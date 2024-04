Gmailలో లార్జ్​ ఫైల్స్ పంపించాలా? ఈ సింపుల్ స్టెప్స్​ ఫాలో అవ్వండి! - How To Send Large Files In Gmail

How To Send Large Files Through Gmail : నేటి కాలంలో జీ-మెయిల్ తెలియని వారు లేరంటే అది ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. గూగుల్​ కంపెనీకి చెందిన ఈ జీ-మెయిల్​ను నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. క్వాలిటీ మిస్‌ కాకుండా ఫొటోలు పంపించాలన్నా, ముఖ్యమైన ఫైల్స్‌, డాక్యుమెంట్లు సెండ్‌ చేయాలన్నా చాలా మంది జీ-మెయిల్‌నే వాడుతుంటారు. అయితే జీ-మెయిల్​లో 25 MB కన్నా పెద్ద సైజు ఉన్న ఫైల్స్​ను పంపేందుకు వీలుపడదు. కానీ ఒక చిన్న ట్రిక్ వాడితే చాలు, చాలా పెద్ద ఫైల్స్​ను అయినా చాలా ఈజీగా జీ-మెయిల్ ద్వారా పంపించవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జీమెయిల్​లో పెద్ద సైజ్​ ఫైల్స్​ ఎలా పంపించాలి?

How To Send Large Files In Gmail :

ముందుగా మీరు పంపించాలనుకుంటున్న ఫైల్‌/ డాక్యుమెంట్​/ ఫొటో/ వీడియోలను గూగుల్‌ డ్రైవ్‌లోకి అప్లోడ్​ చేయాలి.

మెయిల్‌ పంపే సమయంలో స్క్రీన్​ కుడివైపున కనిపించే 'డ్రైవ్‌' ఐకాన్‌ ఎంచుకోవాలి. డెస్క్‌టాప్‌లో అయితే ఈ ఐకాన్‌ కింద ఉంటుంది.

ఐకాన్‌ను క్లిక్‌ చేయగానే 2 ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో ‘Insert from Drive’ ఆప్షన్‌పై క్లిక్‌ చేయాలి.

తరువాత దానిలోని ‘My Drive’ను ఎంచుకోవాలి.

వెంటనే మీరు గూగుల్‌ డ్రైవ్‌లోకి అప్లోడ్​ చేసిన ఫైల్స్‌ అన్నీ కనిపిస్తాయి.

వాటిలోంచి మీరు పంపించాలనుకుంటున్న లార్జ్‌ ఫైల్‌ని ‘Select’ చేసుకోవాలి.

వెంటనే మీరు సెలెక్ట్‌ చేసిన ఫైల్‌కు సంబంధించిన లింక్‌ను గూగుల్‌ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. దానిని ఆటోమెటిక్‌గా ఈ-మెయిల్‌కి పంపిస్తుంది.

మెయిల్‌ పంపించే ముందు, లింక్‌ను కేవలం అందుకున్నవారు మాత్రమే యాక్సెస్‌ చేయాలా? లేదా ఎవరైనా యాక్సెస్‌ చేయవచ్చా? అనే రెండు ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.

మీకు నచ్చిన దాన్ని ఎంచుకుని మెయిల్‌ సెండ్‌ చేసేయండి. అంతే సింపుల్​!

ఎనేబుల్ యాక్షన్ కన్ఫర్మేషన్ : జీమెయిల్​ వాడేవారు, అప్పుడప్పుడు పొరపాటున 'మెయిల్ సెండ్' బటన్ నొక్కేస్తుంటారు. అయితే ఇలా పొరపాటున పంపిన మెయిల్​ను డిలీట్ లేదా ఆర్కైవ్ చేసుకునే ఆప్షన్ జీమెయిల్​లో ఉంది. అది ఎలా అంటే?

మీ ఆండ్రాయిడ్ డివైజ్​లో జీమెయిల్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మూడు చుక్కల బటన్​పై నొక్కండి.

సెట్టింగ్స్​లోకి వెళ్లి జనరల్​ సెట్టింగ్స్​ను ఎంచుకోండి.

యాక్షన్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం కిందికి స్క్రోల్ చేయండి.

మీ ప్రాధాన్యతలను బట్టి డిలీట్​/ ఆర్కైవ్/ సెండ్ మెయిల్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోండి.

