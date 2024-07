ETV Bharat / technology

మీ యూట్యూబ్​ ఛానల్​ సూపర్​ సక్సెస్​ కావాలా? ఈ టాప్​-6 టిప్స్​ మీ కోసమే! - YouTube Tips To Grow Your Channel

By ETV Bharat Telugu Team

How to Create a Successful YouTube Channel ( ETV Bharat )

YouTube Tips To Grow Your Channel In 2024 : మీరు మంచి కంటెంట్ క్రియేటర్​గా, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్​గా పేరు సంపాదించాలని అనుకుంటున్నారా? సోషల్ మీడియా ద్వారా మీ బిజినెస్​ను ప్రమోట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నారా? అయితే మీకు యూట్యూబ్ బెస్ట్ ప్లాట్​ఫామ్ అవుతుంది. ప్రతి నెలా దాదాపు 2 బిలియన్ల మంది యూట్యూబ్​ను చూస్తూ ఉంటారు. ఈ వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్​ఫామ్​లో విద్య, వినోదం రెండూ కలగలిసి ఉంటాయి. కనుక ఇక్కడ సక్సెస్ కావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

యూట్యూబ్​ ఛానల్​ వల్ల కలిగే లాభాలు

ప్రేక్షకుల ఆదరణ : యూట్యూబ్​కు సరిహద్దులు అంటూ ఏమీ లేవు. కనుక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజల అభిమానాన్ని మీరు సంపాదించవచ్చు. చాలా మంది స్టార్​ యూట్యూబర్లు ఇలా వచ్చినవారే.

యూట్యూబ్​కు సరిహద్దులు అంటూ ఏమీ లేవు. కనుక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజల అభిమానాన్ని మీరు సంపాదించవచ్చు. చాలా మంది స్టార్​ యూట్యూబర్లు ఇలా వచ్చినవారే. మోనటైజేషన్​ : యూట్యూబ్​ పార్టనర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. యాడ్స్​, ఛానల్ మెంబర్​షిప్స్​, సూపర్ చాట్స్​ ద్వారా; ప్రొడక్ట్స్​ సేల్, అఫిలియేషన్ మార్కెటింగ్​​ చేయడం ద్వారా కూడా సంపాదన పెంచుకోవచ్చు. సబ్​స్క్రైబర్లు పెరుగుతున్న కొలదీ మీ రెవెన్యూ కూడా పెరుగుతుంది.

యూట్యూబ్​ పార్టనర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. యాడ్స్​, ఛానల్ మెంబర్​షిప్స్​, సూపర్ చాట్స్​ ద్వారా; ప్రొడక్ట్స్​ సేల్, అఫిలియేషన్ మార్కెటింగ్​​ చేయడం ద్వారా కూడా సంపాదన పెంచుకోవచ్చు. సబ్​స్క్రైబర్లు పెరుగుతున్న కొలదీ మీ రెవెన్యూ కూడా పెరుగుతుంది. బ్రాండ్ బిల్డింగ్ : మీకంటూ ఒక బ్రాండింగ్​ను సృష్టించుకోవడం వల్ల, సమాజంలో మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ అనుభవం, వ్యక్తిత్వం, విలువలు గురించి ప్రజలకు తెలుస్తుంది.

మీకంటూ ఒక బ్రాండింగ్​ను సృష్టించుకోవడం వల్ల, సమాజంలో మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ అనుభవం, వ్యక్తిత్వం, విలువలు గురించి ప్రజలకు తెలుస్తుంది. జ్ఞానం పంచుకోవడం : మీకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని ట్యుటోరియల్స్ ద్వారా ప్రజలతో పంచుకోవచ్చు. దీని వల్ల చాలా మంది విజ్ఞానం, ప్రేరణ పొందుతారు.

How To Grow Youtube Channel :

1. మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్​ని ఎంచుకోవాలి!