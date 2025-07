ETV Bharat / technology

'మొదట్లో భయం వేసినా ఇప్పుడు చాలా గర్వంగా ఉంది'- భావోద్వేగానికి గురైన శుక్లా తల్లి- వీడియో వైరల్ - SHUKLA MOTHER GETS EMOTIONAL

Shubhanshu Shukla Mother Gets Emotional After Safe Return to The Earth ( Photo Credit- X/ANI and Axiom Space )