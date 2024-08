How To Stop Ads On Android Mobile : మొబైల్ ఫోన్​లో వచ్చే యాడ్స్ మనల్ని చీకాకు పెడుతూ ఉంటాయి. ఏ యాప్​ ఓపెన్ చేసినా, ముందుగా యాడ్స్​ కనిపిస్తూ, మన పనులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం, మనకు తెలియకుండానే, మన ఫోన్​లో కొన్ని యాప్స్ ఇన్​స్టాల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా మనకు కనిపించవు. ఇవి మన ఆండ్రాయిడ్​ ఫోన్​లో ఆటోమేటిక్​గా యాడ్స్ వచ్చేలా చేస్తాయి. అందుకే ఇలాంటి వాటిని ఎలా సింపుల్​గా రిమూవ్ చేయాలో ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

మొదటి పద్ధతి : How To Turn Off Ads On Any Smartphone

ముందుగా మీ ఫోన్​లోని Settings ను ఓపెన్ చేయండి.

సెట్టింగ్స్​లో Apps పై క్లిక్ చేయండి.

తరువాత App managementపై క్లిక్ చేయండి.

వెంటనే మీ మొబైల్ ఫోన్​లో ఇన్​స్టాల్ అయ్యున్న యాప్స్​ అన్నీ అక్కడ కనిపిస్తాయి. కానీ కొన్ని యాప్స్​ మాత్రం కనిపించకుండా ఉంటాయి.

ఇలా కనిపించని యాప్స్​ను చూడాలంటే, మీ మొబైల్​ను డార్క్ మోడ్​లోకి మార్చుకోవాలి.

అప్పుడు App managementలో ఉన్న సీక్రెట్ లేదా హిడెన్​ యాప్​లు​ మనకు కనిపిస్తాయి. వైట్​ మోడ్​లో ఫోన్ ఆపరేట్ చేసేవారికి ఇలాంటి హిడెన్ యాప్​లు కనిపించవు. ఎందుకంటే వీటికి ఎలాంటి ఐకాన్​లు ఉండవు.

ఇప్పుడు మీరు ఆ సీక్రెట్/ హిడెన్​​ యాప్​పై క్లిక్ చేయాలి. కానీ వెంటనే దానిని అన్​ఇన్​స్టాల్ చేసేయకూడదు.

ముందుగా Storage usageపై క్లిక్ చేసి clear data, cache లను పూర్తిగా తొలగించాలి. ఆ తరువాత మాత్రమే దానిని అన్​ఇన్​స్టాల్ చేయాలి.

కానీ ఇక్కడితో పని అయిపోలేదు. ఇలాంటి హిడెన్ యాప్​లను పర్మినెంట్​గా మీ ఫోన్ నుంచి రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అది మళ్లీ అటోమేటిక్​గా ఇన్​స్టాల్ అయిపోతుంది.

అందుకే మీరు ఈ హిడెన్ యాప్​ ఎక్కడ డౌన్​లోడ్ అయ్యుందో తెలుసుకోవాలి. ఇందుకోసం మీ File managerను ఓపెన్ చేయండి.

ఇందులో Apps లోకి వెళ్తే, అక్కడ ఈ హిడెన్ యాప్​ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ అక్కడ కూడా కనిపించకపోతే, Downloadsలోకి వెళ్లి చూడాలి.

ఐకాన్​ లేని యాప్​లు మీకు కనిపిస్తాయి. వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని డిలీట్ చేసేయండి.

దీనితో ఈ హిడెన్ లేదా సీక్రెట్ యాప్​ మీ మొబైల్ నుంచి పర్మినెంట్​గా డిలీట్ అయిపోతుంది.

కానీ ఇక్కడితో దీని పని అయిపోదు. మనకు ఈ హిడెన్ యాప్​ ఏ అప్లికేషన్ ద్వారా మొబైల్​లోకి డౌన్​లోడ్ అయ్యిందో తెలుసుకోవాలి.

కానీ ఇది చాలా కష్టమైన పని. అందుకే మీ మొబైల్​లో మీరు వాడని యాప్​లు అన్నింటినీ డిలీట్ చేయాలి. ప్లేస్టోర్ నుంచి కాకుండా, థర్డ్ పార్టీ యాప్​ల నుంచి డౌన్​లోడ్ చేసుకున్న యాప్​లను కూడా పూర్తిగా అన్​ఇన్​స్టాల్ చేసేయండి.

ఈ విధంగా మీ మొబైల్​లో వచ్చే పాప్​అప్​ యాడ్స్​ను పూర్తిగా రిమూవ్​ చేసుకోవచ్చు.

రెండో పద్ధతి : How To Stop Unwanted Pop-up Ads On Android

మీ ఫోన్​లో ఉన్న హిడెన్ యాప్​లను కనుగొనేందుకు మరో మార్గం కూడా ఉంది.

ఇందుకోసం మీరు Settings లోకి వెళ్లి About Phone లేదా About Device పై క్లిక్ చేయాలి.

తరువాత Versionపై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీకు Build number లేదా MIUI version అని కనిపిస్తుంది. దానిపై 7 సార్లు ట్యాప్​ చేయాలి.

వెంటనే మీ మొబైల్​లో డెవలపర్​ ఆప్షన్స్​ యాక్టివేట్ అవుతాయి. దీని ద్వారా కూడా మీ మొబైల్​లోని హిడెన్ అప్లికేషన్లను కనుక్కోవచ్చు.

ఇందుకోసం మీరు Additional settings లోకి వెళ్లి Developer Options పై క్లిక్ చేయాలి.

అక్కడ మీకు Running Services అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

వెంటనే మీ మొబైల్ బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. అక్కడ ఐకాన్​ లేని హిడెన్​ అప్లికేషన్లు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా మీ మొబైల్​లో ఉన్న సీక్రెడ్ లేదా హిడెన్​ యాప్​లను సులువుగా గుర్తించవచ్చు. వీటిని రిమూవ్ చేయాలంటే, మళ్లీ App managementలోకి వెళ్లి, మొదటి పద్ధతిలో చెప్పిన విధంగా అన్​ఇన్​స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఈ విధంగా మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్​లో వస్తున్న యాడ్​లను చాలా సులువుగా ఆపేయవచ్చు.

