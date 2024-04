How To Clean AirPods Safely : ప్రస్తుత కాలంలో ఫోన్​ వాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇయర్​ ఫోన్స్ లేదా ఎయిర్​పాడ్స్​ను వినియోగిస్తున్నారు. చేతిలో ఫోన్​ ఉన్నట్లే చాలా మంది చెవులకు ఎయిర్​పాడ్స్ ఉంటున్నాయి. అయితే చాలా మంది వాటిని వాడడమే తప్ప వాటి శుభ్రతపై దృష్టి సారించరు. ఎయర్​పాడ్స్​లో దుమ్ము, ధూళి చేరితే అవి వేగంగా పాడైపోతాయి. అంతేకాదు సౌండ్ క్లారిటీ లేక యూజర్లు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఎయిర్​పాడ్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి. అప్పుడే వాటి లైఫ్​స్పాన్ పెరుగుతుంది. అందుకే ఈ ఆర్టికల్​లో ఎయిర్​పాడ్స్ ఎలా శుభ్రం చేయాలి? క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

What To Avoid When Cleaning AirPods :

యాపిల్ కంపెనీకి చెందిన ఎయిర్​పాడ్స్ చిన్న సైజులో, చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. కనుక వాటిని శుభ్రపరచడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ యాపిల్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్​ (ఎయిర్​పాడ్స్) చాలా ఖరీదైనది. కనుక వీటిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఎయిర్​పాడ్స్​ను శుభ్రం చేయడానికి పిన్​లు లేదా సూదులు లాంటి వాటిని ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే అవి స్పీకర్లలోని సున్నితమైన భాగాలను దెబ్బతీస్తాయి. అలాగే నీళ్లతో ఎయిర్​పాడ్స్​ను క్లీన్ చేయకూడదు. బ్లీచింగ్ పౌడర్​, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ లాంటి కెమికల్స్ కూడా వాడకూడదు.

ఎయిర్​పాడ్స్​ను ఎలా క్లీన్ చేయాలంటే?

ఎయిర్​పాడ్స్​ను శుభ్రం చేయడానికి దూది(కాటన్), టూత్‌పిక్, డెంటల్ ఫ్లొస్ స్టిక్ , ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, లాండ్రీ సబ్బు, పొడి గుడ్డ, గోరువెచ్చని నీళ్లు ఉపయోగించాలి.

ఎయిర్​పాడ్స్​ శుభ్రం చేయడానికి ముందు వాటిని ఇతర డివైజ్​ల నుంచి డిస్​కనెక్ట్ చేయాలి. తరువాత వాటిని ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తరువాత మాత్రమే పొడిగుడ్డతో దానిని ఉపరితలాన్ని శుభ్రంగా తుడవాలి.

మెత్తటి కాటన్​ గుడ్డను నీటిలో ముంచి ఎయిర్​పాడ్స్ బయట సున్నితంగా తుడవాలి. ఛార్జింగ్ పోర్ట్, స్పీకర్ గ్రిల్స్​లో తేమ చేరకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే తేమ చేరితే ఎయర్​పాడ్స్ లోపలి భాగాలు దెబ్బతింటాయి.

తడి బట్టతో తుడిచిన తరువాత ఎయిర్​పాడ్స్​ను పొడి గుడ్డతో శుభ్రంగా తుడవాలి. ఈ తడి పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు ఎయిర్​పాడ్స్​ను ఇతర డివైజ్​లతో కనెక్ట్ చేయకూడదు.

ఇయర్​బడ్స్​ను ఐసోప్రొపైల్​ ఆల్కహాల్​లో ముంచి, స్పీకర్ గ్రిల్స్​ను, మెష్‌ను సున్నితంగా క్లీన్ చేయాలి.

స్పీకర్ గ్రిల్స్, మైక్ అవుట్ లెట్స్​, ఛార్జింగ్ పాయింట్స్​ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. వాటిలోపల కూడా దుమ్ము ఉండే అవకాశం ఉంది. కనుక క్లాత్​తో తుడవడానికి వీలుపడదు. మెత్తటి బ్రష్ లేదా చిన్న సిలికాన్ పేస్ట్రీ బ్రెష్ సాయంతో వాటిని క్లీన్ చేయండి. ఈ విధంగా మీరు ఇంట్లోనే ఉండి, చాలా తేలికగా ఎయిర్​బడ్స్​ను క్లీన్ చేసుకోవచ్చు.



