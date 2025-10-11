'AIతో భయం లేదు- సరిగా వాడితే లక్షల ఉద్యోగాల సృష్టి'
సరైన వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తే భారత్లో రాబోయే ఐదేళ్లలో సుమారు 4 మిలియన్ల కొత్త ఉద్యోగాలు: NITI ఆయోగ్
Published : October 11, 2025 at 7:53 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హవా నడుస్తోంది. ఇది విద్య నుంచి వైద్యం, వ్యాపారం నుంచి వ్యవసాయం వరకు అన్ని రంగాల్లో విస్తరించి ప్రపంచ రూపురేఖలను మారుస్తోంది. దీంతో ఏఐ భవిష్యత్తులో తమ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తుందనే భయాందోళనలో చాలామంది ఉన్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా దీనిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా గణనీయమైన చర్చ నడుస్తోంది. అయితే ఈ AI సాంకేతికత సహాయంతో లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించొచ్చని NITI ఆయోగ్ నుంచి వచ్చిన కొత్త నివేదిక పేర్కొంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
నీతి ఆయోగ్ కొత్త నివేదిక "Roadmap for Job Creation in the AI Economy" ప్రకారం.. భారతదేశం సరైన వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తే రాబోయే ఐదేళ్లలో సుమారు 4 మిలియన్ల కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించవచ్చు. అయితే పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే 2031 నాటికి టెక్ సర్వీస్ సెక్టార్లో పనిచేసే వారి సంఖ్య సుమారు 2 మిలియన్ల వరకు తగ్గుతుందని కూడా నివేదిక పేర్కొంది. కానీ భారతదేశం సకాలంలో సరైన చర్యలు తీసుకుంటే ఈ టెక్నాలజీ సహాయంతో లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించవచ్చని సూచించింది.
India’s AI Moment: Turning Disruption into Opportunity— NITI Aayog (@NITIAayog) October 10, 2025
NITI Aayog’s Frontier Tech Hub today released The Roadmap for Job Creation in the AI Economy, outlining an ambitious vision to position India as the AI workforce capital of the world.
The roadmap was unveiled by Shri B.V.R.… pic.twitter.com/u0ELAspjo8
నేషనల్ AI టాలెంట్ మిషన్: ఈ కొత్త విధానానికి అనుగుణంగా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ AI వర్క్ఫోర్స్ క్యాపిటల్గా మార్చడానికి "నేషనల్ AI టాలెంట్ మిషన్"ను ప్రారంభించాలని NITI ఆయోగ్ సిఫార్సు చేసింది. అంటే పాఠశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, నైపుణ్య కేంద్రాలలో పిల్లలకు ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్, లేదా గణితం నేర్పుతున్నట్లే భవిష్యత్తులో AIని బేసిక్ స్కిల్గా బోధించడం అవసరమని చెబుతోంది.
"భారతదేశపు నిజమైన బలం ఇక్కడి ప్రజలలోనే ఉంది. మనకు 9 మిలియన్లకు పైగా టెక్, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందల్లా ఏకీకృత దృష్టి (Unified Vision), వేగవంతమైన చర్య (Swift Action)" అని నీతి ఆయోగ్ CEO B.V.R సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు.
దీంతోపాటు దేశీయ ప్రతిభకు సరైన దిశానిర్దేశం, పూర్తి మద్దతు లభించేలా ప్రభుత్వం AI ఓపెన్-సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని NITI ఆయోగ్ తాజా నివేదిక పేర్కొంది.
మొత్తంమీద ఈ NITI ఆయోగ్ నివేదిక పెరుగుతున్న AI టెక్నాలజీ వినియోగం వల్ల ఉద్యోగాలను కోల్పోతామనే భయాన్ని వీడొచ్చని స్పష్టం చేస్తోంది. ఎందుకంటే సరైన విధానాలను అనుసరించడం ద్వారా AI లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించగలదు. ఇంకా భారతదేశం తన శ్రామిక శక్తిని రక్షించుకోవడమే కాకుండా AI యుగంలో గ్లోబల్ లీడర్గా కూడా ఎదగగలదని నివేదిక పేర్కొంది.