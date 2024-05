How To Check Call Forwarding is ON or Not : మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా సైబర్‌ క్రైమ్స్‌ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. రోజూ ఎంతో మంది సైబర్‌ నేరగాళ్ల ఉచ్చులోపడి బ్యాంక్‌ అకౌంట్లు ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా మరెన్నో సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. అయితే.. ఇప్పుడు మరో ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమంటే.. మీకు తెలియకుండా మీ ఫోన్​ కాల్స్ ఎవరైనా వింటూ ఉండొచ్చు! మీ మెసేజ్‌లను ఎవరైనా చదువుతూ ఉండొచ్చు. వెంటనే పసిగట్టి కనిపెట్టకపోతే ఊహించని నష్టం జరిగిపోతుంది. మరి.. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కాల్, మెసేజ్‌ ఫార్వార్డింగ్‌ :

మనం ఏదో పనిమీద బజారుకు వెళ్తాం. అక్కడ ఓ అపరిచితుడు వచ్చి అర్జెంట్​గా ఇంట్లో వాళ్లకు లేదా ఫ్రెండ్స్‌కు ఫోన్‌ చేయాలని అడిగితే మనం వెంటనే ఇస్తుంటాం. అవసరంలో ఉన్నారు కదా అని మనం భావిస్తాం. కానీ.. అవతలి వ్యక్తి మోసగాడు అయితే మాత్రం చాలా డేంజర్. మనకు తెలియకుండానే క్షణాల్లో మన ఫోన్‌లో కాల్ ఫార్వార్డింగ్‌, మెసేజ్‌ ఫార్వార్డింగ్‌ ఆప్షన్‌ను తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించగలరు.

అదే జరిగితే.. మనకు రావాల్సిన ఫోన్​ కాల్స్, మెసేజెస్ వారి ఫోన్​కు వెళ్లిపోతాయి. అది ఎలా చేస్తారంటే.. ఫోన్​ కీ ప్యాడ్​ మీద *401* అని టైప్‌ చేసి వాళ్ల ఫోన్ నెంబర్‌ ఎంటర్‌ చేసి డయల్ చేస్తారు. అంతే.. ఇలా చేస్తే మనకు తెలియకుండానే మన కాల్స్‌, మెసేజెస్ అన్నీ కూడా ఆ నెంబర్‌కు ఫార్వర్డ్‌ అవుతుంటాయి. దీనివల్ల మన సాధారణ మెసేజెస్ మాత్రమే కాకుండా.. మన యూపీఐ, బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌కు సంబంధించిన అన్ని ఓటీపీలు కూడా ఆ నెంబర్‌కు ఫార్వర్డ్‌ అవుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కాల్స్‌, మెసేజెస్‌ ఫార్వర్డ్‌ అవుతున్నాయా అనేది ఎలా చెక్‌ చేసుకోవాలి?

ఒకవేళ మీ ఫోన్‌లో కాల్స్‌, మెసేజెస్‌ ఇప్పటికే వేరే నెంబర్​కు ఫార్వర్డ్‌ అవుతుంటే వెంటనే ఆపేయండి.

దీనికోసం ముందుగా మీ ఫోన్​ కీప్యాడ్​లో *#21# అని టైప్‌ చేసి, డయల్ చేయండి.

ఇలా చేస్తే మీ ఫోన్‌లో కాల్స్‌, మెసేజెస్‌ ఫార్వర్డ్‌ అవుతున్నాయా? లేదా అనేది స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తుంది.

ఆప్షన్‌ను డిసెబుల్‌ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మీ ఫోన్‌ కాల్స్‌, మెసేజెస్‌ ఫార్వర్డ్‌ అవుతుంటే.. ఆప్షన్​ ఎనేబుల్‌ లో ఉందని చూపిస్తుంది.

అప్పుడు వెంటనే ఆ ఆప్షన్​ డిసేబుల్‌ చేసుకోవాలి.

దీనికోసం.. మీ కీప్యాడ్​లో ##002# అని టైప్‌ చేసి, డయల్ చేయాలి.

అంతే.. ఫార్వర్డ్‌ ఆప్షన్‌ వెంటనే డిసేబుల్‌ అయిపోతుంది.

