ETV Bharat / technology

ఈ-మెయిల్ పొరపాటున సెండ్ చేశారా?- డోంట్ వర్రీ.. ఇలా చేస్తే అన్​సెండ్​ చేసేయొచ్చు! - How to Unsend Email in Gmail

By ETV Bharat Tech Team Published : 10 hours ago

How_to_Unsend_Email_in_Gmail ( ETV Bharat )