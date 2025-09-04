ETV Bharat / technology

నాసా అత్యున్నత స్థాయి పౌర సేవకుడిగా అమిత్ క్షత్రియ- ఈయన ఎవరో తెలుసా? - INDIAN AMERICAN AMIT KSHATRIYA

నాసాకు కొత్త అసోసియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా భారత సంతతికి చెందిన అమిత్ క్షత్రియ నియామకం

Indian American Amit Kshatriya
Indian American Amit Kshatriya (Photo Credit- NASA)
Indian American Amit Kshatriya: భారత సంతతికి చెందిన అమిత్ క్షత్రియ అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా కొత్త అసోసియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా నియమితులయ్యారు. ఈ విషయాన్ని నాసా తాత్కాలిక నిర్వాహకుడు సీన్ P. డఫీ బుధవారం ప్రకటించారు. అసోసియేట్ అడ్మినిస్ట్రటర్​ అనేది నాసాలో అత్యున్నత పౌర సేవా పాత్ర (Top Civil Service Role).

ఈ పాత్రలో ఆయన ఏజెన్సీలో అత్యున్నత స్థాయి పౌర సేవకుడిగా, డఫీకి సీనియర్ సలహాదారుగా ఉంటారు. క్షత్రియ వాషింగ్టన్‌లోని నాసా ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏజెన్సీ 10 సెంటర్ డైరెక్టర్లకు, అలాగే మిషన్ డైరెక్టరేట్ అసోసియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లకు నాయకత్వం వహిస్తారు. దీంతోపాటు ఏజెన్సీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్‌గానూ వ్యవహరించనున్నారు.

నాసా అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. క్షత్రియ దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా తమ ఏజెన్సీతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఆయన వాషింగ్టన్‌లోని నాసా ప్రధాన కార్యాలయంలోని ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ సిస్టమ్స్ డెవలప్‌మెంట్ మిషన్ డైరెక్టరేట్ (ESDMD)లో "మూన్​ టు మార్స్" కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా వ్యవహరించారు. ఆ హోదాలో ఆర్టెమిస్ ప్రచారం కింద సిబ్బందితో కూడిన మూన్ మిషన్​లకు సంబంధించిన ప్రణాళిక, అమలును పర్యవేక్షించారు. దీన్ని మానవాళి మొదటి మార్స్ మిషన్​కు పునాదిగా పరిగణిస్తారు.

"అమిత్ రెండు దశాబ్దాలకు పైగా నాసాలో అంకితభావంతో కూడిన ప్రజా సేవకుడిగా పనిచేశారు. అంతరిక్షంలో అమెరికన్ నాయకత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన నాయకత్వంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పదవీకాలంలో చంద్రుడిని చేరుకుని తిరిగి వచ్చేలా ఏజెన్సీ ఒక సాహసోపేతమైన ప్రణాళికను రూపొందిస్తుంది" - సీన్ P. డఫీ, నాసా తాత్కాలిక నిర్వాహకుడు

దీంతోపాటు క్షత్రియ "జ్ఞానం, సమగ్రత, అచంచలమైన నిబద్ధత" ఆయనకు ఈ నాయకత్వం వహించేందుకు అర్హతను అందించాయని డఫీ అన్నారు. చరిత్రలో ఒక మిషన్ కంట్రోల్ ఫ్లైట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన కేవలం 100 మంది వ్యక్తులలో ఆయన ఒకరని నాసా తెలిపింది. తద్వారా నాసా కార్యనిర్వాహక నాయకత్వ బృందానికి అరుదైన కార్యాచరణ, వ్యూహాత్మక అనుభవాన్ని తీసుకువచ్చారని పేర్కొంది. "క్షత్రియ, ఆయన భార్య వారి ముగ్గురు పిల్లలకు గర్వించదగ్గ తల్లిదండ్రులు, అమెరికాకు వలస వచ్చిన మొదటి తరం భారతీయుల గర్వించదగిన కుమారుడు కూడా" అని జోడించింది.

క్షత్రియ వివరాలు: క్షత్రియ పసాదేనాలోని కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఆస్టిన్‌లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ పట్టా పొందారు. అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్‌లో జన్మించిన ఆయన టెక్సాస్‌లోని కేటీని తన స్వస్థలంగా భావిస్తారు. 50వ అంతరిక్ష కేంద్రం యాత్రకు నాయకత్వం వహించినందుకు క్షత్రియ నాసా అత్యుత్తమ నాయకత్వ పతకాన్ని అందుకున్నారు. డ్రాగన్ ప్రదర్శన మిషన్ సమయంలో ఫ్లైట్ సేఫ్టీని నిర్ధారించడంలో అందించిన సేవలకు గానూ నాసా ఆయనను సిల్వర్ స్నూపీ అవార్డుతో సత్కరించింది.

