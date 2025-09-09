ఐఫోన్ 16పై భారీ డిస్కౌంట్- రూ. 60,000లకే!
లాంఛ్కు రెడీగా "ఐఫోన్ 17"- ఐఫోన్ 16పై భారీ తగ్గింపు
Published : September 9, 2025 at 7:17 PM IST
iPhone 16 Price Cut: ఐఫోన్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. యాపిల్ తన "ఐఫోన్ 16" ధరను భారీగా తగ్గించింది. దీన్ని ఇప్పుడు కేవలం రూ. 60,000 రేంజ్ ధరలోనే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదెలాగంటే..? యాపిల్ ఈరోజు తన అతిపెద్ద వార్షిక కార్యక్రమం "Awe Droping"ను నిర్వహించబోతోంది. ఈ ఈవెంట్లో కంపెనీ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" వంటి కొత్త మోడల్స్ ఉంటాయి.
యాపిల్ తన కొత్త సిరీస్ను విడుదల చేసే ముందు పాత ఐఫోన్ లైనప్ ధరను తగ్గిస్తుంది. ఈ ఏడాది కూడా కంపెనీ "ఐఫోన్ 17"ను లాంఛ్ చేయడానికి ముందే "ఐఫోన్ 16"పై డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. భారతదేశంలోని రెండు ప్రధాన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లైన అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో "ఐఫోన్ 16"పై భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ల వివరాలు మీకోసం.
అమెజాన్లో ఐఫోన్ 16 ధర: ఐఫోన్ 16 బేస్ వేరియంట్ అమెజాన్లో కేవలం రూ. 69,999 ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. ఈ ధరలో వినియోగదారులు 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో కూడిన వేరియంట్ను పొందుతారు. కంపెనీ ఈ ఐఫోన్ను రూ. 79,900 ధరకు ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు దీన్ని అమెజాన్లో రూ. 69,999 ధరకే లిస్ట్ చేసింది. అంటే కంపెనీ "ఐఫోన్ 16"పై రూ. 10,000 డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది.
దీనితో పాటు వినియోగదారులు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను కూడా పొందొచ్చు. ఈ ఆఫర్లన్నింటితో కలిపి కేవలం రూ. 60,000 రేంజ్లో కూడా "ఐఫోన్ 16"ను కొనుగోలు చేయొచ్చు. అంతేకాక నో కాస్ట్ EMIలో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కూడా ఈ ఫోన్పై రూ. 8,501 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఐఫోన్ 16 ధర: ఐఫోన్ 16 బేస్ వేరియంట్ అంటే 128GB స్టోరేజ్ + 8GB RAM కలిగిన వేరియంట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.74,900కు అందుబాటులో ఉంది. అంటే యాపిల్ ఈ ఫోన్ను 5% చౌకగా చేసింది. దీనితో పాటు అనేక బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు రూ.4,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI కార్డులపై 5% క్యాష్బ్యాక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్పై రూ. 750 వరకు క్యాష్బ్యాక్, HDFC కార్డ్పై 8–10% క్యాష్బ్యాక్ (రూ.1,600 వరకు) ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ఐఫోన్ 16 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|Category
|Specification (iPhone 16)
|Finish / Design
|Black, White, Pink, Teal, Ultramarine
Aluminum Body, Color-infused Glass Back, Ceramic Shield Front
|Storage options
|128GB, 256GB, 512GB
|Size
|Width: 71.6 mm
Height: 147.6 mm
Thickness: 7.80 mm
Weight: 170 grams
|Display
|6.1" Super Retina XDR OLED
2556x1179 resolution @ 460 ppi
HDR, True Tone, Haptic Touch, Dynamic Island
|Brightness
|1,000 nits (typical)
1,600 nits (HDR peak)
2,000 nits (outdoor peak)
1 nit (minimum)
|Water/dust resistance
|IP68 (up to 6 meters, up to 30 minutes)
|processor (chip)
|A18 Chip
6-Core CPU (2 Performance, 4 Efficiency)
5-Core GPU
16-Core Neural Engine
|Apple Intelligence
|Yes, on-device AI and privacy-safe
|Rear camera
|Dual Camera System:
48MP Main (ƒ/1.6, OIS)
12MP Ultra Wide (ƒ/2.2, 120° FOV)
2x Telephoto (with cropping)
|Camera features
|Night Mode, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5, Portrait Lighting, Macro, Panorama, Spatial Photos
|Video recording
|4K Dolby Vision @ 24/30/60 fps
1080p/720p Support
Cinematic, Action, Slow-mo, Time-lapse, Spatial Audio
|Front camera
|12MP TrueDepth
ƒ/1.9 Aperture
4K Dolby Vision Video
Portrait, Night Mode, Animoji/Memoji
|Face ID
|Facial recognition with TrueDepth camera
|Apple Pay
|Yes, Face ID supports in-store, apps, and website payments
|Battery performance
|Video playback: 22 hours
Streaming: 18 hours
Audio: 80 hours
|Charging
|USB‑C (USB 2, 480 Mbps)
MagSafe (25W)
Qi Wireless (7.5W)
Fast Charging: 50% in 30 minutes
|Connectivity
|5G (Sub-6 GHz), LTE, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen 2), Thread Tech
|Location Services
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon
|Audio
|Spatial Audio, Stereo Sound, Dolby Atmos support
|Video output
|4K HDR via USB‑C to DisplayPort/HDMI (adapter required)
|Buttons and ports
|Action Button, Volume, Power Button, USB-C Port, SIM Tray (not in US model)
|Sensor
|Face ID, Proximity, Accelerometer, Gyro, Barometer, Ambient Light (Dual)
|OS
|iOS 18 (New, privacy-focused, Apple Intelligence support)
|Accessibility features
|VoiceOver, Zoom, Magnifier, Eye Tracking, Live Speech, Type to Siri, AssistiveTouch etc