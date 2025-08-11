Instagram New Features: మెటా ఫొటో షేరింగ్ యాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ తన వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను తీసుకువస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఈసారి మెటా తన యాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కోసం మూడు కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి ఇప్పటికే కొన్ని ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొత్త ఫీచర్లు ఇవే: ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్లు రీపోస్ట్ ఫీచర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్, ఫ్రెండ్స్ ట్యాబ్. ఈ మూడు కొత్త ఫీచర్లు ఎలా పనిచేస్తాయంటే..?
Repost Feature (రీపోస్ట్ ఫీచర్): ఈ ఫీచర్ దాని పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. ఇది "X" (పాత పేరు ట్విటర్)లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా తమ ఫ్రెండ్స్ పోస్ట్లు, రీల్స్ను రీపోస్ట్ చేయగలరు. మీరు రీపోస్ట్ చేసే మీ ఫ్రెండ్స్ రీల్స్ లేదా పోస్ట్లు మీ ఫ్రెండ్స్, ఫాలోవర్లకు కూడా కనిపిస్తాయి. దీంతోపాటు రీపోస్ట్ చేసిన పోస్ట్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్లో కూడా కన్పిస్తుంది.
రీపోస్ట్ చేసిన కంటెంట్కు సంబంధించిన ఒరిజినల్ క్రియేటర్కు కూడా క్రెడిట్ లభిస్తుంది. దీని వలన ప్రజలు షేర్ చేసిన పోస్ట్ను మళ్లీ కనుగొనడం లేదా వీక్షించడం సులభం అవుతుంది. పైన ఉన్న ఇమేజ్కు కుడి వైపున కన్పిస్తున్నట్లుగా పోస్ట్లో ఫొటో ట్యాగ్స్ వంటి విభాగం ఉంటుంది. దీని ద్వారా పోస్ట్ అసలు సృష్టికర్తకు క్రెడిట్ లభిస్తుంది. ప్రతి పోస్ట్, రీల్ కింద షేర్, కామెంట్ ఆప్షన్స్ పక్కన రీపోస్ట్ చేయడానికి కొత్త చిహ్నం ఉంటుంది. ఆ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎవరి పోస్ట్ను అయినా రీపోస్ట్ చేయగలరు.
New on @instagram: repost Reels and in-feed posts, check out what your friends are up to on the Instagram map and see the content they’re loving in the Friends tab in Reels.https://t.co/z06iSUCs3e— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 6, 2025
Instagram Map (ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్): ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చిన రెండవ కొత్త ఫీచర్ పేరు "ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్". మీరు స్నాప్చాట్ ఉపయోగిస్తుంటే మీకు ఇప్పటికే ఈ ఫీచర్ గురించి తెలిసి ఉంటుంది. ఇకపోతే ఈ "ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్" ద్వారా వినియోగదారులు ఇప్పుడు వారి చివరి యాక్టివ్ లొకేషన్ను తమ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే యూజర్లు ఎప్పుడైనా తమ లొకేషన్ను ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే డిఫాల్ట్గా లొకేషన్ షేరింగ్ ఆప్షన్ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్ను ఓపెన్ చేస్తే వినియోగదారులు తమ ఫ్రెండ్స్, ఫేవరెట్ క్రియేటర్లు ఏ లొకేషన్ల నుంచి ఏ పోస్ట్లను షేర్ చేస్తున్నారో చూడొచ్చు. ఈ ఫీచర్లో లొకేషన్ షేరింగ్ కోసం అనేక ఎంపికలు ఉన్నాయి:
- మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ (followers whom you follow back), క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, ఎంచుకున్న ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే లేదా ఎవరూ లేకుండా ఎంచుకోవచ్చు.
- లొకేషన్ షేరింగ్ ఫీచర్ యాక్టివ్గా ఉంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా మీ లొకేషన్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వద్దనుకుంటే మీరు ఈ ఫీచర్ను ఎప్పుడైనా టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఒక టీనేజర్ ఈ ఫీచర్ను యాక్టివేట్ చేసుకుంటే వారి తల్లిదండ్రులు కూడా మ్యాప్లో లొకేషన్ షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను కంట్రోల్ చేయగలరు. అంటే టీనేజర్ వినియోగదారులు తమ లొకేషన్ను షేర్ చేస్తే వారి తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇది వారి పిల్లలపై ఓ కన్ను వేసి ఉంచడంలో తల్లిదండ్రులకు సహాయపడుతుంది.
మీరు మీ లొకేషన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసినా లేదా షేర్ చేసుకోకపోయినా ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్ను అన్వేషించవచ్చు. దీని ద్వారా మీరు లొకేషన్ ఆధారిత రీల్స్, పోస్ట్లు, స్టోరీస్ మొదలైన కంటెంట్ను చూడొచ్చు. ఈ కొత్త "ఇన్స్టాగ్రామ్ మ్యాప్" ఫీచర్ DMపైన అంటే డైరెక్ట్ మెసేజ్ ఇన్బాక్స్ పైన అందుబాటులో ఉంటుంది. మెటా అందించిన సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ USలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. త్వరలోనే దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Friends Tab (ఫ్రెండ్స్ ట్యాబ్): ఇన్స్టాగ్రామ్లో మూడో కొత్త ఫీచర్ "ఫ్రెండ్స్ ట్యాబ్". ఈ ఫీచర్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏ కంటెంట్ను చూశారో మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏ రీల్స్ చూసినా పేజీలో ఫోన్ పైభాగంలో రెండు ఆప్షన్స్ మీకు కన్పిస్తాయి. ఎడమ వైపున "రీల్స్" అనే ఆప్షన్, కుడి వైపున "ఫ్రెండ్స్" అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది.
యూజర్లు "ఫ్రెండ్స్" ట్యాబ్పై క్లిక్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ చూసిన రీల్స్, పోస్ట్లను మీరు చూడగలరు. ఆ రీల్ను ఏ ఫ్రెండ్ లైక్ చేశారో, దాన్ని రీపోస్ట్ చేశారో లేదా దానిపై కామెంట్ చేశారో కూడా మీరు తెలుసుకోగలరు. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్ ఆ రీల్పై ఏం కామెంట్ చేశారో కూడా చూడొచ్చు.