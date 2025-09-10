'ఐఫోన్ 17' ఏ దేశంలో చౌకగా లభిస్తుంది?- తెలిస్తే షాకైపోతారుగా!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐఫోన్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?- వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!
Published : September 10, 2025 at 12:13 PM IST
iPhone 17 Prices Across World: యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ ఎట్టకేలకూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ అయింది. ఇప్పుడు చాలామంది వీటి ధరలు గురించి ఆలోచిస్తారు. అందులోనూ ఎక్కడ తక్కువ ధరలో లభిస్తుందా అని సెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టేస్తారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ స్టోరీ. ఇందులో భారత్తో పాటు ఇతర దేశాలలో దీని ధరలను అందించాం. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్ ఏ దేశంలో చౌక ధరలో లభిస్తుందో తెలిస్తే షాకైపోతారు.
|ఐఫోన్ 17 సిరీస్ మోడల్స్
|ఇండియా ధరలు
|US ధరలు
|జపాన్ ధరలు
|UAE ధరలు
|జర్మనీ ధరలు
|UK ధరలు
|ఐఫోన్ 17
|రూ. 82,900
|$799 (దాదాపు రూ.71,000)
|JPY 129,800 (దాదాపు రూ.78,000)
|AED 3,099 (దాదాపు రూ. 75,000)
|EUR 949 (దాదాపు రూ. 98,000)
|GBP 949 (దాదాపు రూ. 114,000)
|ఐఫోన్ ఎయిర్
|రూ. 1,19,900
|$999 (దాదాపు రూ. 88,000)
|JPY 159,800 (దాదాపు రూ. 95,500)
|AED 3,499 (దాదాపు రూ. 84,000)
|EUR 1,199 (దాదాపు రూ. 1,23,000)
|GBP 999 (దాదాపు రూ. 1,19,000)
|ఐఫోన్ 17 ప్రో
|రూ. 1,34,900
|$1,099 (దాదాపు రూ. 97,000)
|JPY 179,800 (దాదాపు రూ. 1,07,500)
|AED 4,299 (దాదాపు రూ. 1,03,000)
|EUR 1,299 (దాదాపు రూ. 1,34,000)
|GBP 1,099 (దాదాపు రూ. 1,31,000)
|ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్
|రూ. 1,49,900
|$1,199 (దాదాపు రూ. 1,05,500)
|JPY 194,800 (దాదాపు రూ. 1,16,500)
|AED 4,699 (దాదాపు రూ. 1,16,500)
|EUR 1,449 (దాదాపు రూ. 1,13,000)
|GBP 1,199 (దాదాపు రూ. 1,54,000)
ఈ కొత్త తరం యాపిల్ సిరీస్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" అనే నాలుగు మోడల్స్ ఉన్నాయి. వాటి ధరలు ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో విధంగా ఉన్నాయి. పైన పేర్కొన్న ఈ 6 దేశాలలో "ఐఫోన్ 17" USలో తక్కువ ధరకు లభిస్తుందని పట్టికను చూస్తే తెలుస్తుంది. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్ USలో మాత్రమే eSIM వెర్షన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. eSIM (ఎంబెడెడ్ SIM) అనేది ఫిజికల్ SIM కార్డ్కి బదులుగా డివైజ్లో అంతర్నిర్మితంగా ఉండే డిజిటల్ SIM. ఇకపోతే "ఐఫోన్ 17" అత్యధిక ధర UK అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉంది.
ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ మోడల్ ఎక్కడ చౌక?: పైనున్న పట్టికను గమనిస్తే ఈ 6 దేశాలలో "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" UAEలో దాదాపు రూ. 84,000 ధరతో చౌకగా లభిస్తుందని తెలుస్తుంది. అదే సమయంలో ఇది జర్మనీలో దాదాపు రూ. 1,23,000 ధరతో అత్యంత ఖరీదైనదిగా ఉందని చూడొచ్చు.
ఐఫోన్ 17 ప్రో తక్కువ ధర ఎక్కడ?: "ఐఫోన్ 17 ప్రో" గ్లోబల్ ధరల విషయానికి వస్తే "ఐఫోన్ 17"తో పాటు ఇదీ అమెరికాలోనే తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది. దీని అత్యధిక ధర జర్మనీలో ఉంటుంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ధర ఎక్కడ తక్కువ?: పై పట్టికను గమనిస్తే "ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్" కూడా అమెరికాలోనే చౌకగా లభిస్తుందని చూడొచ్చు. అదే సమయంలో ఇది UKలో అత్యధిక ధరతో ఖరీదైనదిగా ఉంది.
దీన్నిబట్టి చూస్తే "ఐఫోన్ 17" సిరీస్లోని నాలుగు మోడల్స్లో మూడు మోడల్స్ అమెరికాలోనే అతి తక్కువ ధరలో లభిస్తున్నాయి.