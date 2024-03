మ్యాథ్స్​ స్టూడెంట్స్​ కోసం సూపర్​ యాప్​ - స్కాన్​ చేస్తే చాలు - సమాధానం వచ్చేస్తుంది!

How To Use Photomath App : గణితం అంటేనే చాలా మందికి భయం పట్టుకుంటుంది. లెక్కల చిక్కుముడులు విప్పలేక నానా అవస్థలు పడుతుంటారు. సంక్లిష్టమైన గణిత సమస్యలకు సమాధానం రాబట్టలేక తెగ కష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే గూగుల్ కంపెనీ ఒక సరికొత్త యాప్​ను తీసుకువచ్చింది. అదే 'ఫొటోమ్యాథ్‌' యాప్‌.

వాస్తవానికి గూగుల్ కంపెనీ ఈ మ్యాథ్స్​ యాప్​ను చాలా కాలం క్రితమే కొనుగోలు చేసింది. తాజాగా దానిని ప్లేస్టోర్​, యాప్​ స్టోర్​ యూజర్లకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనిని మీరు ఫ్రీగా డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్ వెర్షన్ పూర్తిగా ఫ్రీ. కానీ ప్రీమియం వెర్షన్ కావాలంటే డబ్బులు కట్టాల్సి ఉంటుంది.

చిక్కు లెక్కలకు సులువైన సమాధానం!

మీకు గణితంలో ఏదైనా ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియకపోతే, వెంటనే ఈ యాప్ ఉపయోగించి సరైన సొల్యూషన్​ను కనుగొనవచ్చు. ఇందుకోసం మీరు ప్రశ్నను ఫొటో తీసి ఫొటోమ్యాథ్​ యాప్​లో అప్లోడ్ చేయాలి. లేదా యాప్​ ఓపెన్ చేసి, ప్రశ్నను స్కాన్ చేయాలి. అంతే సింపుల్​. యాప్​ మీ ప్రశ్నను ఎనలైజ్ చేసి, సరైన సమాధానాన్ని ఇస్తుంది.

ఈ ఫొటోమ్యాథ్ యాప్​ ద్వారా మీరు కూడికలు, తీసివేతలు లాంటి బేసిక్ మ్యాథ్స్ చేయవచ్చు. అలాగే రేఖాగణితం, త్రికోణమితి లాంటి సంక్లిష్టమైన లెక్కలకు కూడా సమాధానాలు కనుగొనవచ్చు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఫొటోమ్యాథ్ యాప్​ అనేక భాషలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఫొటోమ్యాథ్ యాప్ ఎలా వాడాలంటే?

ముందుగా మీరు ప్లేస్టోర్ లేదా యాపిల్​ స్టోర్​లోకి వెళ్లాలి.

ఫొటోమ్యాథ్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే యాప్ కనిపిస్తుంది.

ఈ ఫొటోమ్యాథ్ యాప్​ను మీ డివైజ్​లోకి డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.

యాప్​ను ఓపెన్ చేసి మ్యాథ్య్​ ప్రోబ్లమ్​ను స్కాన్​ చేయాలి.

ఒకవేళ స్కాన్ చేయడం వీలుకాకపోతే, ప్రశ్నను మాన్యువల్​గా టైప్​ కూడా చేయవచ్చు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కీబోర్డ్ ఉంటుంది.

ప్రశ్నను మీరు స్కాన్ చేయగానే, తెరపై మీకు సమాధానం కనిపిస్తుంది.

నోట్ : మీరు స్కాన్ చేసే ప్రశ్న చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి. చేతిరాతలో స్పష్టత లేకపోతే ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం రాకపోవచ్చు.

