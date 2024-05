మీ ఫోన్​ కెమెరాను Apps యాక్సెస్​ చేస్తున్నాయా? వెంటనే బ్లాక్ చేసేయండిలా! - App Permissions For Protect Data

Block Apps From Using Phone Camera : ప్రస్తుతం స్మార్ట్ ఫోన్ల వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. హై స్పీడ్​ డేటా అందుబాటులోకి వచ్చాక ఇంటర్నెట్​ వినియోగం కూడా భారీగా పెరిగింది. మరోవైపు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని అనేక మార్గాల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు దాడులు చేస్తున్నారు. అందుకే మన వ్యక్తిగత సమాచారంతో పాటు, బ్యాంకింగ్​కు సంబంధించిన వివరాలు కాపాడుకోవటం చాలా ముఖ్యం.

మనం స్మార్ట్​ఫోన్స్​లో యాప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నప్పుడు కెమెరా, మైక్రో ఫోన్​, లొకేషన్​ను యాక్సెస్​ చేసేందుకు అనుమతులు అడుగుతాయి. అయితే కొన్ని యాప్​లు అవసరం లేకున్నా ఈ వివరాలను అడుగుతున్నాయి. దీని వల్ల మన వ్యక్తిగత డేటా, ప్రైవసీ ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే యాప్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేసే సమయంలో, అవసరం లేని పర్మిషన్స్ ఇవ్వకూడదు. అప్పుడే మన సమాచారం గోప్యంగా ఉంటుంది.

ఒక వేళ మీరు వాడుతున్న యాప్స్​ మీకు తెలియకుండానే, ఫోన్ కెమెరా, మైక్​, లొకేషన్లను వాడుతూ ఉంటే, వెంటనే వాటిని బ్లాక్ చేయాలి. లేదా పర్మిషన్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Allow Only While Using the app : ఏదైనా యాప్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేసుకునేటప్పుడు కెమెరా, మైక్రో ఫోన్, లోకేషన్​ వివరాలు అడుగుతాయి. అప్పుడు ఎల్లప్పుడూ వినియోగించుకొనేందుకు బదులుగా, యాప్​ ఓపెన్​ చేసిన సమయంలో మాత్రమే ఉపయోగించుకునే విధంగా అనుమతి ఇవ్వాలి.

Ask Every Time : స్మార్ట్​ ఫోన్​లో యాప్​ ఓపెన్​ చేసిన ప్రతిసారీ లోకేషన్​, కెమెరా, మైక్రో ఫోన్​ అనుమతి అడిగే విధంగా Ask Every Time అనే ఆప్షన్​ను వినియోగించుకోవాలి. ఇలా తాత్కాలికంగా అనుమతి ఇవ్వడం వల్ల, మీ వ్యక్తిగత సమాచారం మోసగాళ్ల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

Don't allow : స్మార్ట్​ఫోన్​లో లోకేషన్, కెమెరా, మైక్రో ఫోన్​ అనుమతిని పూర్తిగా నిరాకరించడానికి Don't allow ఆప్షన్​ను వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని యాప్​లకు ఈ అనుమతులు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి వాటికి పైన ఇచ్చిన ఆప్షన్​లను ఉపయోగించుకుంటే మంచిది.



యాప్​ పర్మిషన్స్​ ఎలా మార్చుకోవాలి?

How To Change App Permissions : ఇప్పటికే మీరు పలు యాప్​లకు కెమెరా, మైక్​, లొకేషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చి ఉంటే,

యాప్ పర్మిషన్స్​ మార్చుకోవడానికి ఫోన్​లోని Settings యాప్​ను ఓపెన్ చేయండి.​

Apps సెక్షన్​లోకి వెళ్లి, మీరు పర్మిషన్స్ మార్చాలని అనుకుంటున్న యాప్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

Permission ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేస్తే అందులో కెమెరా, లోకేషన్‌, కాంటాక్ట్‌, మైక్రో ఫోన్‌ లాంటివన్నీ కనిపిస్తాయి.

మీరు మార్చాలని అనుకుంటున్న పర్మిషన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

వెంటనే మీకు 'Allow while using the app', 'Don’t allow' and 'Ask Every Time' అనే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.

వాటిలో మీకు అవసరైన ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి. అంతే సింపుల్​!

యాప్​ టైప్​ను బట్టి పర్మిషన్స్​ ఎలా మార్చుకోవాలి?

How To Change Permissions Based On App Type : ఇలా ఒక్కొక్క యాప్​నకు కాకుండా అన్నింటికి కలిపి ఒకేసారి పర్మిషన్స్ మార్చాలంటే,

ఫోన్​ సెట్టింగ్స్​ యాప్​ వెళ్లాలి.

ప్రైవసీ లేదా సెక్యూరిటీ & ప్రైవసీ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

పర్మిషన్ మేనేజర్​పై లేదా యాప్​ పర్మిషన్స్​పై క్లిక్ చేయాలి.

దీనితో అన్ని రకాల పర్మిషన్స్​ కనిపిస్తాయి.

అందులో కెమెరా, లోకేషన్‌, కాంటాక్ట్‌, మైక్రో ఫోన్‌ ఆప్షన్లలో మీకు అవసరమైన దానిని ఎంచుకోవాలి.

వాటిపై క్లిక్ చేశాక 'Allow while using the app', 'Don’t allow' and 'Ask Every Time' ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.

ఈ పర్మిషన్లలో మీకు కావాల్సిన దానిని ఎంచుకోవాలి. అంతే సింపుల్​!

