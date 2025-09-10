ETV Bharat / technology

'ఐఫోన్ 17' ఏ దేశంలో చౌకగా లభిస్తుంది?- తెలిస్తే షాకైపోతారుగా!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐఫోన్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?- వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!

iPhone 17 Series
iPhone 17 Series (Photo Credit- APPLE)
iPhone 17 Prices Across World: యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ ఎట్టకేలకూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ అయింది. ఇప్పుడు చాలామంది వీటి ధరలు గురించి ఆలోచిస్తారు. అందులోనూ ఎక్కడ తక్కువ ధరలో లభిస్తుందా అని సెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టేస్తారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ స్టోరీ. ఇందులో భారత్​తో పాటు ఇతర దేశాలలో దీని ధరలను అందించాం. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్​ ఏ దేశంలో చౌక ధరలో లభిస్తుందో తెలిస్తే షాకైపోతారు.

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ మోడల్స్ఇండియా ధరలుUS​ ధరలుజపాన్ ధరలుUAE ధరలుజర్మనీ ధరలుUK ధరలు
ఐఫోన్ 17రూ. 82,900$799 (దాదాపు రూ.71,000)JPY 129,800 (దాదాపు రూ.78,000)AED 3,099 (దాదాపు రూ. 75,000)EUR 949 (దాదాపు రూ. 98,000)GBP 949 (దాదాపు రూ. 114,000)
ఐఫోన్ ఎయిర్రూ. 1,19,900$999 (దాదాపు రూ. 88,000)JPY 159,800 (దాదాపు రూ. 95,500)AED 3,499 (దాదాపు రూ. 84,000)EUR 1,199 (దాదాపు రూ. 1,23,000)GBP 999 (దాదాపు రూ. 1,19,000)
ఐఫోన్ 17 ప్రోరూ. 1,34,900$1,099 (దాదాపు రూ. 97,000)JPY 179,800 (దాదాపు రూ. 1,07,500)AED 4,299 (దాదాపు రూ. 1,03,000)EUR 1,299 (దాదాపు రూ. 1,34,000)GBP 1,099 (దాదాపు రూ. 1,31,000)
ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్రూ. 1,49,900$1,199 (దాదాపు రూ. 1,05,500)JPY 194,800 (దాదాపు రూ. 1,16,500)AED 4,699 (దాదాపు రూ. 1,16,500)EUR 1,449 (దాదాపు రూ. 1,13,000)GBP 1,199 (దాదాపు రూ. 1,54,000)

ఈ కొత్త తరం యాపిల్ సిరీస్​లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" అనే నాలుగు మోడల్స్​ ఉన్నాయి. వాటి ధరలు ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో విధంగా ఉన్నాయి. పైన పేర్కొన్న ఈ 6 దేశాలలో "ఐఫోన్ 17" US​​లో తక్కువ ధరకు లభిస్తుందని పట్టికను చూస్తే తెలుస్తుంది. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్ USలో మాత్రమే eSIM వెర్షన్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. eSIM (ఎంబెడెడ్ SIM) అనేది ఫిజికల్ SIM కార్డ్‌కి బదులుగా డివైజ్​లో అంతర్నిర్మితంగా ఉండే డిజిటల్ SIM. ఇకపోతే "ఐఫోన్ 17" అత్యధిక ధర UK అంటే యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో ఉంది.

ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ మోడల్ ఎక్కడ చౌక?: పైనున్న పట్టికను గమనిస్తే ఈ 6 దేశాలలో "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" UAEలో దాదాపు రూ. 84,000 ధరతో చౌకగా లభిస్తుందని తెలుస్తుంది. అదే సమయంలో ఇది జర్మనీలో దాదాపు రూ. 1,23,000 ధరతో అత్యంత ఖరీదైనదిగా ఉందని చూడొచ్చు.

ఐఫోన్ 17 ప్రో తక్కువ ధర ఎక్కడ?: "ఐఫోన్ 17 ప్రో" గ్లోబల్ ధరల విషయానికి వస్తే "ఐఫోన్ 17"తో పాటు ఇదీ అమెరికాలోనే తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది. దీని అత్యధిక ధర జర్మనీలో ఉంటుంది.

ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ధర ఎక్కడ తక్కువ?: పై పట్టికను గమనిస్తే "ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్" కూడా అమెరికాలోనే చౌకగా లభిస్తుందని చూడొచ్చు. అదే సమయంలో ఇది UKలో అత్యధిక ధరతో ఖరీదైనదిగా ఉంది.

దీన్నిబట్టి చూస్తే "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​లోని నాలుగు మోడల్స్​లో మూడు మోడల్స్ అమెరికాలోనే అతి తక్కువ ధరలో లభిస్తున్నాయి.

