine
Apple IntelligenceYes, on-device AI and privacy-safe
Rear cameraDual Camera System:
48MP Main (ƒ/1.6, OIS)
12MP Ultra Wide (ƒ/2.2, 120° FOV)
2x Telephoto (with cropping)
Camera featuresNight Mode, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5, Portrait Lighting, Macro, Panorama, Spatial Photos
Video recording4K Dolby Vision @ 24/30/60 fps
1080p/720p Support
Cinematic, Action, Slow-mo, Time-lapse, Spatial Audio
Front camera12MP TrueDepth
ƒ/1.9 Aperture
4K Dolby Vision Video
Portrait, Night Mode, Animoji/Memoji
Face IDFacial recognition with TrueDepth camera
Apple PayYes, Face ID supports in-store, apps, and website payments
Battery performanceVideo playback: 22 hours
Streaming: 18 hours
Audio: 80 hours
ChargingUSB‑C (USB 2, 480 Mbps)
MagSafe (25W)
Qi Wireless (7.5W)
Fast Charging: 50% in 30 minutes
Connectivity5G (Sub-6 GHz), LTE, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen 2), Thread Tech
Location ServicesGPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon
AudioSpatial Audio, Stereo Sound, Dolby Atmos support
Video output4K HDR via USB‑C to DisplayPort/HDMI (adapter required)
Buttons and portsAction Button, Volume, Power Button, USB-C Port, SIM Tray (not in US model)
SensorFace ID, Proximity, Accelerometer, Gyro, Barometer, Ambient Light (Dual)
OSiOS 18 (New, privacy-focused, Apple Intelligence support)
Accessibility featuresVoiceOver, Zoom, Magnifier, Eye Tracking, Live Speech, Type to Siri, AssistiveTouch etc

