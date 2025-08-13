Independence Day 2025: మరో రెండు రోజుల్లో భారతదేశం తన 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎప్పటిలాగానే ఈ ఆగస్టు 15, 2025 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని కూడా దేశ రాజధాని దిల్లీ ఎర్రకోటలో ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ వార్షిక కార్యక్రమం సాధారణంగా త్రివర్ణ పతాక ఆవిష్కరణతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమం మొత్తం టెలివిజన్ ఛానెల్లు, యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతాయి. అయితే చాలామంది స్వయంగా ఈ వేడుకలకు హాజరు కావడానికి ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా ఈ ఏడాది పంద్రాగస్టు వేడుకలకు హాజరు కావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే అందుకోసం మీరు టికెట్ను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.
పంద్రాగస్టు వేడుకలను లైవ్లో చూడటానికి టిక్కెట్లు ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి?: ఎర్రకోటలో జరిగే పంద్రాగస్టు వేడుకలకు ఆఫ్లైన్లో టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయడం సాధ్యమే అయినప్పటికీ, అది అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెరిచిన కౌంటర్ల స్థానాలను కనుగొనాలి. ఈ సమాచారాన్ని వార్తాపత్రిక జాబితాల ద్వారా లేదా అధికారిక వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు.
మరోవైపు ఈ కార్యక్రమానికి ఆన్లైన్లో టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయడం చాలా సులభమైన ప్రక్రియ. ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు e-invitations.mod.gov.in వెబ్సైట్కి వెళ్లి కొన్ని సులభమైన దశలను అనుసరించి టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ బుకింగ్ ఆగస్టు 13న ప్రారంభమవుతుంది. అంటే పోర్టల్ ఇవాళ్టి నుంచే అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఆన్లైన్లో టిక్కెట్లను ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?:
- ఇందుకోసం e-invitations వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- అందులో "Independence Day 2025 Ticket Booking"ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఆప్షన్ ఇవాళ్టి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
- తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి, క్యాప్చాను ఎంటర్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత మీరు "Request OTP"పై క్లిక్ చేస్తే మీరు నమోదు చేసిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక OTP వస్తుంది. దాన్ని మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అనంతరం మీకు అవసరమైన టిక్కెట్ల సంఖ్యను నమోదు చేయండి.
- వెరిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం మీరు మీ ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఏదైనా ఇతర వ్యాలిడ్ ఫొటో IDని అప్లోడ్ చేయాలి.
- ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తయిన తర్వాత మీరు లైవ్లో వేడుకలు చూసేందుకు టికెట్ కేటగిరీని సెలక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు.
సీట్ల ధరలు ఎలా ఉంటాయి?: పంద్రాగస్టు వేడుకల్లో పాల్గొని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలి అనుకునేవారు మూడు కేటగిరీలలో సీట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. వాటి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
- ప్రతి జనరల్ సీటింగ్ ధర: రూ. 20
- స్టాండర్డ్ సీటింగ్ ధర: రూ. 100
- ప్రీమియం సీటింగ్ ధర: రూ. 500
ఈ మూడు కేటగిరీలలో మీకు ఏ సీటు కావాలన్నా ఆన్లైన్లో డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్, UPI ద్వారా పేమెంట్ చేయొచ్చు.
ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తయిన తర్వాత మీరు మీ "e-ticket"ను డౌన్లోడ్ చేసుకోగల మరొక పేజీకి డైరెక్ట్గా మళ్లుతారు.
ఈ "e-ticket"లో QR కోడ్, సీటింగ్ వివరాలు ఉంటాయి. మీరు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు మీతో తీసుకెళ్లాలనుకునే మీ మొబైల్ ఫోన్లో దాన్ని సేవ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పంద్రాగస్టు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లేటప్పుడు లోపలికి ప్రవేశం పొందాలంటే మీరు గేట్ వద్ద టికెట్ చూపించాల్సి ఉంటుంది.
2025 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ షెడ్యూల్ ఇదే!: MyGov వెబ్సైట్ ప్రకారం ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 6:20 గంటలకు NCC, మై భారత్ వాలంటీర్ల సమావేశం, గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ ఏర్పాటుతో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రధానమంత్రి ఉదయం 7:10 గంటలకు లాహోరి గేట్ వద్దకు చేరుకుంటారు. గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ను పరిశీలించిన తర్వాత ప్రధాని మోదీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి జాతీయ గీతాన్ని ప్లే చేస్తారు.
జాతీయ గీతాలాపన తర్వాత 21 తుపాకుల వందనం మోగిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ హెలికాప్టర్లు ఆహ్వానితులపై పూల వర్షం కురిపిస్తాయి. అనంతరం ప్రధాని మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత NCC క్యాడెట్లు, మై భారత్ వాలంటీర్లు బెలూన్లను ఎగురవేసి కార్యక్రమం ముగింపును సూచిస్తారు.
