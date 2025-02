ETV Bharat / technology

మీ ఫోన్ ఒరిజినలా? - డూప్లికేట్​ పీస్?? - ఇలా క్షణంలో తెలుసుకోండి! - SANCHAR SAATHI PORTAL

By ETV Bharat Telangana Team

Your Phone is Real or Fake : ఫోన్​ కొనుగోలు చేసేవారు బ్రాండ్​ చూస్తారు. స్పెసిఫికేషన్స్​ చూస్తారు. ఇంకా లుక్ చూస్తారు. ఫైనల్​ గా ధర కూడా చూస్తారు. కానీ, ఆ ఫోన్​ నిజమైనదా? డూప్లికేటా? అన్నది మాత్రం చూడరు. అసలు అది ఎలా చూడాలో తెలియదు. మరి, మీకు తెలుసా? ఇంతకీ ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్​ ఒరిజినలా? ఫేకా? ఇలా తెలుసుకోండి.

మోసపూరిత కాల్స్‌/ సందేశాలకు చెక్‌ పెట్టడం, మనం ఉపయోగించే ఫోన్ నిజమైనదేనా? అని తెలుసుకునేందుకు టెలికాం శాఖ సంచార్‌ సాథీ (Sanchar Saathi) అనే మొబైల్‌ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 2023లో సంచార్‌ సాథీ పోర్టల్‌ను కేంద్ర టెలికాం శాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మొబైల్‌ యాప్‌ను లాంచ్‌ చేయడం ద్వారా మరింత సమర్థంగా మోసాలకు చెక్‌ పెట్టొచ్చని భావించిన కేంద్రం ఈ యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆండ్రాయిడ్‌, ఐఓఎస్‌లో ఈ యాప్‌ వినియోగించొచ్చు. మరి, ఫోన్ ఒరిజినలా? or డూప్లికేటా? అని ఎలా ఇప్పుడు చూద్దాం.