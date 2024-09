ETV Bharat / technology

అమ్మాయిలూ 'స్పై కెమెరా'లను ఎలా కనిపెట్టాలో తెలుసా? - How To Detect Spy Cameras

How To Detect Spy Cameras Around Us : ప్రస్తుత రోజుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాల వినియోగం ఎక్కువైపోయింది. షాపింగ్​ మాల్స్​, హోటళ్లు, విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలు సహా మనం ఉండే ఇంటి బయట, చుట్టూ కూడా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ భద్రతాపరంగా మనకు రక్షణ కల్పిస్తాయన్నది వాస్తవం. ఇదిలా ఉంటే కొంత మంది నేరగాళ్లు స్పై కెమెరాలు ఏర్పాటుచేసి, ఇతరులకు తెలియకుండా వీడియోలు తీస్తుంటారు. తరువాత వారిని బెదిరించి ఆర్థికంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటారు. సైబర్​ నేరగాళ్లు అయితే నేరుగా మీ ఫోన్​, ల్యాప్​టైప్​, ట్యాబ్​ లాంటి డివైజ్​లను హ్యాక్ చేసి, మీ కెమెరాలతోనే మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తుంటారు. ఇలా మీకు తెలియకుండానే మీ ఫొటోలను, వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తుంటారు. వీటి వల్ల మీ వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలుగుతుంది. పైగా ఆర్థికంగా, మానసికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఎవరైనా మీపై నిఘా వేసినట్లు అనుమానం వచ్చినా, స్పై కెమెరాలు ఉన్నట్లు అనిపించినా వెంటనే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కెమెరా రికార్డింగ్​ను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి ఆథరైజ్డ్​ రికార్డింగ్ కాగా, మరొకటి అన్​ఆథరైజ్డ్ రికార్డింగ్​​. ఉదాహరణకు ఆఫీసుల్లో, షాపింగ్​ కాంప్లెక్సుల్లో, ఆపార్ట్​మెంట్​లలో ఏర్పాటు చేసే కెమెరాల్లో రికార్డ్​ అయ్యే వాటిని ఆథరైజ్డ్​ రికార్డింగ్​గా పేర్కొంటారు. అలాకాకుండా, ఎవరికీ తెలియకుండా మీ కంటికి కనిపించని విధంగా స్పై కెమెరాలు అమర్చడం లేదా మీ ఫోన్​, పీసీలను హ్యాక్ చేసి, మీ ఫొటోలను, వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తే, దానిని అన్​-ఆథరైజ్డ్​ రికార్డింగ్​గా చెప్పవచ్చు.

మీ ఫోన్​తో స్పై కెమెరాలను కనిపెట్టేయవచ్చు!