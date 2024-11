ETV Bharat / technology

How To Choose The Right Laptop : మార్కెట్లో చాలా బ్రాండెడ్ ల్యాప్​టాప్స్ ఉంటాయి. కానీ వాటిలో మీ అవసరాలను తీర్చే సరైన ల్యాప్​టాప్​ను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కానీ చాలా మందికి ఈ విషయంలో కన్​ఫ్యూజన్​ ఉంటుంది. ఎలాంటి ల్యాప్​టాప్​ కొనాలి? వాటిలో ఏయే కాంపోనెంట్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి? అనేది తెలియక ఇబ్బందిపడుతూ ఉంటారు. అందుకే ఈ ఆర్టికల్​లో సరైన ల్యాప్​టాప్​ను ఏ విధంగా ఎంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.​

1. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ : ల్యాప్​టాప్​ కొనేటప్పుడు ముందుగా 'ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్' గురించి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మీరు ఏ సాఫ్ట్​వేర్​ను రన్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో, దానికి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ను బట్టి, దానికి కంపాటిబిలిటీ ఉన్న హార్డ్​వేర్​ను కూడా ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి 4 ప్రధానమైన కంప్యూటర్​ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​లు ఉన్నాయి. అవి దేనికి పనికి వస్తాయి? దేనికి పనికిరావు? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

విండోస్​ (Window) : ఇందులో ఎంఎస్​ ఆఫీస్​, అవుట్​లుక్ వంటి మైక్రోసాఫ్ట్​ యాప్స్ అన్నీ చక్కగా రన్ అవుతాయి. అంతేకాదు వీడియో ఎడిటింగ్, గేమింగ్​, కోడింగ్ లాంటి వాటికి ఉపయోగపడే థర్డ్ పార్టీ యాప్స్​ను లేదా సాఫ్ట్​వేర్స్​ను కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది.​ వాస్తవానికి దీనిలో ఎలాంటి సాఫ్ట్​వేర్లు అయినా రన్ చేసుకోవచ్చు.

2. ప్రాసెసర్​ (CPUs) : ల్యాప్​టాప్​ కొనాలని అనుకునేవారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తరువాత ఆలోచించాల్సింది హార్డ్​వేర్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి. వీటిలో అత్యంత ప్రధానమైనది ప్రాసెసర్​. దీనినే సింపుల్​గా సీపీయూ లేదా చిప్ అని అంటూ ఉంటారు. వీటి ఆధారంగా సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇంటెల్​, ఏఎండీ, ఏఆర్​ఎం, యాపిల్ ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి.

Intel ప్రాసెసర్స్​ : ఇంటెల్ కంపెనీ ప్రాసెసర్ల విషయానికి వస్తే - కోర్​ i3, కోర్​ i5, కోర్​ i7, కోర్​ i9 ఉన్నాయి. వీటిలో కోర్​ i3 తక్కువ శక్తివంతమైనది కాగా, కోర్​ i9 చాలా పవర్​ఫుల్​ది. ఈ చిప్​ల సామర్థ్యాని బట్టే మీ ల్యాప్​టాప్ పెర్ఫార్మెన్స్​ ఆధారపడి ఉంటుంది. కనుక వీలైనంత ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్రాసెసర్​ తీసుకోవడమే మంచిది. ఈ ఇంటెల్ చిప్​లపై Y, U, H, HY లాంటి అక్షరాలు ఉంటాయి. వీటి ఆధారంగా అవి దేనికి ఉపయోగపడతాయో తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే? Y సిరీస్ ఉన్న చిప్​లు ఉంటే, ఆ ల్యాప్​టాప్​ బ్యాటరీ లైఫ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ సేపు ల్యాప్​టాప్ ఉపయోగించేవారు ఈ Y సిరీస్​ ప్రాసెసర్ ఎంచుకోవడం మంచిది. H చిప్​లు ఉండే ల్యాప్​టాప్​ల పనితీరు చాలా బాగుంటుంది. U చిప్​లు మంచి 'పవర్​ ఎఫీషియెంట్'గా ఉంటాయి. కానీ Y చిప్​లంత సమర్థవంతమైనవి కావు. ఇక HX చిప్​లు చాలా శక్తివంతమైనవి. ఇవి ఉన్న ల్యాప్​టాప్​లు చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి. కానీ బ్యాటరీ లైఫ్ బాగా తగ్గుతుంది.

యాపిల్ ప్రాసెసర్స్​ : యాపిల్ కంపెనీ తమ మ్యాక్​బుక్​, ఐపాడ్​, ఐఫోన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా చిప్స్​ తయారు చేస్తుంది. వీటిలో ప్రధానంగా M1, M2, M3 చిప్స్ ఉంటాయి. వీటిలో M1 అనేది చాలా పాతది, ఇది స్లోగా పనిచేస్తుంది. M3 చిప్ లేటెస్ట్​ది, ఇది చాలా ఫాస్ట్​గా పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్​లలో కూడా బేస్ మోడల్​, ప్రో, మ్యాక్స్, ఆల్ట్రా మొదలైన డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. వీటిలో 'ఆల్ట్రా' అనేది మోస్ట్ పవర్​ఫుల్​గా ఉంటుంది.

3. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ : మీ ల్యాప్​టాప్​లో హెచ్​డీ వీడియోలు చూడాలన్నా, పవర్​ఫుల్ గేమ్స్​ ఆడాలన్నా, లేదా హెవీ వీడియో ఎడిటింగ్​ సాఫ్ట్​వేర్స్ రన్ చేయాలన్నా, కచ్చితంగా మంచి డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉండాల్సిందే. ఏఎండీ, ఎన్​వీడియో గ్రాఫిక్స్ కార్డులు ప్రస్తుతం మంచి ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి.

సాధారణంగా ఇంటెల్ బేస్డ్​ ల్యాప్​టాప్​ల్లో ఎన్వీడియా గ్రాఫిక్స్ కార్డులు ఉంటాయి. వీటిలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇక ఏఎండీ - జీపీయూ లైన్​ను​ 'రేడియాన్​' అని పిలుస్తారు. వీటిలో RX కార్డుల నుంచి R సిరీస్​ కార్డుల వరకు ఉంటాయి. రేడియన్​ R5 సిరీస్​ కంటే R9 సిరీస్ అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంటుంది.