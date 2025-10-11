ETV Bharat / technology

Hyderabad: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులకు అదిరే అప్డేట్. మీకు సరికొత్త అనుభవాన్ని అందించేందుకు కంపెనీ తన లేఅవుట్‌లో కొంగొత్త మార్పులు చేస్తోంది. ఈ మేరకు కంపెనీ కొత్త లేఅవుట్‌పై పని చేస్తోందని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అధిపతి స్వయంగా వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు మీకోసం.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అధిపతి ఆడమ్ మోస్సేరి దీని వివరాలను థ్రెడ్‌లో పోస్ట్ ద్వారా పంచుకున్నారు. కంపెనీ ఇప్పుడు కొత్త మెనూ బార్ లేఅవుట్‌ను పరీక్షిస్తోందని అందులో పేర్కొన్నారు. ఇకపోతే ఈసారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విస్తృతంగా ఉపయోగించే రీల్స్, DMలు (డైరెక్ట్ మెసేజెస్) అనే రెండు ఫీచర్లపై కంపెనీ దృష్టి పెట్టింది.

ఇప్పటివరకూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఓపెన్ చేస్తే దిగువ నావిగేషన్ బార్‌లో హోమ్, సెర్చ్, క్రియేట్, రీల్స్, ప్రొఫైల్ ఆప్షన్స్ కన్పిస్తాయి. అయితే కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ నావిగేషన్ బార్​ డిజైన్​లో మార్పులు తీసుకొచ్చే పనిలో పడింది. ప్రస్తుతం ఈ కొత్త లేఅవుట్‌ టెస్టింగ్ స్టేజ్​లో ఉంది. ఈ సమయంలో ఎంపిక చేసిన ఇన్​స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులకు తమ యాప్​లో కొత్త మెనూ బార్ లేఅవుట్‌ కన్పిస్తుంది.

ఇప్పుడు రీల్స్, DMల కోసం ప్రత్యేక ట్యాబ్‌: మీరు ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టెస్టింగ్​లో పాల్గొంటే మీ అకౌంట్ కొద్దిగా రీడిజైన్​లో కన్పిస్తుంది. ఇప్పుడు రీల్స్, DMల కోసం ప్రత్యేక ట్యాబ్‌లు ఉంటాయి. సెర్చ్ లొకేషన్ కూడా రీపొజిషన్​లో ఉంటుంది. మెటా ఈ మార్పుల ద్వారా యూజర్లు ఇప్పుడు ఇన్​స్టాలో ఎక్కువగా షార్ట్ వీడియోలను చూస్తున్నారని, చాటింగ్ చేస్తున్నారని స్పష్టంగా నిరూపిస్తోంది.

ఆడమ్ మోస్సేరి తన పోస్ట్‌లో "ఇలాంటి మార్పులకు అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక ఆప్షనల్ పరీక్ష" అని రాసుకొచ్చారు. దీని అర్థం ప్రతి వినియోగదారుడికి ఈ అప్డేట్​ వెంటనే అందుబాటులోకి రాదు. ఇకపోతే ఆడమ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు కేవలం ఫొటో షేరింగ్ యాప్ మాత్రమే కాకుండా షార్ట్ వీడియో, మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా కూడా మారుతోంది.

వాస్తవానికి గత కొన్నేళ్లుగా రీల్స్, DMలు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించాయి. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈ రెండు ఫీచర్లపై ఉంటుందని మెటా గతంలో పేర్కొంది. కంపెనీ ఇటీవల భారతదేశంలో ఇలాంటి పరీక్షను నిర్వహించింది. దీనిలో రీల్స్ డిఫాల్ట్ ట్యాబ్‌లో, DMలు రెండవ ట్యాబ్‌లో ఉన్నాయి.

