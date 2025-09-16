రాబోయే ఐదేళ్లలో నంబర్-1గా భారత ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ: నితిన్ గడ్కరీ
మూడవ అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ మార్కెట్గా భారత్- ఐదేళ్లలో అగ్రగామిగా ఎదగడమే లక్ష్యం
Published : September 16, 2025 at 4:04 PM IST
Automobile Industry India: భారత్ ఇప్పుడు జపాన్ను అధిగమించి ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ మార్కెట్గా అవతరించిందని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. ఈ క్రమంలో రాబోయే ఐదేళ్లలో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని సాధించడమే ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వెల్లడించారు.
రాజధాని దిల్లీలో జరిగిన "ఇంటర్నేషనల్ వాల్యూ సమ్మిట్ 2025"లో ఆటోమొబైల్ తయారీ, గ్రీన్ మొబిలిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్టక్చర్ ఇన్నోవేషన్లో ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా భారత్ స్థాపనకు ప్రతిష్టాత్మకమైన రోడ్మ్యాప్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి అన్ని ప్రధాన ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ బ్రాండ్లు ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నాయని అన్నారు.
"ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ కంపెనీల దృష్టి ఇప్పుడు భారతదేశం అసెంబుల్ చేయడం నుంచి ప్రపంచానికి వాహనాలను ఎగుమతి చేయడం వైపు మళ్లింది అని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. భారతదేశ ద్విచక్ర వాహన రంగం మాత్రమే దాని ఉత్పత్తిలో 50 శాతానికి పైగా ఎగుమతి చేస్తుందని, ఇది పెరుగుతున్న భారత్ ప్రపంచ ఉనికిని ప్రతిబింబిస్తుందని గడ్కరీ తెలిపారు.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయెల్, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలలో భారతదేశం నాయకత్వాన్ని కూడా ఆయన హైలైట్ చేశారు. "మేం ఇప్పటికే హైడ్రోజన్ ట్రక్కులను ప్రారంభించాం, పైలట్ ప్రాజెక్టులు పది మార్గాల్లో నడుస్తున్నాయి. గ్రీన్ మొబిలిటీ రంగంలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించడమే మా లక్ష్యం" అని గడ్కరీ అన్నారు.
ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగాల సహకారంతో ప్రభుత్వం హైడ్రోజన్ మౌలిక సదుపాయాలను వేగవంతం చేయడానికి రూ. 600 కోట్ల గ్రాంట్ను అందించింది. ప్రస్తుతం యాక్టివ్ ట్రయల్స్లో ఉన్న ఐసోబుటనాల్, బయో-బిటుమెన్ వంటి కొత్త ఇంధన ఎంపికలలో సాధించిన పురోగతిని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. భారతదేశ రహదారి మౌలిక సదుపాయాలలో కూడా పరివర్తనాత్మక పురోగతి ఉంది.
"భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద రహదారి నెట్వర్క్ను కలిగి ఉంది. మేం ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించాం. పానిపట్ నుంచి దిల్లీ విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు ఇప్పుడు మూడు గంటలకు బదులుగా 35 నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది" అని గడ్కరీ అన్నారు. చెన్నై-బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్వే, రూ. 23,000 కోట్ల బెంగళూరు రింగ్ రోడ్ వంటి ప్రధాన ప్రాజెక్టులు కనెక్టివిటీకి కొత్త కోణాన్ని ఇస్తాయని, పట్టణ రద్దీని తగ్గిస్తాయని పేర్కొన్నారు.