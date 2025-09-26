పండగ వేళ హోండా నుంచి స్పెషల్ ఎడిషన్- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లోకి "హోండా CB350C" స్పెషల్ ఎడిషన్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 26, 2025 at 8:40 PM IST
Hyderabad: హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా భారతదేశంలో "హోండా CB350C" స్పెషల్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. దీన్ని కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులతో స్టాండర్డ్ "CB350" మోడల్ ఆధారంగా రూపొందించారు. హోండా CB350C స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 2,01,900 (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు). ఈ మోటార్సైకిల్ బుకింగ్లు దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఓపెన్ అయ్యాయి. హోండా ప్రీమియం బిగ్వింగ్ డీలర్షిప్ల ద్వారా అక్టోబర్ మొదటి వారం నుంచి వీటి డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
హోండా CB350C స్పెషల్ ఎడిషన్ డిజైన్ మార్పులు: ఈ హోండా CH350C స్పెషల్ ఎడిషన్ కొత్త "CB350C" లోగో, ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్పై స్పెషల్ ఎడిషన్ స్టిక్కర్తో వస్తుంది. ఇక దీని ఇతర కాస్మెటిక్ మార్పులలో ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ ఫెండర్లపై లేటెస్ట్ చారల (Grabrail) గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి. ఇవి స్టాండర్డ్ మోడల్తో పోలిస్తే బైక్కు ప్రీమియం లుక్ను అందిస్తాయి.
ఇది క్రోమ్లోనూ రియర్ గ్రాబ్రైల్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంది. ఈ "CB350C" స్పెషల్ ఎడిషన్ మాట్ డ్యూన్ బ్రౌన్, రెబెల్ రెడ్ మెటాలిక్ షేడ్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇవి మరింత రెట్రో అప్పీల్ను జోడిస్తాయి. కలర్ వేరియంట్ను బట్టి సీటు కూడా నలుపు లేదా గోధుమ రంగు అప్హోల్స్టరీలో వస్తుంది.
|Price
|Rs 2,10,900 (ex-showroom, Bengaluru)
|Colour Options
|Matt Dune Brown
|Rebel Red Metallic
|Booking status
|Open
|Delivery status
|First week of October 2025
హోండా CB350C స్పెషల్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: హోండా CB350C స్పెషల్ ఎడిషన్ పాతకాలపు లుక్స్, ఆధునిక ఆచరణాత్మకతను మిళితం చేస్తుంది. ఇది డిజిటల్-అనలాగ్ క్లస్టర్, హోండా స్మార్ట్ఫోన్ వాయిస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ (HSVCS), డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (HSTC), అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్ తోపాటు మరిన్నింటితో వస్తుంది.
హోండా CB350C స్పెషల్ ఎడిషన్ స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ హోండా CB350C స్పెషల్ ఎడిషన్లో యాంత్రికంగా ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది అదే 348.36cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది BSVI OBD2B, E20 ఇంధన స్పెసిఫికేషన్లకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. దీని ఇంజిన్ 5,500 rpm వద్ద 20.78 bhp పీక్ పవర్ అవుట్పుట్ను, 3,000 rpm వద్ద 29.5 Nm గరిష్ఠ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది.
|Specifications
|Details
|Engine Displacement
|348.36cc
|Engine Type
|Single-cylinder, air-cooled
|Compliance
|BSVI OBD2B and E20 fuel specifications
|Peak Power Output
|20.78 bhp @ 5,500 rpm
|Peak Torque
|29.5 Nm @ 3,000 rpm
|Transmission
|5-speed manual gearbox