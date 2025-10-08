IMC 2025: కీలకమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో జియో ఫోన్ లాంఛ్- కేవలం రూ. 799లకే!

ETV Bharat / technology

Jio Introduces Safety Focused JioBharat Phones and Free AI Classroom Course
Jio Introduces Safety Focused JioBharat Phones and Free AI Classroom Course (Photo Credit- Jio)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 7:24 PM IST

Hyderabad: దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (IMC 2025) జరుగుతోంది. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ఇవాళ (అక్టోబర్ 8, 2025) ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టెక్ ఈవెంట్‌. ఈ కార్యక్రమంలో జియో భద్రతతో కూడిన "జియోభారత్" ఫోన్, ఉచిత AI క్లాస్​రూమ్ కోర్సును ప్రారంభించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

రూ. 799 ధరకే జియోభారత్ ఫోన్: ఈ కొత్త జియోభారత్ ఫోన్ ధర కేవలం రూ. 799 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సరసమైన ధరతో పాటు ఇది నాలుగు కీలకమైన భద్రతా ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, మహిళలకు ఇది "సురక్షితమైన ఫోన్" అని కంపెనీ చెబుతోంది.

జియోభారత్ ఫోన్‌ కీలక ఫీచర్లు:

  • లొకేషన్ మానిటరింగ్: ఈ ఫీచర్ మీ ప్రియమైనవారి లొకేషన్​ను ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • యూసేజ్ మేనేజర్: ఇది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఎవరు కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే మెసెజ్ పంపవచ్చో నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ఫీజర్ తెలియని నంబర్‌లను బ్లాక్ చేయడానికి కూడా అనుమతిస్తుంది.
  • ఫోన్ అండ్ సర్వీస్ హెల్త్: ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులను బ్యాటరీ అండ్ నెట్‌వర్క్ స్థితిని రియల్​ టైమ్​లో పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • లాంగ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్: ఈ ఫోన్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 7 రోజుల వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను అందిస్తుంది.

ఈ ఫోన్ లాంఛ్ సందర్భంగా మాట్లాడిన జియో దీని ఫీచర్లు దాదాపు ప్రతి ఇంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు జియో స్టోర్‌లతో పాటు జియోమార్ట్, అమెజాన్, స్విగ్గీ ఇన్‌స్టామార్ట్​తోపాటు ఇతర మొబైల్ అవుట్‌లెట్‌లను సందర్శించవచ్చు.

జియో AI క్లాస్‌రూమ్‌ కూడా లాంఛ్: IMC 2025లో జియో AI క్లాస్‌రూమ్ ఫౌండేషన్ కోర్సును కూడా ప్రారంభించింది. ఇది పూర్తిగా ఉచితం. ఈ కోర్సును JioPC, Jio ఇన్స్టిట్యూట్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. విద్యార్థులు లేదా ఇతరత్రా ప్రతి ఒక్కరినీ AI ప్రపంచానికి అనుసంధానించడమే దీని లక్ష్యం.

మీరు ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నా అది PC, ల్యాప్‌టాప్ లేదా టీవీ అయినా JioPC ద్వారా ఈ కోర్సును యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈ 4 వారాల కోర్సులో వీడియో లెక్చర్‌లు, ప్రాక్టికల్ అసైన్‌మెంట్‌లు, AI టూల్స్​పై ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. కోర్సు పూర్తి చేసిన JioPC వినియోగదారులకు Jio ఇన్‌స్టిట్యూట్ సర్టిఫికేట్‌ లభిస్తుంది. మరికొందరికి కంప్లీషన్ బ్యాడ్జ్‌ను అందించనున్నారు.

ఈ కోర్సు ప్రతి వారం ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్​ను కవర్ చేస్తుంది. ఇది AI బేసిక్ అవగాహనతో ప్రారంభమవుతుంది. దీని తర్వాత ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఆ తర్వాత AI వినియోగం, క్రియేటివ్ వర్క్, చివరకు క్యాప్‌స్టోన్ ప్రాజెక్ట్‌ను సిద్ధం చేయడాన్ని కూడా నేర్పిస్తారు.

