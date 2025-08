ETV Bharat / technology

మీ Gmail స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిందా?- ఈ స్మార్ట్ టిప్స్‌తో ఈజీగా ఇన్‌బాక్స్ క్లియర్ చేయండి! - HOW TO DELETE ALL EMAILS IN GMAIL

Gmail ( Photo Credit- Getty Images )

Published : August 2, 2025

How to Delete All Emails in Gmail: ప్రస్తుతం చాలా మంది Gmail అకౌంట్స్​ను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో కొంతవరకు స్టోరేజ్​ అంటే 15GB స్పేస్ మాత్రమే మనకు ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీంతో Gmail ఇన్‌బాక్స్‌లో మెయిల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి ఆ స్పేస్ కాస్త నిండిపోయిందంటే ఇక మనకు కొత్త మెయిల్స్ రావు. అప్పుడు చేసేదేం లేక అదనంగా డబ్బులు చెల్లించి స్టోరేజ్​ స్పేస్​ను పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకుంటే కొత్త అకౌంట్​కు లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆ అవసరం లేకుండా మనం ఒకేసారి Gmailలోని అధిక మెసెజ్​లను డిలీట్ చేసేయొచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి. ఒకేసారి ఇన్​బాక్స్​లో మల్టిపుల్ ఇమెయిల్స్​ను డిలీట్ చేయడం ఎలా?: How to Delete Bulk Emails at Once? (Photo Credit- ETV Bharat via Gmail) ఇందుకోసం ముందుగా మీరు మీ Gmail అకౌంట్​లోకి లాగిన్ అయి ఇన్‌బాక్స్ ఫోల్డర్‌ను ఓపెన్ చెయ్యండి.

అందులో పైన ఉన్న టూల్‌బార్‌లోని స్క్వేర్ చెక్​బాక్స్​పై క్లిక్ చేయండి. ఇది మీ ప్రస్తుత పేజీ (current page)లో కనిపించే అన్ని అంటే 50 లేదా 100 ఇమెయిల్‌లను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది.

ఇప్పుడు మీకు టూల్‌బార్‌లో బ్లూ కలర్ నోటిఫికేషన్ కన్పిస్తుంది. మీరు ఇన్‌బాక్స్‌లోని అన్ని ఇమెయిల్స్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా (లేదా) ప్రస్తుత పేజీలోని ఇమెయిల్‌లను మాత్రమే ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.

తర్వాత మీరు టూల్‌బార్‌లోని Delete లేదా Trash ఐకాన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఇప్పుడు మీరు Confirmపై క్లిక్ చేస్తే ఒకేసారి చాలా ఇమెయిల్స్​ అంటే మీ Gmail అకౌంట్​లోని బల్క్ ఇమెయిల్స్ ఒకేసారి​ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఈ ప్రాసెస్ ప్రైమరీ ఇన్‌బాక్స్‌కు మాత్రమే కాకుండా Gmailలోని ప్రతి ఫోల్డర్‌కు చెల్లుతుంది. అంటే Gmailలోని ప్రతి ఫోల్డర్​ను ఇలాగే డిలీట్ చేసుకోవచ్చన్నమాట. అయితే ఇన్‌బాక్స్ నుంచి డిలీట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇమెయిల్స్​ 30 రోజుల పాటు బిన్‌లో ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు కావాలంటే వాటిన్నింటిని లేదా వాటిలోని కొన్ని మెయిల్స్​ను తిరిగి పొందొచ్చు. అయితే ఇక ఆ మెయిల్స్ అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు బిన్​కు వెళ్లి వాటినన్నింటినీ మాన్యువల్​గా డిలీట్ చేసేయొచ్చు. ఇది మీ Gmail అకౌంట్​లో స్థలాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది. నిర్దిష్ట రకాల ఇమెయిల్‌లను బల్క్‌గా ఎలా తొలగించాలి?: మీ Gmailలో స్పెసిఫిక్ టైప్స్ ఇమెయిల్స్​ను బల్క్‌గా కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు. మీరు కేటగిరీ, లేబుల్, సెండర్, సైజ్, నిర్దిష్ట తేదీ పరిధి ఆధారంగా మల్టిపుల్ ఇమెయిల్స్​ను తొలగించొచ్చు. ఇది మనం పైన చెప్పిన ప్రాసెస్​ను ఉపయోగించి ఒకేసారి అన్ని ఇమెయిల్స్​ను డిలీట్ చేయడానికి బదులుగా నిర్దిష్ట రకాల ఇమెయిల్‌లను ఒకేసారి తొలగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి. How to Delete Specific Types of Bulk Emails? (Photo Credit- ETV Bharat via Gmail) కేటగిరీ ఆధారంగా: